El programa nuclear no es la única amenaza de Irán, afirma destacado experto en temática iraní

El Dr. Meir Javedanfar nacido en el seno de una familia judía en Irán, alcanzó a vivir unos años bajo el régimen de la revolución islámica del Ayatollah Khomeiny, hasta que sus padres decidieron trasladarse a Londres en 1987. En el 2004 se radicó en Israel y se fue convirtiendo con el correr de los años en uno de los más requeridos expertos en el tema de Irán. Está casado y es padre de dos niños. Y habla muy buen español.

P: Meir muchas gracias por atenderme. Vayamos al grano. ¿Cómo resumirías cuál es el peligro en el acuerdo nuclear cuya firma se presenta como al parecer inminente? Recordemos que de hecho no es exactamente el mismo que el original del 2015, porque muchas cosas cambiaron en el terreno.

R: Si, desafortunadamente fue un gran error por parte del presidente Donald Trump salir del acuerdo, porque cuando lo hizo los iraníes también lo hicieron, y aumentaron el nivel de enriquecimiento de uranio. El acuerdo de 2015 permitía a Irán enriquecer a no más que 3,75% por 15 años, pero ahora desde 2019 los iraníes están aumentando el nivel de enriquecimiento de uranio y ahora están haciéndolo a 60%, lo que preocupa mucho, porque la distancia entre 60% y 90% para producir una bomba no es grande. También la cantidad de uranio enriquecido ha subido muchísimo.

P: Desde entonces todo se ha deteriorado más aún.

R: Así es. Trump tiene la culpa por salir, pero claro que también los iraníes tienen la culpa por no reentrar al acuerdo cuando Biden ganó las elecciones de Estados Unidos. Estamos donde estamos. Lo que es diferente, comparando a Israel y Estados Unidos, cuando hablamos de un acuerdo nuclear con Irán, es que los norteamericanos viven en el otro lado del mundo, tienen dos océanos de por medio, al igual que sus vecinos los canadienses y los mexicanos; eso es muy diferente a Israel. Tenemos a Siria, Líbano, y Gaza como nuestros vecinos.

P: Brazos ejecutores de Irán, de hecho.

R: Así es. Líbano lo es totalmente, proxy de Irán, porque allí manda Hezbolá. El régimen de Bashar al Assad antes estaba intentando distanciarse un poquito de Irán, pero pasó la guerra de Ucrania y los rusos ahora no tienen tantos recursos para proteger su régimen, así que ahora está más pendiente de los iraníes. Esto nos preocupa, porque aunque es por supuesto muy importante resolver la cuestión nuclear, en Israel hay otro motivo más de preocupación: en el marco del acuerdo, Estados Unidos tendrá que remover las sanciones, con lo cual Irán va a ganar 100 billones de dólares y parte de este dinero va a llegar a los aliados de Irán…

P: Es justamente lo que te iba a decir, que si bien la amenaza existencial sobre Israel es la nuclear, esto deriva en otros problemas muy serios que ni están considerados en el mismo, como lo que tú dices: el dinero que se libere por el levantamiento de las sanciones, Israel está seguro, como dijo el Primer Ministro Yair Lapid, que no irá a la construcción de escuelas y hospitales en Irán sino a financiar a grupos terroristas.

R: En este punto tengo una pequeña discrepancia con el Primer Ministro Lapid, aunque lo he votado y lo haré de nuevo, y es que creo que parte del dinero sí tendrá que ir a lo interno, por ejemplo al tema energético en Irán, porque hay falta de energía y agua, una sequía muy grande. Pero indudablemente gran parte de ese dinero va a llegar a los aliados de Irán.

Otra contradicción que hay es que es super difícil, casi imposible, llegar a un acuerdo con el que puedes resolver la presencia de Irán a través de sus aliados y el programa nuclear. Eso es casi imposible. El valor de un acuerdo depende de su verificación, que se pueda verificar si el otro lado está cumpliendo con el acuerdo. O sea, tenemos a la Agencia Internacional de Energía Atómica para que visite el programa nuclear de Irán, entonces en principio sí podemos verificar este acuerdo. ¿Pero cómo verificaremos el tema de los misiles iraníes en manos de Hizbala, instalados en medio Líbano?

Una muy peligrosa amenaza convencional

P: Y justamente la amenaza con la que lidia Israel no es solo si Irán logra erradicarlo de la faz de la tierra, sino también lidiar constantemente con la amenaza terrorista en la frontera, que es especialmente complicado.

R: Yo estoy de acuerdo con que Estados Unidos regrese a este acuerdo- yo vivo en este país, tengo a mi familia y mis hijos aquí- porque entiendo que es lo mínimo que podemos hacer. Pero a mí me encantaría pensar que alguien con un acuerdo obligue a Hezbolá a entregar todos sus misiles a las Naciones Unidas, pero ese es un mundo de fantasía. Y te digo otra cosa: los misiles de Hezbolá son más peligrosos que la bomba nuclear de Irán.

P: ¿Por qué lo dices?

