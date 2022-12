La inteligencia artificial ayuda a los niños autistas

La aplicación alerta a los padres sobre los momentos clave en las sesiones de terapia en el hogar

Los niños con autismo están aprendiendo a hablar por primera vez, gracias a una aplicación impulsada por IA.

Los padres graban videos de sesiones de terapia estructurada en el hogar y luego reciben orientación práctica basada en sofisticados análisis informáticos.

Es como tener un terapeuta en la habitación. En cambio, a través del aprendizaje profundo, la aplicación puede identificar los momentos, pasados ​​por alto por los padres, cuando un niño intenta verbalizar, como durante las actividades que disfruta.



Los terapeutas capacitados intervienen en este punto y sugieren formas detalladas en las que los padres podrían implementar estrategias en escenarios futuros.



Por ejemplo, cuando una madre sopla las manos de su hijo para secarlas y se detiene un momento, la IA sugerirá que ella podría haberlo animado a verbalizar y decir la palabra "soplar".



La aplicación está diseñada para aprovechar al máximo los primeros años de un niño no verbal, hasta los cinco años, cuando son más capaces de adquirir habilidades lingüísticas.



Utiliza el aprendizaje profundo para reconocer los puntos en los que es más probable que un niño no verbal intente comunicarse y cuándo los padres deben reforzar sus intentos.



El programa se basa en el Tratamiento de Respuesta Pivotal (PRT), un tratamiento conductual para el autismo basado en la evidencia que aumenta la motivación del niño para aprender e iniciar la comunicación, y mejora sus habilidades sociales.



Los padres a menudo no pueden acceder a la intervención del PRT humano debido a las largas listas de espera, la falta de cobertura de seguro y el hecho de que es costoso.



SocialMind Autism fue fundado en Israel por el Dr. Keren Sagiv Friedgut, un pediatra licenciado de 20 años que aprendió PRT por primera vez para ayudar a sus dos hijos autistas a comunicarse.



El programa está estructurado en 22 lecciones que se enfocan en áreas de desarrollo de la comunicación, incluida la motivación, la respuesta a múltiples señales y el inicio de interacciones sociales.



“Existe una ventana crítica de oportunidad para los niños con autismo hasta la edad de cinco años que puede mejorar significativamente sus vidas y su trayectoria de desarrollo, y la ciencia ha sabido cómo hacerlo durante más de cuatro décadas”, dice.



“Pero estas terapias no son accesibles para los niños. Hay largas listas de espera, y una vez que ingresas a la terapia, no obtienes lo mejor que la ciencia tiene para ofrecer.



“Entonces, lo que hago es capacitar a los adultos, terapeutas o padres, para brindar las mejores oportunidades de desarrollo a lo largo del día y hacer que estos niños alcancen su máximo potencial”.



Cada lección le enseña a los padres parte de la estrategia con una escena animada y les hace preguntas para ayudar a asimilarla.



También ven videos de padres que ya han participado en el programa interactuando con sus hijos y califican su desempeño.



La parte más efectiva e innovadora de la aplicación son los comentarios que reciben los padres sobre cinco momentos clave, cada vez que envían un video.



“Lo que lo hace muy accesible es que te grabas en video en una sesión de terapia o interactuando con el niño en casa, lo subes a la plataforma y hay una IA que reconoce si lo implementaste bien o mal, por lo que ayuda a estandarizar todo el entrenamiento. y lo abarata.



“Mi algoritmo puede ver si el niño solo vocalizó o si realmente tuvo un intento de comunicación. Y luego puedo ver si el adulto reforzó el intento, o lo que suelen hacer, que es darles otra demanda”, le dice a NoCamels.



“Eso es muy intuitivo, pero no ayuda al niño, porque le cuesta mucho comunicarse. Y si le das otra demanda en lugar de comprenderlo y reforzarlo, entonces él siente que la comunicación es aún más difícil de lo que pensaba”.



