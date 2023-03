José Rubinstein, Presidente de la Escuela Integral: un desafío de continuidad

Nuestro entrevistado, José Rubinstein (56) es ante todo egresado de la Escuela Integral, padre de un alumno que hoy estudia allí y otro ya egresado, y por ende, convencido de la importancia de la labor comunitaria que despliega. Su activismo comunitario no comenzó en la Integral . Fue hace mucho tiempo Secretario y Vicepresidente del Keren Hayesod, integró comisiones diversas en la Escuela Integral y en otros ámbitos de educación judía y de Tikun Olam. En la escuela, se halla en la directiva hace ya 14 años.

P: José, como este fin de semana la Escuela Integral está realizando una campaña de recaudación de fondos destinada a becas para alumnos que no pueden pagar, un objetivo importantísimo sin duda, quise hacer esta entrevista. Y debo comenzar comentando que para mí siempre será muy especial escribir sobre algo relacionado a la Escuela Integral, porque fue mi segundo hogar durante toda mi niñez y adolescencia y la llevaré conmigo para siempre. Vos, ahora Presidente de la escuela, también fuiste alumno. ¿Cómo se vive entonces este rol, habiendo crecido allí?

R: Para mi es un honor y un placer. Poder ayudar a la escuela, que es también la escuela de mis hijos, de la misma manera que otros lo hicieron antes, llena el alma . El reto es poder estar a la altura de la tarea. Es una tarea muy importante y más por el rol que tiene la Escuela Integral en la Comunidad y muy especialmente hoy que somos la única secundaria judía en Uruguay.

P: Vayamos un minuto al Charidy…contame por favor cómo es el tema de las becas, cuántos alumnos las reciben.

R: El Charidy es muy importante porque nos ayuda a que unos 150 niños y adolescentes puedan recibir educación judía y sionista de alta calidad. Hay chicos que reciben ayuda en su cuota escolar y otros además de esto, ayuda en alimentación, ropa, materiales de estudio , paseos y otros rubros. Lo importante para la Escuela Integral es que todo niño que quiera tener una educación Judeo Sionista de calidad pueda tenerla sin importar su condición económica y necesitamos la ayuda de todos para esto

P: ¿Qué recuerdos y enseñanzas te dejó la escuela? Y evidentemente no me refiero a lo que se aprende del programa curricular.

R: La escuela sobre todo me dejó amigos de la vida, que siguen siendo mis amigos hasta hoy. Me enseñó muchos valores de vida, de amistad , de respeto, de amor al estudio y aprender lo que te devuelve el esfuerzo. También me ayudó a entender que no todos vivimos ni pensamos igual, pero podemos ser amigos. Y me dejó en el corazón amor por Israel y por el pueblo judío, nuestro pueblo.

P: Tus hijos estudian en la Escuela Integral, como es lógico. Contame un poquito de ellos.

R: Tengo dos hijos que estudiaron en la Escuela. Lucas el mayor, terminóo hace ya dos años y hoy día estudia en Facultad de Ingeniería Eléctrica y Andrés terminó recién (por lo este es mi ultimo año como miembro del Consejo de la escuela) y esta en este momento haciendo Shnat en Ierushalaim,el programa de un año en Israel para líderes de movimientos juveniles .

Ellos disfrutaron mucho su pasaje por la Integral.

P: ¿Sentís que la escuela avanza o simplemente hay cambios que el paso del tiempo impone? Te pregunto porque imagino que todos sentimos que hay cosas que es una lástima que vayan desapareciendo.

R: Sin duda la sociedad avanza y nos impone cambios. Yo siento que la Integral avanza para bien. Evoluciona en base a lo que pide la sociedad y se adapta y toma lo que hay bueno en esos reclamos. Así debe ser a mi entender. Un organismo vivo, que recibe lo que le pide la sociedad y toma lo que considera valioso y lo incorpora. La Integral de hoy es muy diferente de lo que era la Integral hace 20, 30 o 40 años.

P: Mi impresión es que ha cambiado el papel del presidente de la comisión directiva, en general. ¿Es así? ¿Cómo lo ves hoy?

R: No podria decirte, porque no tengo claro cómo era hace 30 años. Sí sé, porque recuerdo a Tzvi Mircus cuando era presidente de la Escuela ya que yo era muy amigo de uno de sus hijos, que él trabajaba muchas horas para la Escuela, y ahora es igual. Es un trabajo de esfuerzo y cariño por la Integral, que sin duda antes y después se hace y ahora. Cambian las formas de hacerlo de cada uno .

Pero no es un trabajo solo del Presidente, sino de todo el Consejo Directivo, donde cada uno de los miembros es muy valioso y pone mucho esfuerzo y sacrificio por el bien de la escuela y nuestros hijos.

P: ¿Cuáles dirías que son los principales logros de la escuela en los últimos años? Tengo la sensación que mantener a los alumnos en la red judía debe ser el principal.

