Niños palestinos usan collares con fotos de sus modelos a seguir terroristas muertos

La última tendencia en la Autoridad Palestina (AP) es un nuevo tipo de joyería: collares-amuletos con imágenes de “mártires” terroristas en ellos.



La televisión oficial de PA informó que los niños y jóvenes están comprando los collares, mostrando a un niño muy pequeño que usa dos con imágenes de terroristas armados:



Reportero oficial de PA TV: “Los mártires mueren, pero las historias de sus vidas permanecen en el paisaje palestino. En el corazón de la ciudad vieja de Nablus, Hisham se esfuerza por crear collares de mártires. Un collar de cordón con la imagen de uno de los Mártires, que está impreso en un amuleto protector. Los propios Mártires lo usan de vez en cuando…”



Propietario Hisham: “Cada [mártir] tiene su propio estatus, pero Muhammad Al-Azizi, Abboud [Abd Al-Rahman] Sobeh [es decir, terroristas, dispararon contra soldados israelíes], Ibrahim Al-Nabulsi [terrorista responsable de numerosos ataques con disparos] , Wadi' Al-Houh [terrorista que disparó contra soldados israelíes] y Tamer Al-Kilani [terrorista responsable de numerosos ataques con disparos]: se podría decir que hay una demanda especial para ellos”.



Reportero: “Los niños, los jóvenes y los jóvenes vienen a la tienda de Hisham por collares y productos nacionales. Cada uno viene aquí a elegir un collar con la imagen de los Mártires que son sus modelos a seguir”.



[Noticias oficiales de PA TV, 5 de noviembre de 2022]



Palestino Media Watch (PMW) ha expuesto la idolatría integral de la Autoridad Palestina de los terroristas en general, y de los “mártires” terroristas en particular.



De entre los terroristas mencionados como particularmente populares por el dueño de la tienda en Naplusa, PMW ha informado extensamente sobre la glorificación de Ibrahim Al-Nabulsi, quien fue miembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa (ala militar de Fatah), y fue responsable de una serie de ataques con disparos. PMW también informó sobre un evento realizado por Nablus con motivo de los 40 días desde la muerte de los terroristas Sobeh y Al-Azizi. En el evento, un funcionario de Fatah “enfatizó[d] la unidad de la sangre y los mártires, y que el camino de nuestro pueblo palestino es la resistencia”.



Todos los "mártires" mencionados por el dueño de la tienda eran terroristas, según se indica a continuación.



Abd Al-Rahman Jamal Sobeh y Muhammad Bashar Al-Azizi: terroristas palestinos que dispararon contra soldados israelíes que realizaban una operación antiterrorista en Naplusa el 24 de julio de 2022. Los soldados respondieron al fuego y mataron a Sobeh y Al-Azizi.



Ibrahim Al-Nabulsi: terrorista palestino y miembro de las Brigadas de los Mártires de Al-Aqsa (ala militar de Fatah), responsable de una serie de ataques con disparos contra soldados israelíes. Al-Nabulsi se resistió al arresto y disparó contra los soldados israelíes, quienes respondieron al fuego y lo mataron en Naplusa el 9 de agosto de 2022. Al-Nabulsi era miembro de una célula terrorista de Fatah que fue atacada mientras planeaba un ataque inminente el 8 de febrero de 2022. 2022. Al-Nabulsi escapó en ese momento, pero otros tres miembros de la célula fueron asesinados a tiros: Adham Mabrouka Al-Shishani, Muhammad Al-Dakhil y Ashraf Mubaslat.



Wadi' Al-Houh, Ali Antar, Hamdi Qayyim, Mash'al Baghdadi, Hamdi Sharaf: terroristas palestinos y miembros de la célula terrorista independiente "The Lion's Den", que dispararon contra soldados israelíes que asaltaron y destruyeron un cuartel general y un laboratorio de armas/explosivos. de la célula en Naplusa el 25 de octubre de 2022. Los soldados israelíes devolvieron el fuego en defensa propia, matando a los 5 terroristas. Durante la redada, las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina dispararon contra los soldados israelíes, quienes respondieron al fuego en defensa propia e hirieron a varios de ellos. Al-Houh era un miembro senior de "The Lion's Den".



Tamer Al-Kilani: terrorista palestino de 33 años y miembro principal de "The Lion's Den" que fue responsable de numerosos ataques con disparos, incluido un intento de disparo y un ataque con explosivos por parte del terrorista Muhammad Al-Minawi en Tel Aviv que fue frustrado por Israel. fuerzas de seguridad el 8 de septiembre de 2022. Al-Kilani fue asesinado en un bombardeo dirigido en Naplusa el 23 de octubre de 2022.