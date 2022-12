Esta es la declarada base del gobierno de Netanyahu

Un día antes de la presentación de su gobierno ante la Kneset, Parlamento de Israel, Biniamin Netanyahu difundió ampliamente los lineamientos básicos del mismo, considerados la brújula que guiará su trabajo. Pero como es sabido, los lineamientos son pronunciamientos muy generales que no entran en detalles.

En prácticamente todos los gobiernos, podía hallarse contradicciones entre los lineamientos básicos anunciados y los puntos concretos que aparecen detallados en los acuerdos de coalición firmados con los distintos partidos que forman la coalición de gobiero.

El partido Likud de Netanyahu firmó acuerdos de coalición con todos los partidos que son desde ahora sus socios en en el gobierno y sólo el tiempo dirá si acaso todos sus incisos serán cumplidos, lo cual de antemano parece imposible.

Este miércoles, Netanyahu publicó en sus redes sociales los lineamientos básicos del gobierno que encabezará.

A continuación, reproducimos un amplio resumen de los mismos. Las cláusulas que hemos traducido, aparecen tal cual están en el documento original pero hemos dejado afuera algunas que consideramos de carácter interno.

- El pueblo judío tiene derecho exclusivo e inapelable a toda la tierra de Israel. El gobierno promoverá y desarrollará la instalación en todas las partes de la tierra de Israel: la Galilea, el Negev, el Golán y Judea y Samaria. (Aclaración que no es parte del texto original: el término que se usa en hebreo es hitiashvut, que refiere a cualquier iniciativa de ciudadanos de asentarse o instalarse en localidades, más que nada no urbanas, en la tierra de Israel. Pero lo planteamos en español como "instalación", simplemente dado a que desde hace años la palabra asentamientos se interpreta como relacionada a las localidades israelíes e Judea y Samaria, y no en el territorio soberano de Israel)

- El gobierno actuará en forma activa para fortalecer la seguridad nacional y dar seguridad personal a sus ciudadanos, librando una lucha contundente y decidida contra la violencia y el terrorismo.

- El gobierno actuará para seguir combatiendo el programa nuclear de Irán.

- El gobierno actuará para fortalecer la posición de Jerusalem.

- El gobierno actuará para promover la paz con nuestros vecinos, preservando los intereses de seguridad, los intereses históricos y nacionales de Israel.

- El gobierno trabajará para garantizar justicia social a través del desarrollo de la periferia y la reducción de las diferencias sociales, librando una batalla sin reparos contra la pobreza a través de la educación, el empleo y el incremento de la ayuda a las capas sociales más débiles de la población.

- El gobierno dará pasos destinados a garantizar la gobernabilidad y la recuperación de un digno equilibrio entre el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial.

- El gobierno trabajará para intensificar la aliá (inmigración) y absorción desde todos los países del mundo.

- El gobierno colocará la educación en el centro del orden de prioridades a nivel nacional y actuará para promover reformas en el sistema educativo, en pro de la igualdad entre todos los sectores de la población en los distintos sistemas educativos, fortaleciendo la identidad judía.

- El gobierno preservará el carácter judío del país y el legado del pueblo de Israel y al mismo tiempo respetará a las religiones y tradiciones de los miembros de otros credos, de acuerdo a lo estipulado en la declaratoria de la independencia.

- Se mantendrá el status quo en temas de religión y Estado, tal cual estaba aceptado durante decenas de años en Israel, también en lo relacionado a los lugares sagrados.

- El gobierno actuará para tratar el problema de la seguridad personal en la sociedad árabe y la lucha contra la criminalidad en dicho sector, alentando a una mayor instrucción, brindando soluciones apropiadas y dignas a los jóvenes y dedicando fondos apropiados a la infraestructura en las localidades árabes.

- El gobierno trabajará para incorporar a personas con cualquier tipo de discapacidad a la vida de la sociedad, ayudando en su educación y empleo, y se encargará de las necesidades básicas de quienes no pueden mantenerse solos. Mejorará la situación de los ancianos, los lisiados y las familias con numerosos hijos.

- El gobierno actuará para proteger el medio ambiente en Israel, mejorar la calidad de vida de los habitantes del país y el aporte de Israel al esfuerzo global en el tema del clima y el medio ambiente.

- El gobierno actuará para fortalecer a las fuerzas de seguridad, respaldando a los combatientes y policías para que puedan combatir al terrorismo y vencerlo.