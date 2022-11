Miles de jóvenes judíos del mundo llegan a Israel para el ciclo lectivo número 19 de Masa

Masa Israel Journey da la bienvenida a 14.000 nuevos participantes de alrededor del mundo para el ciclo lectivo 2022-2023 - el número de participantes más grande en la historia de Masa.

Masa Israel Journey - el líder global en facilitación de programas de larga duración en Israel para jóvenes adultos judíos, fundado en el 2004 por la oficina del Primer Ministro y la Agencia Judía para Israel – realizó su evento de apertura en el que 3.500 invitados se juntaron para celebrar los 19 años de Masa, con el lema central “Vive tu propia aventura”.

En el evento se hicieron presentes participantes de Masa, egresados de todo el mundo, miembros de comunidades, la junta directiva de la Agencia Judía para Israel y miembros del gobierno israelí.

Este año lectivo, Masa espera recibirá el número record de 14.000 participantes de países de todo el mundo, que harán pasantías, estudios académicos, voluntariados y otros programas de desarrollo profesional. Estos jóvenes adultos, quienes en su mayoría ya están en Israel, ganarán oportunidades de trabajo significativas, aprendizajes y la posibilidad de expandir sus contactos mientras fortalecen su identidad judía viviendo como locales en Israel.

“Estamos emocionados de cumplir el año número 19 de Masa y felices de dar la bienvenida a los participantes 2022-2023” dijo en el evento el Gerente General de Masá, Ofer Gutman . “Jóvenes adultos judíos de todo el mundo ganan una experiencia incomparable mientras viven como locales, contribuyendo así a la sociedad israelí. Deseamos para nuestros participantes un año lleno de crecimiento y éxito mientras se embarcan en una travesía única”.

Ofer Gutman, Gerente General de MASA, en una foto de un evento anterior

“En este momento de la historia donde los desafíos de nuestros tiempos tienden a cegarnos de nuestros logros-el mayor de los cuales es la creación misma del Estado de Israel- los veo a ustedes, miembros de Masá, como parte de un logro aún vigente, acercar Israel a los judíos y transmitir el legado de una profunda conexión con su judaísmo y los judíos. A su vez, esta profunda conexión, guiará a sus comunidades a un futuro judío próspero”, dijo el presidente del ejecutivo de la Agencia Judía para Israel, Doron Almog.

Doron Almog

Los programas de Masa hacen posible que jóvenes adultos judíos vivan en Israel como parte del país y así se involucren con la cultura israelí y la vida judía.

En setiembre, Masa lanzó un reporte basado en un estudio por impacto, conducido por NPO, que demostró a largo plazo que los programas que facilitan la integración a Israel como parte de su sociedad, pueden transformar la vida de nuestros jóvenes. Esto es cierto también para quienes llegan a Masá habiendo estado desconectados de la vida judía, ya que logran integrarlos.

Según el estudio en cuestión, los egresados de Masá tienen el doble de probabilidades de sentirse fuertemente conectados con judíos alrededor del mundo en comparación con quienes nunca visitaron Israel. Egresados de programas de larga duración de Masa manifestaron su apoyo al concepto que “Ser judío es una parte importante de mi vida”. Uno de cada cinco egresados de Masa es empleado de tiempo completo en diversas áreas del mundo organizacional judío.

Entre los participantes de Masa 2022-2023, se encuentra Brandon Roberts de Wisconsin, EE.UU. Hijo por adopción de padres cristianos, sintió desde muy temprana edad conexión con el judaísmo. Luego de enterarse a edad de 20 años que su padre biológico era judío, entendió finalmente sus sentimientos e interés para con el judaísmo. “Toda mi vida me sentí conectado a la gente judía y a Israel, a pesar de no haber sido criado como judío. Ahora viviendo en Israel en el marco de Masá finalmente soy capaz de ver mi recorrido desde mis raíces judías. Estoy fortaleciendo día a día mi relación con el judaísmo y el pueblo judío y me entusiasma saber que estoy contribuyendo al país y dejando una impronta con lo que hago”, comentó.

Brandon participa en el programa Yahel de Cambio Social. Como parte de su pasantía, trabaja en Risho Letzion con sectores de la sociedad que aún lidian con serios desafíos , entre ellos inmigrantes recién llegados de Ucrania.

Los países de los que llegan los participantes son numerosos, entre ellos Argentina, EE.UU, Ucrania, Rusia, Brasil, Francia, Gran Bretaña, México, Canadá, Bielorusia, Australia, Uruguay e inclusive Turquía.

Cabe recordar: Masa Israel Journey es la experiencia educativa inmersiva de mediana o larga duración, para adultos de 16 a 35 años. Los programas tienen un rango de cuatro a diez meses, Masa ofrece una auténtica y desafiante travesía hacia la sociedad, cultura política e historia israelí - también actúa como el proveedor para los judíos del mundo para acceder a los mejores negocios, emprendimientos sociales e instituciones académicas de Israel. Desde el 2004, fundado por La Agencia Judía Para Israel y el gobierno de Israel, Masa acompañó a más de 170.000 jóvenes de más de 60 países alrededor del mundo.