R: Porque no creo que los iraníes usen una bomba nuclear contra Israel. Ellos saben que según los medios extranjeros, Israel tiene poder nuclear.Pero el jefe de Hezbolá Hassan Nasralla ha amenazado públicamente con atacar en la próxima guerra el centro nuclear en Dimona, y esto puede matar a cientos de miles de israelíes. Esto es un peligro. Y también ha amenazado con usar los misiles de Hezbolá para atacar plantas químicas en Israel. ¿Sabes cuántas personas pueden morir en un ataque así? Esto es super peligroso. Me preocupan más los entre 100.000 y 140.000 misiles de Irán en Líbano que el programa nuclear de Irán. Claro que no quiero que Irán tenga una bomba nuclear, pero lo que me preocupa más es que el líder de nuestro enemigo ha dicho que intenta hacer eso, que tiene la capacidad para hacerlo, y el hecho que no hay ningún acuerdo que lo vaya a forzar a entregar todos sus misiles.

P: Sin duda, a Hizbala hay que tomarlo muy en serio.

R: Así es.

Estados Unidos e Irán

P: Meir, cuando estuvo el Presidente Biden en Israel dijo que no permitirá que Irán se convierta en un Estado nuclear. ¿Pero cómo percibes el hecho que no se intenta siquiera incluir en el nuevo acuerdo los otros temas claves como las amenazas terroristas regionales financiadas y manejadas por Irán y el tema de los misiles balísticos?

R: Por hora es sumamente difícil llegar a un acuerdo sobre el programa de misiles de Irán y su presencia en los países aliados de la región. casi imposible hacerlo ahora. Apenas estamos llegando a un acuerdo nuclear. ¿Sabes cuántos años vamos a precisar para llegar a otro acuerdo? Él lo sabe. Pero yo no creo que esto signifique que Biden le esté diciendo a Israel “este es tu problema”. Yo creo que no. Estados Unidos está ayudando con sanciones a Irán. Además, recientemente reportaron en el New York Times que Israel mató a figuras del programa de misiles y drones de Irán en territorio de Irán, y Estados Unidos no dijo absolutamente nada. Eso nos dice que Estados Unidos apoya que Israel haga eso.

P: Es como avalar esa forma de lucha de Israel contra la amenaza iraní.

R: Me duele decir que no hay ninguna otra opción contra el programa de misiles y drones y de la presencia de Irán en esta región. No hay ninguna otra opción fuera de la guerra de inteligencia, como lo que reportaron que el Mossad hace en los periódicos internacionales, o una guerra convencional.

La desgracia de los países dominados por la agenda iraní

P: Recordemos que una guerra convencional contra Hizbala,para combatir la amenaza de sus misiles sobre Israel, indefectiblemente dañaría mucho también a Líbano, porque es en sus aldeas, entre su gente, es que Hezbolá guarda, almacena y prepara sus misiles.

R: Claro. ¿Por qué hay nueve millones de libaneses en Brasil? ¿Cuántos libaneses hay en Sierra Leona, en Liberia, en diferentes partes del mundo? No vamos a decir que todo es por Hezbolá, pero… Cuando Israel salió de Líbano en mayo del 2000, claro que la primera razón era que no queríamos que mueran soldados israelíes allí. Pero además-yo también lo pensé- que al terminar esa etapa y retirarse Israel, los libaneses se dedicarían a construir su país, desarrollar su economía y que no querrían enfrascarse en otra guerra. Pero nos equivocamos. Si bien sigo creyendo que fue bueno que salimos, en lo que Hezbolá respecta nos mentimos a nosotros mismos. Mostró no ser lo que alega, un movimiento libanés en pro del pueblo libanés. Lo vemos también hoy, la gente en Líbano está viviendo en la miseria y Hezbolá no deja que Líbano cumpla con las condiciones del Fondo Monetario Internacional para recibir un préstamo.

P: Todo país en el que se instalan los tentáculos de Irán, sus brazos ejecutores, se convierte en un estado fallido.

R: Claro. Cualquier país… hay quienes hablan del “imperialismo” de Estados Unidos, como Nicolás Maduro. Pero mientras cualquier país que ha sido aliado de Estados Unidos ha desarrollado su economía, cualquier país que ha sido aliado de Irán ve su economía convertida en un fracaso. Esta es una diferencia muy grande. Esto ahora está impactando. Por la influencia de Irán en esta región, en lugares como Irak, los chiitas, que antes veían a Irán como un aliado religioso y natural, ahora parte de ellos lo ven como un enemigo.

El fanatismo del pensamiento "racional" iraní

P: Tú has comentado en más de una oportunidad, también en alguna entrevista que me concediste en el pasado, que el régimen de los Ayatolas no es que son unos demente sino que desde su punto de vista hacen un análisis racional de lo que les conviene. El problema es que esto está ligado también a una ideología extremista, fundamentalista islámica muy radical. Son dos cosas distintas.

R : Lo primero que quieren es mantenerse en el poder. Ya que lo mencioné, igual que Maduro. No le importa que cuatro millones de venezolanos salieron del país por la pobreza, porque él quiere quedarse en el poder, y él usa y abusa del socialismo para hacerlo. Todos los líderes de Irán, lo mismo, primero mantener el poder, el control sobre todos los recursos iraníes, y segundo la ideología. Pero su prioridad es quedarse en el poder y seguir robando, una historia que por cierto los venezolanos conocen muy bien.

