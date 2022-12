El día especial del nuevo presidente del Parlamento de Israel

Foto: cortesía equipo de Merav Mijaeli, jefa del laborismo, aquí, vestida de negro

Mientras en la Kneset, parlamento de Israel, tenía lugar este jueves la sesión festiva de cambio de gobierno y asunción de Biniamin Netanyahu como Primer Ministro, afuera, en la calle, tenía lugar una manifestación de protesta contra la coalición. Su énfasis era la defensa de los derechos de la comunidad LGBT que dice sentirse amenazada por la composición de la coalición, algunos de cuyos miembros han tenido pronunciamientos negativos sobre la comunidad.

Lo interesante es que uno de los primeros pasos de la coalición, por decisión de Netanyahu, fue la elección de un homosexual como presidente del parlamento, un cargo que convierte a quien lo ostenta en uno de los máximos símbolos del Estado.

Netanyahu felicita a Amir Ohana

“Hace exactamente siete años y un día, emocionado,entré por primera vez al plenario de la Kneset para pronunciar mi primer discurso como diputado desde el podio de oradores”, dijo este jueves Amir Ohana, mientras en la sección de las familias invitadas a la ceremonia, estaba Alon Haddad, su compañero desde hace muchos años, con los mellizos que ambos trajeron al mundo con una madre portadora .

“Nací en Beer Sheba, hijo de padres originarios de Marruecos, me enrolé y serví durnate 12 años en las Fuerzas de Defensa de Israel y en el el Servicio General de Seguridad durante la segunda intifada. Luego completé mis estudios de Derecho, me especialicé en la Fiscalía del Estado , trabajé como abogado y entre una cosa y otra conocí a mi pareja, Alon, con quien formé una vida en la que todo lo mío es nuestro, de los dos”.

Alon, la pareja de Ohana, conl os hijos de ambos, al lado de los padres de Amir

Cuando Amir Ohana hablaba de su pareja hombre, los diputados ultraortodoxos trataban de desviar la mirada, como cierta forma de expresar su desacuerdo ideológico con esa relación. Pero en la práctica, luego varios de ellos se acercaron a saludarlo.

Amir Ohana continuó : “Y he aquí que ustedes me han elegido al destacado puesto de presidente de la Kneset, que compromete, como quien encabeza el Poder Judicial que representa a todos los ciudadanos de Israel: judíos, árabes, drusos, circasianos, seculares, religiosos, haredim (ultraortodoxos), de origen oriental y de origen ashkenazí, heterosexuales y homosexuales, en resumen, todos los ciudadanos de Israel. Y yo les agradezco de todo corazón”.

El nuevo presidente de la Kneset prometió “hacer todo lo que esté a mi alcance para ser digno de esta confianza”, recordó los altibajos políticos de los últimos 7 años y destacó la importancia de la estabilidad gubernamental.

Habló de política y democracia, de situaciones difíciles vividas en la Kneset en los últimos años y de la necesidad de trabajar juntos, gobierno y oposición, por el país.

Pero lo más emotivo, fue la parte personal.

“Se hallan aquí conmigo mis padres Esther y Shimon Ohana. Recientemente visitamos juntos Marruecos, donde ustedes, mis padres, nacieron. Vi la pobreza en la que crecieron. Las casas de arcilla que se van deshaciendo en las aldeas lejanas. La pequeña casa pobre en la que dormías , mamá. Y tú, papá, contaste cómo te avergonzaba tomar los restos de los lápices que niños en mejor posición tiraban a la basura, para que tú también puedas tener lápices. Contaste cómo preparabas sandalias de neumáticos usados y de hilos. Contaste cuánta hambre sufriste. Quedaste huérfano de tu padre , Shlomo, de bendita memoria, cuando tenías dos años. Emigraste a Israel, serviste al país tanto en las Fuerzas de Defensa de Israel como en la villa de investigación nuclear donde fuiste uno de sus primeros funcionarios.

.

Y del lugar en el que ustedes dos crecieron, hicieron crecer una famiia, trajeron al mundo a Galit, a Dror y a mí. De todos nosotros han tenido el privilegio de tener nietos y con la ayuda de Dios tendrán también bisnietos. Y estoy tan feliz hoy papá que faltando poco para que cumplas 88 años, estés aquí con nosotros, disfrutando de celebrar este momento supremo junto a mamá.

Gracias por lo que me han brindado a lo largo de toda mi vida, por mi carga de valores y moral que me acompañará por siempre. Gracias por haberme criado y por haberme permitido llegar adonde he llegado y ser como soy. Espero haber aprendido de ustees a ser un buen padre para mis hijos, así como ustedes lo fueron para mi”.

Y finalizó sus palabras hablando de su pareja .

En familia . La pareja de Ohana recibe un saludo de parte de Netanyahu

“Y está aquí conmigo Alon, mi otra mitad desd hace ya casi 18 años, mi ancla, inteligente y bueno, y están nuestros hijos los queridos Ela y David. Esta Kneset, encabezada por este presidente, no los perjudicará ni a ellos ni a ningún niño ni ninguna familia. Así es. Y si hay algún jovencito o jovencita que hoy están mirado este juramento, sepan que no importa quiénes son o de dónde llegan , sino que depende de vuestra fuerza que puedan llegar adonde lo desean”.