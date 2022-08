Con el Dr. Ely Karmon, experto en la lucha contra el terrorismo en la Universidad Reichmann

La dinámica de la lucha anti terrorista en Israel es intensa y constante. Pero no es la única que se libra en el mundo contra el flagelo que ataca al mundo libre y a menudo tiene de rehén a poblaciones enteres en los sitios en los que se instala. Recientemente, Estados Unidos logró asestar un golpe de gran significado a la organización Al Qaeda, al dar muerte en un operativo especial en Afganistán a Ayman el-Zawahiri, su jefe máximo, quien durante años había sido el número dos de Osama bin Laden.

Ayman al-Zawahiri y Osama Bin Laden en noviembre del 2001 en Afganistán (Foto: Wikimedia commons)

Para conocer a fondo el significado de este tema y la importancia del operativo, entrevistamos al Dr. Ely Karmon, de los principales expertos del Instituto Internacional de Anti-Terrorismo en la Universidad Reichmann de Hertzlia.

P: Ely, muchas gracias por tu buena disposición, como en tantas otras oportunidades. ¿Qué importancia tiene la eliminación de Ayman al-Zawahiri? ¿Cambia algo en la práctica?

R: Es un tema importante en la lucha anti terrorista. Ante todo, porque Al Zawahiri era el jefe de Al-Qaeda durante 11 años, después de haber sido el vice de Osama bin Laden durante más de 15 años. Pero también es importante desde el punto de vista que lo podemos ver como el regreso de Estados Unidos. Recordemos que las tropas norteamericanas dejaron Afganistán hace un año de manera un poco dolorosa , por lo cual el Presidente Biden fue muy criticado. Pero luego dijo “podemos actuar libremente en Afganistán contra nuestros enemigos, los terroristas, aún sin tener presencia local”. Y esto muestra que realmente Estados Unidos puede actuar en todo lugar en el mundo, incluso en un país muy difícil como Afganistán, gobernado por el régimen yihadista de los Talibanes.

P: Y en realidad, esto se conecta bastante con lo que dijo el presidente Biden hace pocas semanas, durante su visita a Arabia Saudita: que no va a permitir que Rusia, ni China, ni Irán entren a un vacío porque Estados Unidos no se va a ningún lado.

R: Así es. Creo que además el haber llevado el operativo un día antes que Nancy Pelosi, líder de los Demócratas en el Congreso, visitó Taiwan. Eso es una señal a la China: nosotros estamos prontos a tomar riesgos.

P: Creo que es muy interesante la combinación de las diferentes esferas, y está claro que China es lo que más preocupa ahora a Estados Unidos, además de Rusia. Volvamos a Zawahiri. ¿El haber matado al jefe de Al Qaeda significa que se desbarata toda la actividad de la organización?

R: Algo así siempre tiene importancia porque es un cambio dramático en la cúpula de la organización terrorista. Pero por otro lado hay que recordar queAyman al-Zawahiri , más que un comandante operativo, era un ideólogo, un estratega. Su influencia era a través de audios, videos y discursos a todos aquellos grupos que se encuentran muy lejos de la “central” de Al Qaeda, que están en la península arábiga, en Somalia, en África, en Europa.

Claro está que la desaparición del jefe puede provocar tal vez una lucha por el poder, para saber quién será la persona considerada como el jefe o Emir de Al-Qaeda. Es interesante remarcar que un año y medio atrás hubo una operación en Teherán, capital iraní, que mató al segundo miembro jefe de Al-Qaeda que se llamaba Abu Mohammed al-Masri. Según el New York Times, fue un comando israelí el que hizo esta misión para Estados Unidos. Habrá que ver quién viene en su lugar.

P: Ahora, tú mencionas a Irán y yo pienso que cuando se trata de la pugna interna en el mundo del Islam radical, lo central es la guerra entre los sunitas y los chiitas. Pero también hay instancias de cooperación. ¿Cómo hay que analizar la línea de Al-Qaeda-y en realidad también de ISIS- en cuanto a la posibilidad de cooperar con chiitas, sus grandes enemigos, si consideran que hay un una meta superior por la cual vale la pena hacerlo?

R: Es una cooperación pragmática, no ideológica. Y empezó ya durante la estancia de Bin-Laden en Sudán en los principios de los años 90. Después de la victoria de Estados Unidos en Afganistán en 2001-2002, 200 miembros importantes de Al-Qaeda, incluso parte de la familia de Osama bin Laden, se trasladaron a Irán para recibir protección. Por muchos años, hubo bajos y altos en las relaciones entre el régimen de Teherán y los líderes de Al-Qaeda.

P: El hecho que oímos mucho menos en los últimos años sobre Al Qaeda, que ahora está más presente en África y Lejano Oriente ¿significa que han cambiado algo en su forma de actuar o simplemente que han tenido menos posibilidad de atacar en lugares en los que Occidente tiene los ojos más puestos?

R: Yo te respondería recordando la influencia que tuvo otra organización, la destrucción territorial del Estado Islámico ( ISIS, Daesh) que es muy importante porque provocó un cambio operativo. No hay muchos terroristas que volvieron a sus países originales. Por ejemplo, casi no hay terroristas de Al-Qaeda o de ISIS que volvieron a Europa Occidental. Entonces, la mayoría de las actividades de estos subgrupos, tanto Daesh como Al-Qaeda, hoy día es en África, África del Norte, el Sahel, donde Al-Qaeda es más fuerte, en el centro de África o sea el Congo, Mozambique, Burkina Faso.

P: Por un lado mencionas a los dos grupos juntos y por otro hay diferencias.

R: Claro. ISIS es más fuerte. En Afganistán mismo hay un grupo de ISIS que lucha contra el Talibán, que con la desaparición o con la muerte de Zawahirí estaban muy felices . Ese grupo presenta justamente al Talibán como colaboradores del imperialismo americano. Entonces hay una lucha sobre las mentes y los corazones, porque los propios militantes a veces pasan de una organización a otra.

P: Es interesante. A nuestros ojos todos ellos son terriblemente extremistas y entre ellos, ven los matices . Ely, para terminar ¿dónde está Israel en el mapa de las amenazas de Al-Qaeda y de ISIS? Aunque alguna vez tuvieron alguna mención, Israel nunca fue el centro de sus amenazas.

R: Osama Bin Laden fue criticado en su momento por no tomar en cuenta mucho la cuestión palestina, entonces, Zawahirí, después de la respuesta en Afganistán, en 2002, intengó cambiar de rumbo. No olvidemos que era la época de la segunda Intifada, cuando Hamas provocaba decenas de acciones suicidas. En esa época hubo dos acciones en Kenia, contra un hotel a Mombasa, propiedad israelí y un intento de derribar un avión israelí, lo cual falló. Después no hubo mucha actividad de Al-Qaeda contra Israel. Lo mismo con ISIS. Tal vez la única acción seria que vimos fue algunos meses atrás cuando simpatizantes con ISIS, aunque no miembros formales de la oganización , cometieron dos atentados terroristas en Israel. Pero no se puede decir realmente que fueron atentados de ISIS sino una acción de solidaridad con la cúpula de ISIS en Siria, que fue neutralizada o matada también por los americanos.

P: Es un fenómeno conocido, hay grupos o individuos que actúan inspirados por la ideología de ISIS, aunque no son parte integral de la organización.

R: Exacto.

P: Comenzamos con Al Qaeda e ineludiblemente llegamos también a ISIS. Muchas gracias Dr. Ely Karmon.

R: Gracias a ti.