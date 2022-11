Un mensaje israelí a Uruguay en el Mundial

Faltando poco para que la Celeste entre a la cancha en el primer partido del Mundial –este jueves contra Corea del Sur- no podemos dejar de recordar que el seleccionado uruguayo tiene admiradores no sólo en el paisito. También en Israel. Y uno de ellos es nada más ni nada menos que uno de los grandes símbolos del fútbol israelí, el gran Motale Shpigler, hoy de 78 años recién cumplidos, quien hizo por ahora el único gol de Israel en un Mundial,México 1970, el único campeonato del mundo en el que Israel participó.

Conversamos con él esta semana e ineludiblemente hablamos-como en ocasiones anteriores- del seleccionado nacional de Uruguay, sobre el que ya años atrás, en entrevistas anteriores, nos había manifestado admiración y gran cariño.

“Las dos grandes estrellas-hay muchas en el seleccionado uruguayo, pero me refiero a las más destacadas-, Suáraz y Cavani, ya son niños grandes. Y ahora tienen, así entiendo, destacada ayuda de Núñez y Valverde, que también juegan en importantes equipos en Europa. Son impresionantes. Siempre tengo una gran simpatía por el seleccionado uruguayo. Y no me olvido nunca que tuve el privilegio de jugar contra Uruguay en el Mundial de México 1970. De los contrincantes de aquel entonces, quedó sólo Uruguay. No vino Suecia, no vino Italia y por supuesto tampoco Israel”, dice Shpigler.

Pero habla no sólo de los jugadores sino de los hinchas, el pueblo uruguayo.

“Siempre tendré en el corazón un sentimiento especial por el seleccionado uruguayo y por sus hinchas, 3 millones de ciudadanos uruguayos, que transmiten siempre juntos el profundo amor a su equipo. Es emocionante. Y es un apoyo importantísimo. Es que Uruguay tiene 3 millones de habitantes, pero otro país que tiene 200, de todos modos tiene 11 jugadores en la cancha, frente a otros 11 de otro país”.

Nos cuenta que estuvo presente en Sudáfrica en aquel histórico partido contra Ghana. Le recordamos “la mano de Dios” de Suárez y dice que siempre pensó que Suárez también habría podido ser un buen arquero. “Cuando Suárez frena la pelota con su mano, todos están detrás de él”, comenta sobre aquel final tan tenso.

Recordamos la primera entrevista que le realizamos hace muchos años. Cuando comentaba en aquel entonces que tiene un rincón especial en su corazón por Uruguay, le mostramos en nuestro teléfono móvil fotos de una pared en la pieza de nuestro hijo menor, que en aquel momento estaa llena de posters de la Celeste. Al agrandar la imagen, trató de reconocer los rostros. “Aquí está Lugano”, dijo con seguridad…Reconoció a Forlán, a Suárez…y a Abreu.

Rió cuando le contamos la emoción del entonces Presidente Tabaré Vázquez, su Ministro de Economía Danilo Astori y otros miembros de la delegación oficial de visita a Israel en agosto del 2008, cuando vieron a Abreu en la fila de invitados a la cena de recepción de Estado que brindaba el Presidente de Israel Shimon Peres.

Algo de historia

“Motale”,como todos le llaman, fue el máximo goleador de Israel, jugó en los años 60 y 70 y hasta cumplió el sueño de jugar con Pelé en Cosmos de Nueva York.

Debutó con el seleccionado israelí en un partido ante Vietnam del Sur antes de la unificación en diciembre de 1963 y al año siguiente ganó junto con el seleccionado la Copa de Asia. En las Olimpiadas de México en 1968, el seleccionado israelí del que formaba parte,llegó a los cuartos de final.

Shpigler jugó en Francia con el Paris FC y el Paris Saint-Germain y luego viajó a Estados Unidos. Y fue jugando un partido amistoso contra Estados Unidos que hizo cuatro goles, record nunca emulado por nadie desde entonces en Israel.

En Israel jugó en Macabi Netania, Hapoel Haifa y Betar Tel Aviv, su última camiseta antes de retirarse en 1982.

Shpigler fue tres veces máximo goleador de la Liga Israelí y cuatro veces elegido Jugador Israelí del Año.

El único gol en la historia de Israel en un Mundial-y el único en el que Israel jugó-fue de Shpigler, en un partido contra Suecia, en 1970, en México. En ese Mundial, jugó también contra Uruguay.Ese gol es recordado hasta ahora, una patada certera a 25 metros del arco, que entró derecho sin problemas. También el gol contra Australia por el cual Israel se clasificó para el Mundial en México, lo había hecho él.

En 1998, al cumplir Israel 50 años, fue elegido “El futbolista del Jubileo”. Fue reconocido también por la UEFA en su cincuentenario por su aporte al fútbol, como “Futbolista de oro” .Y fue incluido entre los “gloriosos” del fútbol israelí.

¿Y Catar?

Le preguntamos sobre la violación de derechos humanos en Catar y la corrupción que determinó que el Mundial sea allí y comenta que la política no es su campo y que lamentablemente no puede incidir para cambiar la situación. “En fútbol sí entiendo y en ese sentido está claro que un Mundial es algo disfrutable, también al ver al público, ya que cada uno siente que será el ganador, aunque como sabemos, hay solamente una copa”.

Comentamos sobre los miles de israelíes que viajaron a Catar y él les desea que disfruten y también se cuiden. Aún no decidió si viajará a algunos de los partidos de las etapas más adelantadas. Mientras tanto, uno de sus hijos, que trabaja hace 20 años en el canal deportivo israelí Sport5, está en Catar y lo pone al tanto de todo.

Sin olvidar su cariño por Uruguay, reconoce que hay algo personal por lo que él quisiera ver a Francia, Argentina o Brasil con la copa. “En este mundial juegan Messi, Neymar y Mbappé, de Paris Saint-Germain, el equipo en el que yo mismo jugué. Así que es natural que tenga especial simpatía por ellos.Es un equipo que por razones obvias ocupa un lugar importante en mi corazón”.

Motale ríe cuando le preguntamos qué le parece lo que comentan analistas de fútbol en Israel, que dado el buen desempeño del seleccionado juvenil, quizás en el próximo Mundial Israel sí pueda participar. “Hace 50 años que dicen “quizás”. ¿Por qué van a parar ahora? No quiero molestarlos con el “quizás”.Mucha gente me recuerda que yo hice el único gol de Israel en un Mundial, en México 1970. Es cierto. Pero yo digo que hice el primero. Hace 52 años que estamos esperando el segundo. Un poco de paciencia. Quizás….”.