Identidad, Valor y Pertenencia

Hace tiempo que no escribo. Es que estaba muy atareado con un proyecto que, gracias a Di-s, salió hermoso y llevó mucho trabajo previo.

Hablo, claramente, del viaje a Nueva York con un grupo de más de 60 jóvenes judíos uruguayos para participar del gran Shabaton anual de Cteen junto a más de 3.000 adolescentes judíos de todo el mundo.

Es muy difícil describir lo que fue y lo que sentimos y vivimos en este viaje. Difícil porque fue algo que superó, según lo expresaban cada uno de los participantes, sus expectativas con creces, y les dio la oportunidad de vivenciar una semana inimaginable.

No obstante esta dificultad, puedo citar alguna cosa que se reiteró en los comentarios de los chicos: la sensación de pertenecer a una gran familia, de sentirse más orgulloso de su identidad judía, y de descubrir esta visión de que cada uno es importante y tiene una misión especial - única - para cumplir, de la cual dependemos todos.

Escuche más cosas, obviamente, ya que no éramos pocos, por ejemplo sobre el deseo de crecer en la vida judía, el deseo de que otros tengan esta oportunidad, y el agradecimiento de poder visitar y conectarse con lugares y momentos sagrados que de otra manera no lo hubiesen hecho... la lista continúa... y es hermosa.

Quiero solamente en esta oportunidad comentar algo que me hacen reflexionar los primeros comentarios - y sigo reflexionando, (imagínense!):

De las cosas más importantes que claramente precisamos los seres humanos, y en particular nuestros jóvenes, es saber: a) quien soy, b) que importo yo y mis decisiones y c) que soy parte de algo más grande que yo.

Siento que gracias a Di-s y gracias a quienes apoyaron para que este proyecto se plasme, logramos este objetivo con esta generación de jóvenes de nuestra comunidad.

* * *

En la lectura de esta semana, Ki Tisá, leemos sobre cosas maravillosas como el perdón Divino, el pacto con Di-s, el Shabat, las festividades y más.

Una de las cosas que llama la atención, en nuestra parashá, es el hecho de que para expiar al pueblo del pecado del Becerro de Oro, Di-s le dice a Moshé que cada uno traiga una moneda de medio Shekel, como donación al Templo.

Hay mucho sobre esto escrito pero algo concreto que quiero compartir es: la manera de ayudarnos a no desviarnos y distraernos con todo lo que brilla a nuestro alrededor pero no es nuestro y la formula para recapacitar después de haber caído es, “donando una moneda de medio Shekel de plata”. ¿Qué es eso?

Por un lado, sentirse único, ya que mi moneda es mi moneda, y se cuenta aparte de la tuya, pero, al mismo tiempo, es solamente medio shekel y no un shekel entero, enseñándome que mi existencia y mis acciones, son únicas pero también son parte de la tuya. Yo soy medio y tu sos medio y juntos somos un todo. Vos me completas y yo te completo. Yo dependo de ti y vos dependes de mi. Yo te aporto algo único, y de ti recibo algo que solo tu me puedes dar.

Esa unidad, esa unión es el antídoto contra todas, sí todas, las amenazas habidas y por haber. Amenazas de adentro y de afuera. Espirituales y materiales. Comunitarias y personales.

Lo vi en el viaje al Shabaton y lo vi también en la hermosa actividad comunitaria, “Hakhel”, de Purim que organizamos en el Parque Rodó, este lunes. Una y otra vez quedó en claro el fundamental mensaje de Hakhel, de unión y reunión, que también es el mensaje de Esther cuando le dice a Mordejai que la única manera que ella hablará con el Rey Ajashverosh para lograr anular el maquiavélico decreto de aniquilación: junta, uní y reuní al pueblo.

Entonces en concreto: conéctate con el prójimo. Conéctate con la comunidad. Ya sos parte y tanto vos como todos se verán beneficiados, fortificados y bendecidos. Como decimos al final de la plegaria diaria, la “Amidá”: “Bendícenos nuestro Padre, todos cómo uno”, porque somos uno.

Que lo veamos plasmado en el Hakhel verdadero, muy pronto, en el Tercer Templo en Jerusalem con la llegada de Mashíaj y la Redención completa y final. Amen!

¡Lejaim!

Shabat shalom