Convertiendo la sal del Mar Muerto en arte

Una sandalia olvidada puso al escultor del Mar Muerto en un viaje de descubrimiento de 20 años

Empezó por casualidad. La escultora israelí Sigalit Landau dejó su sandalia en el Mar Muerto y la encontró una semana después, cubierta con una capa de cristales de sal.

“Para entonces, ya estaba empezando a transformarse en una zapatilla de Cenicienta”, dice.

Estaba visitando el punto más bajo de la Tierra para prepararse para un video artístico de ella flotando desnuda dentro de una balsa en espiral de seis metros de largo con 500 sandías.



Eso fue hace casi veinte años. Desde entonces, ella y su equipo de asistentes han sumergido cientos de objetos diferentes en el Mar Muerto, donde el agua es 10 veces más salada que el agua de mar ordinaria.



Muchas de sus esculturas con incrustaciones de sal, que incluyen alambre de púas, instrumentos musicales, zapatos y vestidos, se exhiben hoy en el Museo de Israel de Jerusalén.



Ahora dice que podría ser el momento de concluir y concentrarse en otros proyectos, como una escultura de bronce en la que está trabajando para la nueva Biblioteca Nacional en Jerusalén. “Creo que he hecho suficiente”, dice Landau, de 53 años, después de dos décadas en las que a menudo comenzaba su jornada laboral a las 3 a.m.



El proceso es muy exigente, las condiciones de trabajo de su equipo no están mejorando y no son tan jóvenes como cuando comenzaron.



Hay una historia detrás de cada pieza. Una escultura, un vestido, es una réplica exacta del que usó Hanna Rovina, la actriz israelí conocida como la Primera Dama del Teatro Hebreo.



Su papel más famoso fue el de Leah en The Dybbuk, una obra de teatro sobre una doncella que está poseída por el espíritu de su amante muerto, Khanan, a quien su padre rechazó como pretendiente.



Landau quería casarla con el mar y convertir su vestido negro de luto en un hermoso vestido de novia bañado en sal.



Hubo mucho ensayo y error al sumergir los objetos. Algunos materiales no mantienen su integridad bajo una concentración tan alta de agua salada, como el latón, que se corroe.



“Cuando haces arte, tienes el control hasta cierto punto”, le dice a NoCamels. “Pero es muy interesante trabajar con la naturaleza y no saber cuál será el resultado.



“Los artistas y los científicos no son tan diferentes cuando se trata de materiales y aprendizaje. Ambos solo tenemos que experimentar”.



Los artículos endebles como los vestidos perderán su "ondulación" y se volverán rígidos. Así que los ata a los marcos hasta que se fijan sus formas. “Usamos pesas, lazos, nudos y marcos para mantener las cosas bajo el agua”.



Para algunas piezas, aplica previamente resina o un poco de alambre. “Pero trato de no hacer demasiado, dejo que el mar haga lo que quiera y me gusta que me sorprendan”.



Luego los trata con una laca para mantener el "llanto" al mínimo; ahí es cuando el aire húmedo derrite parte del agua salada solidificada.



“Dos meses después de mi programa actual, hay mucho menos fregado”, bromea. “Pero aun así anunciamos la posibilidad de que las obras lloraran en las primeras semanas mientras estábamos en las primeras etapas de planificación de la exposición para el Museo de Israel”.



Landau y su equipo suelen crear las obras de arte durante los meses de verano. Salen de su estudio de Tel Aviv alrededor de las 3 am, se abastecen de agua regular (porque no hay lugar para ducharse en el Mar Muerto) y otro equipo necesario, y llegan alrededor de las 6 am.



“En verano el agua es como una sopa, incluso en las primeras horas de la mañana cuando aún no hace calor. Pero eso es lo que necesitas para crear cristales.



“Si vienes dos meses antes, el agua definitivamente será más refrescante para trabajar, pero no podemos obtener la misma magia sin las altas temperaturas”.



En temperaturas más frías, la cristalización es más pulverulenta. “En verano, llamamos a los cristales shesh besh (dados de backgammon)”.



Ella y su equipo revisan las piezas tres veces por semana, hasta que Landau está satisfecho con la forma en que la sal se ha adherido a ellas.



No existe una ciencia exacta para recubrir esculturas con sal cristalizada, y después de años de hacer esto, algunas cosas aún la toman por sorpresa.



“En un momento, levanté un objeto cristalizado del agua que era tan pesado que ni siquiera podía recordar lo que era originalmente”, dice Landau.



Pero a partir de eso, se inspiró para crear una escultura que se disolvería en un lago congelado para ver qué pasaba. Solo tuvo éxito en el tercer intento, cuando entendieron que la sal dejaría de disolverse a temperaturas inferiores a -17 grados centígrados (1,4 grados Fahrenheit). Rara vez hace más frío que 16 grados Celsius (60 grados Fahrenheit) en el Mar Muerto.



Landau dice que la mitad de todos los objetos que sumerge no se convierten en obras de arte de su agrado, por varias razones. Y algunos objetos, como el esqueleto de una paloma que compró en un laboratorio, simplemente no se ajustan a su visión una vez que emergen del agua.



Los artículos grandes tardan unos meses en cristalizar bien. Los objetos pequeños tardan algunas semanas, especialmente en verano. Un poco más y se incrustan tanto que son irreconocibles.



Landau tiene varios objetos que disfrutó sumergiendo más. Pantallas de lámparas de sombra que construyó con alambre de púas, por ejemplo. “Construimos estos objetos para que parecieran linternas”, dice ella.



“El alambre de púas generalmente se usa territorialmente para cercar a las personas y, por definición, es afilado y peligroso para pasar. Pero en mis esculturas de sal se transforma, porque está recubierta de cristales de sal, y está a punto de ser irreconocible. Parecen vértebras, algo casi decorativo”.



Y últimamente, le ha gustado mucho recubrir las zapatillas de punta, que le fueron heredadas por los bailarines de ballet. “Se trataba de tomar algo que para mí era obsoleto y traerlo de vuelta a mi vida y mi arte”.



Algunas de sus piezas también abordan el impacto de la humanidad en el Mar Muerto, que está retrocediendo rápidamente a un ritmo de tres pies por año.



El salar recibía agua dulce de los ríos y arroyos de las montañas que lo rodean, y la perdía por evaporación. El proceso de evaporación, combinado con sus ricos depósitos de sal, explican su extraordinaria salinidad, que llega hasta el 33 por ciento.



Pero en la década de 1960, Israel construyó el Portador Nacional de Agua, una enorme estación de bombeo a orillas del Mar de Galilea, que desvía agua del alto Jordán, la principal fuente del Mar Muerto, hacia un sistema de tuberías que abastece de agua a todo el país.



Las empresas israelíes y jordanas también evaporan el agua del Mar Muerto para cosechar sus ricos minerales para la exportación.



El Mar Muerto es un 15 por ciento menos profundo que hace medio siglo. Puede continuar cayendo 330 pies durante el próximo siglo.