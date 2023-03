Conocé a Sophie, el primer chatbot que combate la violencia de género

Fue un asesinato que conmocionó a Israel. Michal Sela, una trabajadora social en Jerusalén, fue asesinada a puñaladas por su esposo Eliran Malul frente a su hija de ocho meses en octubre de 2019.

Posteriormente, la hermana de Michal, Lili Ben Ami, fundó el Michal Sela Forum, una organización sin fines de lucro, que utiliza la tecnología para prevenir más violencia doméstica y abuso.

Michal, de 32 años, apareció más tarde en la poderosa campaña Escucha nuestras voces que empleó inteligencia artificial desarrollada en Israel para dar vida a fotografías de ella y otras víctimas, en las que colaboró ​​la organización sin fines de lucro.



Les dio el habla y las expresiones faciales para compartir sus escalofriantes historias en primera persona y alentar a otras personas atrapadas en situaciones de abuso a buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde.



Ahora, el legado de Michal también vive en Sophia, el primer chatbot interactivo de abuso doméstico del mundo.



Shiran Mlamdovsky Somech trabaja para D-ID, la empresa israelí cuya tecnología está detrás de la campaña Listen To Our Voices. Inició la campaña en noviembre de 2021 y se volvió viral con 10 millones de visitas en tres días.



Conoció a Spring ACT, la organización suiza sin fines de lucro que conecta los derechos humanos y la tecnología detrás del chatbot Sophia, en una conferencia el año pasado.



Ya habían desarrollado Sophia, pero gracias a su intervención, incorporaron la tecnología de D-ID para darle vida.



“Creía que podíamos crear una experiencia mucho mejor con Sophia, una que fuera recurrente, más interactiva, más convincente e incluso más humana”, dice Mlamdovsky Somech. “Aunque el chatbot es tan poderoso, era muy estático”.



D-ID, que se especializa en crear avatares de IA hiperrealistas, dio vida a Sophia usando una combinación de algoritmos de aprendizaje profundo, procesamiento de imágenes y redes neuronales para animar su foto fija.



"Pensamos que podríamos hacer una experiencia mucho mejor para las personas que usan el chatbot y hacerlo más accesible para las personas que no saben leer, y en diferentes idiomas", dice Mlamdovsky Somech, líder de impacto en D-ID. .



Sophia ayuda a las víctimas de abuso doméstico las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin importar dónde se encuentren y en estricta confidencialidad, para que se sientan lo suficientemente seguras y confiadas para dar los primeros pasos para obtener ayuda.



Ella les dice a las víctimas lo que necesitan saber si planean dejar su relación abusiva y, lo que es más importante, dónde y cómo encontrar ayuda, sin importar dónde se encuentren.



También les dice a los usuarios cómo recopilar evidencia potencial del abuso que se está produciendo, que podría ser utilizada por los abogados para decisiones de custodia, procedimientos de divorcio y obtención de órdenes de alejamiento con el apoyo de la policía.



Los usuarios pueden almacenar imágenes, capturas de pantalla, grabaciones, notas y videos en su propia caja fuerte digital personal, que permanecen cifradas e intactas hasta que decidan acceder a ellas.



Sophia no va a reemplazar los servicios de emergencia, pero ofrecerá una alternativa viable a las líneas directas de intervención en crisis y las líneas directas de apoyo, que no cuentan con fondos suficientes y, como resultado, carecen de personal y no tienen suficientes empleados para ayudar a todas las víctimas que llaman. en.



Y a diferencia de un chatbot normal, Sophia puede hablar con los usuarios en siete idiomas diferentes, lo que la hace accesible a las poblaciones que no saben leer y escribir y una confidente para las víctimas que no se sienten cómodas compartiendo sus luchas con otras personas.



Mlamdovsky Somech comprendió por primera vez el impacto social de la IA a través de su campaña. D-ID usó sus capacidades de IA y animación para capturar las voces, los rasgos faciales y los gestos de las difuntas mujeres israelíes, en función de sus imágenes fijas.



“De hecho, trajimos de vuelta a la vida a mujeres que fueron asesinadas por sus parejas íntimas”, dice Mlamdovsky Somech. “Y vimos el impacto que generamos. Desde ese momento, entendí que esto es lo que quería hacer de ahora en adelante: quería usar la tecnología para afectar a las personas y mejorar sus vidas”.



Sophia ayuda a las víctimas a recopilar evidencia potencial y buscar ayuda en 222 países. Desde diciembre de 2021, más de 15 000 personas han utilizado el chatbot.



Mlamdovsky Somech y el equipo de D-ID están buscando activamente nuevas formas de mejorar la experiencia de usar Sophia.



Microsoft apoya la campaña de Sophia a través de su programa Philanthropies, que utiliza las capacidades de texto a voz y la infraestructura de nube de IA de la compañía global. ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas dedicada a la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, también apoya la campaña Sophia.