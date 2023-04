Kibutz atacado por disparos de terroristas en el norte de Israel

Un incidente muy poco común tuvo lugar este lunes casi al anochecer en el norte de Israel, al disparar terroristas hacia las casas del kibutz Maalé Guilbóa, sin lograr matar a nadie. El ataque, lanzado desde la zona de la barrera separatoria al norte de Samaria, fue reivindicado por Al Fatah y por la Yihad Islámica. Los atacantes lograron huir al parecer hacia la aldea Yelabun.

Habitantes del kibutz citados anónimamente por los medios locales revelaron que mucha gente estaba afuera, incluyendo niños que están de vacaciones de cara a la fiesta de Pesaj, y súbitamente se oyeron ruidos que en un principio pensaron eran fuegos artificiales. Rápidamente comprendieron que eran disparos y todos corrieron hacia las casas. En los rastreos realizados por el ejército fueron hallados impactos de bala en cuatro casas del kibutz.

En Maalé Guilbóa comentaron que nunca había sucedido en el kibutz un ataque de este tipo. De todos modos, cuesta hablar de algo “sin precedentes”, ya que el terrorismo a lo largo de los años ha ido vistiendo diferentes formas y el que en una zona determinada no haya ocurrido cierto tipo de incidente, no significa que los terroristas no lo hayan intentando en otra. Cabe recordar que los tipos de atentados hacia blancos civiles han sido sumamente variados, desde cohetes disparados hacia localidades israelíes hasta infiltraciones terroristas a casas particulares, donde fueron asesinados civiles en repetidas ocasiones.

El incidente en Maalé Guilbóa ocurre al finalizar una nueva jornada desafiante en la que vuelve a quedar claro cuán alerta debe mantenerse Israel. En la noche entre domingo y lunes fue derribado por Israel un dron infiltrado desde Siria, que se estima puede haber sido lanzado por Hizbalá o por Irán. Y este lunes, fue derribado un dron que se hallaba cerca de la frontera entre Gaza y territorio israelí, en el sur.

El analista de asuntos militares de Yediot Ahronot y Ynet, Ron Ben Yshai, conecta los distintos puntos de los últimos días y afirma que “el emprendimiento estratégico de terrorismo guiado por Irán, con participación de Hezbolá, sale de las sombras”. Recordando que tras tres ataques en cuatro días en territorio sirio que fueron atribuidos a Israel, todos ellos contra blancos iraníes, fue derribado el dron que salió de allí. Según Ben Yshai, parecería que uno de los “asesores” iraníes que murieron en Siria entre jueves y viernes en uno de los ataques atribuidos a Israel, estaba relacionado al parecer al envío del dron que luego Israel interceptó.

Los ataques en cuestión, que Israel nunca reivindica explícita y formalmente aunque sí reconoce en términos generales que ataca en Siria, están destinados a socavar lo más posible los intentos de Irán de establecerse miliarmente en Siria. Y uno de los últimos ataques tenía como claro objetivo-afirma Ben Yshai- destruir las capacidades de drones de Hezbolla así como sus depósitos logísticos y sus instalaciones de entrenamiento armamentista. Cabe recordar que Irán abastece de drones a Hezbolá.

En la tarde de este lunes, el Primer Ministro Netanyahu declaró que “seguimos luchando por nuestra seguridad”. El Ministro de Defensa Yoav Gallant agregó que “las amenazas a Israe son significativas y llegan de una fuente, Irá, que lanza sus tentáculos a Gaza, Siria, Libano, Judea y Samaria y hasta trata de reclutar a ciudadanos dentro de Israel”.

Está claro que Irán tiene un gran interés en caldear los ánimos en la arena palestina e incita a atentados contra Israel.

También el jefe del servicio de Inteligencia de Tzahal, General Aharon Haliva, declaró que “quienes buscan nuestro mal no son pocos y no descasan tampoco estos días”. Acusó a Irán y sus proxes de “intentar agitar el terreno y conducir a un estallido”. Y agregó: “Nuestros enemigos, los lejanos y los cercanos, deben saber que estamos bien despiertos, que estamos decididos y somos fuertes”.

Mientras tanto, se informó que Netanyahu decidió por ahora dejar en su cargo al ministro de Defensa, al que el domingo de la semana pasada había decidido destituir. Gallant se había pronunciado públicamente sobre la polémica acerca del plan de “reforma” judicial, señalando que aunque la apoyaba, la forma en que estaba siendo legislada y el desgarramiento que había provocado en el pueblo, constituía una amenaza a la seguridad nacional. Netanyahu, en lugar de prestar atención a sus advertencias, decidió quitarlo del cargo. Ello desató una impresionante protesta popular, que fue al parecer la razón por la cual el Primer Ministro no llegó a mandar a Gallant la carta en la que le anunciaba formalmente su destitución, por lo cual ésta nunca entró en vigencia.

Ahora, por la situación de seguridad-que evidentemente existía también hace una semana- Netanyahu decidió suspender por el momento la destitución.

Dicho sea de paso, el Primer Ministro no se dirigió a la nación públicamente en ningún momento para comunicar su decisión, ni de destituir ni de dejar a Gallant en su cargo ,y todo fue comunicado a través de asesores que pasaron la información a la prensa local.