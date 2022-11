El mensaje que puede cambiar una vida

Días atrás tuvimos mi esposo y yo la alegría de recibir en casa al Rabino Eliezer Shemtov, con quien pudimos compartir mi esposo Dani y yo horas de charla. De charla inspiradora, debo decir.

Fue un ida y vuelta de comentarios, recuerdos, anécdotas, vivencias, que llenaron el alma. Además, por cierto, del significado que siempre tienen los reencuentros con gente querida.

Pero de todo lo que hablamos, una historia de las innumerables que le brotan a Eliezer constantemente, nos caló hondo.

Es imposible reconstruir el hilo de asociaciones de ideas por las cuales iban surgiendo las diferentes historias que íbamos contando. Casi de más está decir que el Rebe estaba muy presente en nuestra conversación. Pero una historia nos impactó y emocionó en especial.

“Yo iba caminando con mi amigo Jaime, que venía de Argentina, por Punta del Este”-recordó Eliezer-“y de repente se nos acercó un niño que tendría unos 10 años. ´Hola, yo soy Carlitos. Vivo acá. ¿De dónde son ustedes?´a lo que yo respondí ´mi amigo es de Buenos Aires y yo de Montevideo´. ´No, en serio….¿de dónde son?´. ´En serio´, volví a responder. ´Yo vivo en Montevideo y mi amigo Jaime es de Buenos Aires´. ´¿Pero por qué están vestidos así?´, preguntó el niño.´¿Así cómo?´”, dijo el Rabino Shemtov, que cabe suponer iba de pantalón negro y camisa . “´Así, con ese gorrito. ¿Qué es eso?´”.

“´Ah, eso se llama kipá. Y nos la ponemos siempre para recordar que D´s está sobre nosotros´ y nos mira´. ´¡Yo no creo en Dios!´”, respondió presuroso el niño.Claro que no sabía con quién estaba hablando, que eso no quedaría así…o sea, nadie le obligaría por cierto a convertirse en creyente, pero estaban por contestarle algo que quizás le cambiaría la vida.

“´Pero D´s sí cree en vos´”, le dijo Eliezer. El niño abrió ojos enormes y con cara de sorpresa ante semejante pronunciamiento,preguntó: “´¿En serio? ¿Cómo sabés?´. ´Porque si no creyera en vos, no te habría creado. Si te creó es porque cree que vos podés hacer algo que nadie más puede hacer´”.

Carlitos no podía salir de su asombro. Y sus ojos se abrieron más grandes aún que antes. “´¿Y qué es eso tan especial que sólo yo puedo hacer?´. ´Yo no tengo esa respuesta para darte. La tendrás que buscar vos mismo´. ´¿Y dónde la encuentro?´. ´Esa es una buena pregunta. Una buena forma de empezar es estar siempre pendiente para ver cómo vos podés ayudar a alguna otra persona que esté necesitando que le des una mano´”.

No sabemos dónde anda Carlitos ni que será de su vida.

Pero la respuesta que recibió del Rabino Eliezer Shemtov, no puede haberlo dejado indiferente. Fue uno de esos mensajes que dejan en claro que aún sin olvidar que también se necesita suerte en la vida, lo principal es el motor que sale de adentro nuestro y nos empuja a marchar por el camino correcto.Cada uno decide qué hace con su vida y qué significado le da.

Ojalá que lo haya llevado a Carlitos por un camino inspirador.