P: Tu dijiste que no piensas que Irán vaya a utilizar la bomba atómica contra Israel, si realmente la desarrolla. Claro, entre tenerla y lanzarla hay una gran diferencia, pero es un peligro el ser un Estado nuclear, por todo lo que eso significa para poder amedrentar al mundo, lo que puede imponer de su agenda ante quienes ya ahora pueden ser medio conciliadores y cuando estén frente a un Irán nuclear piensen dos veces cada paso que van a dar.

R: Así es. Putin también ha amenazado a Ucrania con su poder nuclear… Eso es muy irresponsable. Irán, aún sin usar la palabra “nuclear”, si amenaza a Israel cuando ya sabemos que tiene una bomba nuclear, eso ya sería percibido de otra forma en Israel. Segundo, aún cuando dos países enemigos tienen bombas nucleares, como Estados Unidos y la Unión Soviética, puede haber-como ocurrió entre ellos- un teléfono rojo para poder comunicarse en situaciones de crsisis, no sea cosa que por algún malentendido un lado lance la bomba atómica por accidente.

P: Pero con Irán sería distinto.

R: Por supuesto. Irán nunca va a estar de acuerdo con una línea roja con Israel, entonces en este escenario vamos a ver una escalada nuclear, y esto es muy peligroso. Hasta los chinos y Estados Unidos tienen teléfono rojo, también Rusia y Estados Unidos, pero nosotros no vamos a tenerla con los iraníes.

P: Es que aquí se trata de un país que es el único del mundo que proclama que su objetivo es erradicar de la faz de la tierra a otro país miembro de la comunidad de naciones. Ese es el tema, sea con organizaciones o Estados terroristas: no es una discrepancia porque en Israel haya un gobierno de derecha o izquierda o por tal o cual frontera, sino por la existencia misma de Israel. Esto no es por una discrepancia puntual.

R: Claro que no. Nosotros mismos criticamos a nuestros políticos, pero esto es otra cosa. Hasta la Turquía de Erdogan ha reanudado ahora relaciones diplomáticas con Israel. Yo considdro que Erdogan es un antisemita. Yo no uso esta acusación con facilidad, pero él de verdad lo es, al menos en base a cosas que le he escuchado claramente contra los judíos. Pero tiene una embajada en Israel, su país cada año hace negocios con Israel por millones de dólares. Irán es otra cosa totalmente distinta.

P: Sin duda, el odio iraní es de otra dimensión.

R: El régimen de Irán hasta niega el Holocausto. Ni el régimen de Siria hace eso.¿Puedes creer que se ríen del Holocausto con competencia de caricaturas? Es increíble.

Una visión personal

Dr. Meir Javedanfar (Foto: Twitter)

P: Meir quisiera pasar a otro plano. Tú eres judío nacido en Irán . En 1987, varios años después del comienzo del régimen de los Ayatollas, te fuiste con tu familia a Gran Bretaña y en el 2004 te radicaste en Israel. ¿Cómo se distingue entre todas estas cosas tan negativas que inspira un régimen como el de los ayatolas, y los recuerdos que me imagino que tienes de amigos y vecinos en Irán? Israel siempre dice que el pueblo iraní no es su enemigo, que Israel quisiera ayudarlo, que está oprimido. ¿Cómo vives tú esta distinción, como judío nacido en Irán?

R: Viviendo como judíos en Irán nuestra relación con nuestros vecinos es lo mismo que yo escucho de los judíos argentinos con sus vecinos en Argentina que no eran judíos, y probablemente con como tú viviste en Uruguay con tus vecinos: hay buena y mala gente. Como en todos lados. Quien vivió en Teherán, vivió muy bien, había muy poco antisemitismo. Ocho meses después de mi Bar Mitzvá en Teherán fuimos a Inglaterra como refugiados. Hasta hoy yo apoyo-después de Israel obviamente- al equipo de Irán en fútbol o cualquier otro deporte. Claro que Irán nunca a a jugar contra Israel. En ese caso quizás sería otra cosa. Hoy en día me considero primero israelí y después iraní .

P: En tu caso, el tema de la doble identidad, los dos amores, es un desafío especial.

R: Yo era un nacionalista de Irán y el nacionalismo iraní no tiene problema con Israel. Y claro que me encantaría poder volver a ver el país en el que nací, donde tengo amigos, donde crecí y me desarrollé. . Tengo que admitir también que a veces cuando veo la pobreza en Irán lloro; de verdad, escuchar a alguien que habla tu idioma materno sufriendo y llorando me afecta mucho y yo no puedo parar las lágrimas. Es super duro ver lo que está pasando en este pueblo

P: Pero me imagino que tu podrías volver a tu tierra natal solamente cuando haya caído el régimen de los ayatolas de la República Islámica ¿verdad?

R: Inshalla, ojalá.

P: Que así sea. Muchas gracias Meir, apasionante.

R: A ti.