La respuesta llega en tres días. Se les pregunta a los padres si implementaron con éxito un determinado método y se les muestran 10 segundos de su video demostrando si lo hicieron o no.



Después de responder, el usuario recibe la retroalimentación completa de terapeutas y ex alumnos capacitados.



“Nuestro usuario tiene que pensar si realmente implementó el método correctamente antes de obtener la respuesta, y eso realmente acelera su curva de aprendizaje, porque ve momentos de usted y su hijo, y es mucho mejor que alguien que le dice qué hacer. Al menos tienes que tratar de averiguar si lo hiciste bien o mal”.



SocialMind Autism ofrece capacitación a los padres que obtuvieron muy buenos puntajes en los módulos y desean unirse a la comunidad, para que puedan ayudar a mejorar el algoritmo y dar retroalimentación a aquellos que tienen dificultades.



Los padres progresan de una lección a la siguiente, pero pueden repetir partes del plan de estudios y continuar subiendo videos y recibiendo comentarios para ayudar a sus hijos a mejorar si todavía tienen retrasos en el habla y la comunicación.



“A veces animamos a los padres a volver a un módulo anterior. Incluso si eres bueno en lo que haces, necesitas retroalimentación sobre más escenarios y necesitas entender cómo usar estas habilidades para otros tipos de metas u objetivos de desarrollo”.



SocialMind Autism planea introducir eventualmente un plan de estudios que ayude a los padres a enseñar a sus hijos autistas a ir al baño, jugar con sus compañeros y controlar las rabietas.



“Todas estas son estrategias que están basadas en evidencia, pero no están disponibles para el público. Entonces, como hicimos con el lenguaje y la comunicación, queremos hacer con otros temas que los niños necesitan desarrollar”.



“Hay estudios, incluso de Stanford, de que los padres aprendieron estas terapias más rápido que los profesionales, porque están muy motivados.



“No es necesario ser profesor de logopedia o psicología para hacerlo. Es difícil para todos cambiar sus comportamientos, pero no es algo académico. Es una cosa de motivación. Y una vez que funcionó con mis hijos, me convertí en terapeuta certificada y comencé a capacitar a otros padres de forma remota”.



La Dra. Sagiv Friedgut primero fundó su propio servicio de telesalud que administró durante siete años, donde revisaba videos que los padres enviaban y les brindaba comentarios en tiempo real, uno a uno, a través de Skype.



Con el tiempo, comenzó a preguntarse cómo podría escalar este tratamiento, y así fue como se fundó SocialMind Autism.



“Al dos por ciento de los niños pequeños se les diagnostica autismo. Y como pediatra, veo esos números”, dice. “Cada vez que había un diagnóstico, era doloroso para mí que este niño simplemente entrara en una lista de espera y no tuviera la mejor oportunidad de progresar. Ese fue mi impulso”.



SocialMind Autism ha ayudado hasta ahora a más de 60 padres a enseñar a sus hijos a ser más comunicativos. También vende su plataforma y capacita a terapeutas en centros de terapia infantil, hospitales y clínicas.



La aplicación SocialMind Autism está disponible para cualquier padre que hable y entienda inglés o hebreo.



Hay muchos otros métodos de enseñanza de PRT. Spectrum AI usa algoritmos para capacitar y supervisar a los terapeutas en los EE. UU., pero no a los padres. También hay empresas que ofrecen videos de capacitación en línea pregrabados para padres. Y los expertos, especialistas y proveedores ofrecen capacitación directa en PRT, pero no son accesibles para todos debido al costo.



Pero el Dr. Sagiv Friedgut dice que ninguna otra compañía proporciona comentarios en video a los padres.



SocialMind Autism tiene como objetivo capacitar a más terapeutas y padres, y aumentar sus capacidades de IA. Eventualmente, al Dr. Sagiv Friedgut le gustaría licenciar el servicio a otros países y expandirlo a discapacidades más allá del autismo.