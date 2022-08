Se mantiene por ahora el alto el fuego entre Israel y el Jihad Islámico

Casi dos días y medio después de iniciado el operativo militar israelí contra la organización terrorista Jihad Islámico Palestino en la Franja de Gaza entró en vigencia este domingo a las 23.30 hora local el alto el fuego, que por el momento se mantiene. Si bien hasta casi 40 minutos más tarde de la hora pactada aún sonaban alarmas en Israel indicando que estaban siendo lanzados cohetes hacia territorio israelí, luego la noche transcurrió tranquila. Parecería que ha terminado pues la escalada, pero por ahora el Comando de Defensa Civil no levanta todas las restricciones en la zona adyacente a Gaza, manteniendo más que nada las relativas a la limitación de aglomeraciones, tomando en cuenta la posibilidad que los terroristas vuelvan a disparar.

Pocas horas antes de la entrada en vigencia del alto el fuego, el Jihad Islámico intensificó sus disparos, ampliando inclusive la zona atacada y detonando alarmas también en Tel Aviv y otras ciudades aledañas, en lo que Israel comprendió de inmediato era un intento de alcanzar algún logro de último momento.

El alto el fuego entre Israel y el Jihad Islámico se mantiene, aunque los terroristas dispararon después que entró en vigencia. Recordemos: Israel atacó a terroristas, mientras que los terroristas atacaron civiles israelíes con sus cohetes, matando también a sus propios civiles. pic.twitter.com/OaeJ5T3J17 — Jana Beris (@JanaBeris1) August 8, 2022

El gran logro de Israel en el operativo, la eliminación de toda la cúpula del brazo militar del Jihad Islámico, incluyendo sus dos jefes claves, Taysir Ja´abari en la zona norte y Jaled Mansur en la zona sur, podía por otra parte complicar las negociaciones con mediación egipcia para un alto el fuego. Es que la jerarquía del Jihad Islámico es más desordenada que la de Hamas y era muy probable que elementos armados desde el terreno, que disponen claramente de cohetes, no acataran las órdenes de los jefes del ala “política” de la organización.

El operativo fue un gran éxito israelí desde todo punto de vista. Logró eliminar a toda la cúpula miitar del Jihad Islámico minimizando el riesgo a los civiles palestinos –aunque no logró evitar en forma absoluta que no sean alcanzados civiles no involucrados -y sin tener siquiera una víctima mortal que lamentar del lado israelí. Esto, gracias al impresionante desempeño del sistema protector anti-misiles Cúpula de Hierro, que interceptó el 96% de los cohetes que estaban en camino a zonas habitadas.

Por otra parte, sería un error considerar que el Jihad Islámico no consiguió nada. Disparó casi mil cohetes en menos de dos días y medio, con lo cual logró paralizar toda la zona adyacente a Gaza, y también consiguió detonar alarmas mucho más al norte de Gaza, incluyendo la zona metropolitana de Tel Aviv.

El Ministerio de Salud en Gaza informó que durante el operativo hubo 44 muertos, de ellos 15 niños y 4 mujeres. La enorme mayoría de los civiles muertos fueron víctimas de disparos fallidos del Jihad Islámico que no cruzaron la frontera con Israel y cayeron sobre casas palestinas.

Esto es lo que mató a los 5 niños en el campamento de refugiados Jebalya. No un ataque israelí sino un cohete disparado por el Jihad Islámico hacia ISrael, que por alguna falla da media vuelta e impacta en una casa palestina. @dcastro65 @fernandeznelson @Subrayado pic.twitter.com/vwTvbVMiWH — Jana Beris (@JanaBeris1) August 6, 2022

Esto fue otra demostración de lo letales que resultan estos cohetes, aunque no sean exactos ni sofisticados, ya que desde el momento que impactan en tierra tienen gran poder de destrucción.