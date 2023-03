Se intensifica la protesta en Israel, huelga general sin precedentes

La ira popular contra Netanyahu incrementada seriamente este domingo por la noche al revelarse que había decidido destituir al ministro de Defensa Yoav Gallant por haber llamado a la suspensión de la reforma judicial, se manifiesta en medidas claras de múltiples sectores de la ciudadanía, que se unen para protestar contra el gobierno. Mientras decenas de miles de israelíes están también este lunes en la calle protestando contra el gobierno, el país entró en huelga general.

En una situación sin precedentes, el Secretario General de la Confederación General de Trabajadores de Israel Arnon Bar David proclamó la huelga conjuntamente con los representantes de los empleadores, ante los aplausos entusiastas de los directores de los bancos privados , uniéndose así el sector privado y el público, en un escenario absolutamente histórico para Israel. Y a ellos se sumó rápidamente la Autoridad de Gobierno Local, encabezada por Jaim Bibas, intendente de la ciudad de Modiin, miembro del Likud, ex director de campaña electoral de Netanyahu.

“Ha llegado el momento de decir basta”, declaró Bar David. “Hay un límite a cuánto uno puede quedarse cruzado de brazos. Intenté evitar la huelga pero no se puede más soportar este desgarre y esta polarización. Hay que detener la locura y proteger al Israel por el que hemos luchado”. Y al confirmarse que el Primer Ministro postergaba el anuncio público esperado sobre la suspensión de la polémica legislación , proclamó: “Me están diciendo que el Primer Ministro posterga su declaración. Yo soy muy agradable y sé hablar, tengo paciencia. Pero cuando uno toma una decisión, terminó el tema: de aquí salimos a una huelga general en Israel”.

Desde la rueda de prensa, ante cámaras, el presidente de la Autoridad de Aeropuertos de Israel Pinjas Idán, miembro del partido Likud de Netanyahu, se comunicó por teléfono con su gente en el aeropuerto internacional Ben Gurion y ordenó frenar todos los despegues. Unicamente los aviones que ya estaban en vuelo hacia Israel, podrán aterrizar y recibir los servicios necesarios en el aeropuerto. Esto, cabe recordar, un día antes de comenzar las vaciones de Pesaj, la Pascua judía, durante la que grandes cantidades de israelíes suelen salir al exterior.

También el puerto de Ashdod estará cerrado.

Comités de trabajadores a todo nivel se sumaron a la huelga, muchos de ellos miembros del Likud. Las universidades están cerradas, incluyendo la universidad del asentamiento de Ariel, identificada con el gobierno actual. La Asociación Médica de Israel anunció que pasa a trabajar como en modelo de emergencia. Los principales centros comerciales se cerraron al mediodía. Y los colegios secundarios tampoco abrieron sus puertas. Y la sensación general es que el pueblo se levanta.

Otro elemento muy significativo: Boaz Ben-Tsur, uno de los abogados de Netanyahu en el equipo que trabaja con él por el juicio en curso en su contra, le notificó que si sigue adelante con la legislación de la reforma judicial, él no podrá seguir representándolo.

Desde hace horas se informa que Netanyahu decidió suspender por el momento la legislación de la reforma judicial, pero el anuncio formal aún no ha sido formulado. De fondo tiene serios problemas en su coalición, con gran oposición de sectores del partido “El Sionismo Religioso” y el Ministro de Seguridad Nacional Itamar Ben Gvir que amenazó con abandonar el gobierno “si dan premio a los violentos”.

Desde la oposición se llama explícitamente a dar tiempo al diálogo e ir al Presidente del Estado para negociar una solución y llegar a un acuerdo social que ponga fin al desgarramiento actual. Pero en la coalición, especialmente el jefe de la comisión de asuntos legales Simja Rotman-pieza clave en la legislación actual- sostienen que “una minoría que no acepta el resultado de las elecciones quiere imponerse violentamente”.

El jefe del consejo local Omer en el sur de Israel, Pini Badash, miembro del Likud, dijo en una entrevista en el canal N12 que “esto hace ya mucho que no es izquierda contra derecha, hay que frenar, me consta que la mitad de los manifestantes votaron por el Likud, pero no están de acuerdo con lo que está ocurriendo”.

Al multiplicarse las informaciones sobre la intención de algún grupo extremista de ultraderecha como “La Familia” de salir a manifestar violentamente, los líderes de la protesta exhortan a la ciudadanía a no dejarse arrastrar a provocaciones y no enfrentarse a ningún elemento violento.