R: La Escuela trabaja por ser un lugar donde los niños y adolescentes puedan desarrollarse en su mayor potencial y desarrollen un amor por Israel y nuestro pueblo, tradiciones y cultura.

Lo primero es que los que vienen ya hoy a la escuela, sean felices, hagan amigos, aprendan a convivir con el otro y sus diferencias en armonía, aprendiendo unos de otros , aprendiendo a desarrollar su mejor potencial educativo.

Yo creo que se trabaja fuertemente en esto y tenemos muy buenos resultados. Se ven en los chicos que terminan su ciclo en nuestro Colegio. Sin duda, hay mucho máas para mejorar. Se puede hacer mucho mejor, y trabajamos para ello.

A nivel académico, la escuela tiene un muy alto nivel de Inglés, donde más del 85% de nuestros alumnos salen con un título de inglés de alto Nivel (Prof/Cae/Fce), tienen la opción de hacer un Bachillerato Internacional (BI) los que lo deseen, utilizamos la metodología BI a lo largo de toda la institución como política educativa, tienen robótica, matemática de alto nivel, programación, música, arte, rikudim, y un muy buen aprendizaje de judaísmo y sionismo y hebreo, para que puedan vivir como judíos orgullosos. Y nuestros alumnos tienen luego un excelente desempeño en la Universidad . Lo sabemos en base al feedback que recibimos de estas.

P: ¿Cómo ves el tema social a través de la escuela?

R: A nivel social, se hace actividades formales y extra curriculares, para fortalecer los vínculos entre ellos y con la sociedad y ayudar a descubir sus pasiones. Desde talleres de Yoga hasta colaborar en una Olla popular para alimentar a los necesitados de la calle o enseñarles a cuidar el medioambiente.

Se busca que todos puedan desarrollarse y sentrise cómodos. Reflejarse en el diferente. Hoy día la escuela tiene alumnos de muy distintos círculos sociales y económicos, desde el más alto hasta el más bajo. Alumnos con diferentes capacidades y alumnos con familias que viven su judaísmo de maneras muy distintas. Y todos aprenden y son amigos.

P: ¿Y cuáles son los desafíos? ¿Hay algo que te preocupa en especial?

R: Los principales desafíos son varios.

Que más familias nos elijan, porque somos la educación que quieren para sus hijos. (Por ello entre otras cosas, es que hemos implementado el Plan de Gan Gratis para los años 1 y 2)

Mantener y fortalecer la calidez, la inclusión de todos, el respeto por el prójimo y todos esos valores que la sociedad a veces nos ayuda a entender que son tan importantes, y a su vez lograr que los chicos se puedan desarrollar en su mejor forma, siendo felices, y cumpliendo con los nuevos desafíos que nos reclama la sociedad y dando las mejores capacidades y recursos posibles en su educación .

P: Has tenido una trayectoria variada de actividad comunitaria…¿Cuál es el lugar de la Escuela Integral?

R: Creo que hoy dia la Escuela Integral es uno de los principales pilares para la Continuidad de nuestra Comunidad . Es una institución central de la vida comunitaria .En la Integral hay un lugar para todos los judíos. Así que para mí en lo personal, ocupa un lugar clave en mi trayectoria comunitaria,

P: No quiero dejar de mencionar que estudiaste ingeniería en el Tejnion. ¿Cómo fue tu pasaje por Israel? ¿Qué te dejó?

R: El pasaje de Technion, aparte de una Educación de Excelencia, y el amor por la Ingeniería, me fortaleció mi amor y vinculo por Israel. ¡Y me dejó muchismos amigos! La experiencia de vivir en Israel (estudiando o trabajando) es una experiencia que la recomiendo a todos. Es un antes y después en la vida de todo judío que lo haga

P: ¿Cuál es el lugar de Israel en la educación de la escuela hoy en día?

R: La Escuela Integral, es por definición una Escuela Sionista. Miramos y nos reflejamos en Israel. Tenemos Shlijim y Shinshiniot que vienen de Israel y nos traen un poco del “ser israelí” al Uruguay. Nuestros chicos viajan al final de cuarto de Liceo (Primer año de Bachillerato hoy dia), en un viaje de estudios a Israel acompañados con nuestro equipo. Israel esta en cada poro que respira la escuela.

P: ¿Algo que quieras agregar?

R: Quisiera pedir a todo quien pueda, que nos acompañe con esta campaña de recaudación de Fondos que nos ayuda a poder ayudar a aquellos chicos que así lo necesitan a que tengan una educación judía , sionista y una educación de alta calidad. Somos responsables por nuestros hermanos. Cada uno colabora a su mejor saber. No hay colaboraciones “chicas”

Al final del dia, todo lo que nosotros damos como amor, se nos devuelve multiplicado varias veces.

P: Y esta misma página, precisamente, hay un espacio de la Escuela Integral a través del cual se puede donar. Gracias José y que sea un éxito.

R: Muchísimas gracias.