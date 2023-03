Menos emoticiones y más encuentros

— ¿Estás loca de remate?

— Yo no. El que piras colores sos vos. ¿Quién te crees que sos? Soy una mujer empoderada y no me gusta correr detrás de un pibe que se cree el uno. No quiero un tipo con frases lindas y stickers de corazones que bajan y suben por whatsapp. Ya no tengo quince años. Tengo treinta y tres años bien puestos.

— Yo te AMO, ¿qué queres de mi? Yo no tengo la culpa de vivir en Rosario y vos en Montevideo.

— Acá nadie habla de culpas. No querés una relación abierta. Y tampoco verme seguido. Vos queres controlame. Cuando nos conocimos te encantó que yo fuera una profesional y una mina independiente. Me metiste tanto verso que no doy crédito.

— Por supuesto que no quiero una relación abierta. A mí no me jodas con el poli amor, yo quiero una mujer que me sea FIEL.

— Ah claro, vos queres que yo te sea fiel pero con visitas bimensuales. No sé cómo son las visitas conyugales en la cárcel, pero deben ser más seguido que una vez cada dos meses. ¿Cómo pretendes que funcione esto? Yo te quiero, no con palabritas, sino con hechos. Quiero que nos veamos más, Y si no queres, me lo decís y la dejamos por acá. Sos un tipo bárbaro, pero preferis la virtualidad. Yo quiero tener una pareja de verdad, no en una pantalla.

— Me la estás secando. Antes tenía ganas de verte Pero con el tiempo estás cada vez más intensa. ¿Dónde está la mina que conocí hace dos años? Eras alegre, siempre de buen humor, ahora solo reclamos y más reclamos. Y todavía que no convivimos. Así, no me imagino eligiendo un colegio para nuestros chicos.

— ¿Qué chicos? ¿Quién te dijo que yo quiero tener hijos? Primero tenemos que ver si podemos vivir en la misma ciudad y convivir, luego hablar de hijos.

— ¿Acaso no querés formar una familia? ¿Qué mujer no quiere tener hijos?

— Yo tengo que pensarlo, o te pensas que es una decisión del momento. Los hijos son para toda la vida.

— ¿No serás una de esas mujeres modernas que no quiere tener hijos?

— A mí no me vengas con micromachismos . Si, claro que soy una mujer moderna y enamorada. Me haces sentir culpable por reclamarte. Pero cada vez que nos vemos, es porque yo insisto. Vos necesitas un empujón para venir o para tener la agenda libre de trabajo cuando yo viajo.

— No sé cómo te aguanto.

— Y yo a vos. Ya parecemos un matrimonio de años. Para mí, el problema es que no tenemos sexo. A mí me gusta estar en la cama, contigo, no el sexo virtual.

— Hasta mañana, esto lo vamos a tener que hablar. Así no podemos seguir.

Esta conversación tuvo lugar entre B y D, que están en una relación se podría llamar amorosa a distancia desde hace dos años. La pandemia produjo separaciones e historias de amor de lo más extrañas. Con el confinamiento, parecía que lo virtual era lo real. Con el fin de la pandemia, lo real es real y lo virtual es virtual. Así que aunque existen hombres y mujeres en las aplicaciones que solo quiere virtualidad, hay mujeres tradicionales como B que desean una pareja que las abrace físicamente. Menos emoticones y más encuentros.