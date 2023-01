The Fabelmans de Steven Spielberg obtiene siete nominaciones al Oscar

La película autobiográfica de Steven Spielberg The Fabelmans obtuvo siete nominaciones al Oscar el martes por la mañana, incluida la de Mejor Película, la novena nominación como directora del cineasta y una nominación para la actriz Michelle Williams, quien interpreta a la madre judía del personaje principal en la película.



la película de spielberg también fue nominada a guión original, que es su primera nominación a guión, y comparte la nominación con su coguionista y dramaturgo judío Tony Kushner.



The Fabelmans trata sobre un niño llamado Sammy Fabelman, un personaje basado en Spielberg, y cómo desarrolló y persiguió su amor por el cine, una pasión que fue fomentada por su madre pero no apoyada tanto por su padre. La historia de la mayoría de edad también muestra aspectos de la vida judía de Spielberg, como la celebración de las festividades judías con su familia y el acoso antisemita que enfrentó.



"Hace poco cumplí 76 años, cuando dicen: '¿Qué queda por lograr?'. De repente, la Academia me nominó por primera vez en mi carrera como coautor del mejor guión; me hizo sentir como si todos esos ingleses y ¡Las clases de escritura creativa valieron la pena!” dijo el cineasta de Indiana Jones a Deadline.



Spielberg ya tiene tres premios Oscar: dos por salvar al soldado Ryan y La lista de Schindler y recibió el premio a la mejor película por esta última. Ahora también está empatado con Martin Scorsese en la segunda mayor cantidad de nominaciones a la dirección en la historia de los Oscar, según JTA.



El actor judío Judd Hirsch también recibió una nominación a actor secundario por su actuación en The Fabelmans. El hombre de 87 años, que interpretó al tío Boris en la película, es ahora el segundo actor nominado de mayor edad, según la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Williams fue nominada a actriz en un papel principal y las otras nominaciones de la película fueron por banda sonora original y diseño de producción.



A principios de enero, Spielberg ganó el premio al mejor director por The Fabelmans en los Globos de Oro de 2023 y la película también ganó el premio a la mejor película en la categoría de drama.



Los contendientes de este año en la categoría de mejor película incluyen All Quiet on the Western Front, The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, TÁR, Triangle of Sadness, Women Talking y las secuelas Avatar: The Way of Water y Top Pistola: Maverick.



Mira el tráiler de The Fabelmans a continuación.