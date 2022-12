Inteligencia artificial protege pacientes de la interacción de las drogas en los medicamentos

Algoritmo aborda problema que hospitaliza a 12 millones de personas al año en EE. UU.

Millones de pacientes están tomando combinaciones de medicamentos recetados por su médico que podrían estar haciéndoles más daño que bien.



Una startup en Israel está abordando el problema y salvando vidas con un sofisticado algoritmo que puede analizar el número casi infinito de posibles conflictos.



MDI Health ha creado lo que llama una "plataforma de inteligencia de farmacología artificial", que comprende la vasta y compleja red de relaciones entre los medicamentos y una serie de factores de estilo de vida, y puede señalar inquietudes en cuestión de minutos.



La compañía se fundó en Tel Aviv en 2019 para combatir el creciente número de muertes y los costos, tanto personales como financieros, asociados con las interacciones farmacológicas adversas.



Cada año, en conjunto, provocan 12 millones de hospitalizaciones en los EE. UU. y cuestan $ 528 mil millones.



“MDI Health ha hecho posible mejorar la calidad de las revisiones e intervenciones de medicamentos a través de su inteligencia de farmacología artificial, que tiene en cuenta datos individuales como resultados de laboratorio, factores de estilo de vida e información de polifarmacia (el uso de múltiples medicamentos recetados), y lo hace a escala, salvando y mejorando la vida de millones”, dice Brad Margolis, director de operaciones de MDI.





Pregúntale a cualquier médico o farmacéutico y te hablará sobre el campo minado llamado “interacción de medicamentos”. Es entonces cuando un medicamento diseñado para resolver un problema provoca una reacción adversa con otro medicamento diseñado para resolver otro problema. O con cualquier otra cosa que el paciente ponga en su cuerpo.



El problema de las interacciones entre medicamentos es más común de lo que imaginas. Cualquier persona mayor de 65 años en los EE. UU. probablemente esté tomando al menos cinco medicamentos recetados.



Un ejemplo típico es un paciente con diabetes, presión arterial alta y epilepsia, por ejemplo, que podría estar tomando varios medicamentos para cada condición.



Su médico puede estar al tanto de algunas posibles interacciones entre medicamentos y buscará otras en los directorios en línea, pero investigar a fondo el régimen de medicamentos de cada paciente, especialmente aquellos con múltiples afecciones, podría llevar horas.



Y hay una variedad de otros factores que podrían afectar la forma en que un paciente reacciona a cualquier combinación de medicamentos. Su estilo de vida, dieta y consumo de alcohol podrían marcar la diferencia.



Un número sorprendente de pacientes no cumplen: dicen que están tomando sus medicamentos como deberían, pero no es así. Agregue a la mezcla el hecho de que cada medicamento viene con una larga lista de posibles efectos secundarios, desde relativamente leves (náuseas, mareos, erupción cutánea) hasta muy graves (ritmos cardíacos anormales, hemorragia interna, pensamientos suicidas).



Los médicos simplemente no tienen tiempo, o posiblemente el conjunto completo de habilidades, para evaluar de manera integral la medicación de cada paciente.



“En estos días, un médico tiene 10 o 15 minutos con un paciente cada mes más o menos”, dice a NoCamels Avishai Ben-Tovim, director ejecutivo de MDI.



Él dice que los médicos hacen todo lo posible para recopilar la información relevante, pero hacer un análisis adecuado y profundo podría ser un trabajo de tres o cuatro horas. En cambio, se basan en alertas en línea, diseñadas para señalar posibles interacciones. Pero dice que arrojan un 80 por ciento de alertas falsas, señalando "problemas" que no son problemas, lo que los hace ni efectivos ni prácticos.



Él dice que 275,000 personas en los EE. UU. están tomando actualmente una combinación de medicamentos diseñada para ayudarlos, pero que, dice, “probablemente los va a matar”.



Dice que la tecnología de MDI ofrece una solución única. “Otros sistemas analizan las interacciones medicamentosas uno a uno, que representan solo el 20 por ciento del problema”, dice.



“Tomamos en cuenta todas las permutaciones posibles tanto de medicamentos como de información personal, incluida la genética. Finalmente resolvemos el problema de muchos medicamentos diferentes que interactúan con diferentes tipos de pacientes”.



“La belleza de nuestro algoritmo es que está basado en evidencia, a diferencia de otros sistemas de IA, que son una ‘caja negra’; dicen que confíen en nosotros, pero no explican por qué. Con nuestro algoritmo proporcionamos la literatura detrás de la conclusión”.



Examina toda la medicación que toma un paciente determinado, la analiza desde el punto de vista farmacológico y decide si es necesario realizar cambios.



“Primero proporcionamos algo que se enfoca con láser y procesable, o detalla exactamente lo que se debe hacer”, dice Ben-Tovim.



Eso se traduce en resultados muy prácticos. El algoritmo, por ejemplo, dirá que un paciente debe dejar de tomar un medicamento determinado, modificar la dosis o cambiar a otro medicamento.



El algoritmo encuentra que alrededor de uno de cada 20 de la población general, de 18 a 65 años, está tomando una combinación de medicamentos que podría causarles daño. Esa cifra se eleva a uno de cada cinco entre los mayores de 65 años y los que padecen enfermedades graves.

Tomó una gran cantidad de trabajo desarrollar el algoritmo, pero ahora está en funcionamiento.



“Actualmente estamos en vivo con nuestros primeros clientes tanto en Israel como en los EE. UU. y trabajando con una de las tres principales compañías de seguros de salud en Nueva York”, dice Ben-Tovim, pero tiene planes de expandirse aún más.



“Nuestro sistema ayudará a los médicos y clínicos a tomar la decisión más personalizada y optimizada con respecto al tratamiento con medicamentos”.