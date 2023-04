La niña del acordeón.

Sus pequeños dedos se deslizaban por el teclado del acordeón, a la vez que su mano derecha inflaba y desinflaba el fuelle al compás de un desafinado "Danubio Azul", al que Strauss jamás hubiera imaginado tocado en ese instrumento y menos en el metro subterráneo de la ciudad de Buenos Aires.

Tenía, no más de ocho años, se llamaba Raquel.

Así decía un letrerito escrito con lápiz de color, sobre un parche pegado a modo de calcomanía en el instrumento. Había subido en la estación "Carlos Pellegrini", adonde se juntaban líneas, combinaciones, que iban o venían de todos los puntos de la gran ciudad.

Su cara triste mostraba un sombrío gesto de sueño, cansancio y pereza. Lo que da la pobreza.

El fiel reflejo en esa linda carita de no haber comido, a pesar de ser ya las cuatro de la tarde.

Los pasajeros la mirábamos.

Algunos con ternura, otros con indiferencia, pero nadie atinaba a poner su mano en el bolsillo. Era una persona más de tantas que a lo largo del día cruzaban sus respectivos caminos pidiendo ayuda.

Hubiera pasado totalmente inadvertida si no fuera que el tren hizo una brusca maniobra, soltándosele el acordeón de su hombro y cayendo al suelo junto con la niña.

Corrimos al lugar y nos aseguramos que el golpe no era de importancia.

Un joven la ayudó a levantarse y yo recogí el instrumento que había caído a su lado.

Se había partido en dos.

Raquel no se dio cuenta, estaba muy preocupada ocultando la vergüenza de los hechos y tratando de tapar como podía su ropa interior gastada.

De pronto, miró al costado arrastrándose hacia lo que hasta ese momento hacía posible su sustento diario y rompió a llorar desesperadamente exclamando sin cesar:

- ¡Juan me mata, Juan me mata!

El bólido llegó a "Estación Florida" adonde paró con su clásico estruendo.

Las puertas se abrieron dejando entrar y salir cientos de personas, que pasaban como autómatas sin darse cuenta de lo que allí acontecía.

Una señora bajó, acompañando a la niña, que no paraba de llorar.

La seguimos un grupo de seis o siete personas. Yo llevaba aquel viejo instrumento, o lo que quedaba de él.

Un guardia de seguridad intervino y haciendo las preguntas de rigor, redondeó:

- ¿Bueno, no te pasó nada verdad? ¡Cuántas veces te dije que no pidieras en el tren... Bien señores a circular que aquí no pasó nada, por favor señores no obstaculicen el paso, es solo una pordiosera más!

Eran las cuatro y media de la tarde.

De repente en escena quedó, en una de las estaciones de trenes más concurridas de Buenos Aires solo una niña con un acordeón a piano roto entre sus brazos.

La imagen estaba rodeada de un halo de nubes blancas

A esa niña de ocho años la imaginé:

Rubia, de ojos bien celestes bien vestida y...

Vi a mi hija cuando tenía esa edad.

Me miraba, me sonreía y estirando sus bracitos me pedía protección...

- ¡Papi, papi!...

De pronto, las nubes desaparecieron y otra vez los gritos de la gente que ahí estaban de nuevo rodeando a un inútil solitario acordeón abandonado.

La pobrecita, aprovechando la discusión del guardia con la gente corrió hacia las vías para terminar con su desdicha y con el miedo de enfrentarse a ese Juan a ese desgraciado que hoy esperará inútilmente el dinero de Raquel.

Salí corriendo desesperado huyendo de aquel terrible cuadro.

Busqué mi teléfono y llamé a mi hija en Estados Unidos y el teléfono sonaba y sonaba.