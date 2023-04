Análisis a fondo de la compleja jornada que está viviendo Israel

Pocas horas después del ataque con cohetes desde Líbano a la Galilea israelí, corolario de una jornada que comenzó con provocaciones de extremistas musulmanes en la mezquita de Al Aksa y continuó con lanzamiento de cohetes desde Gaza hacia el sur de Israel, la organización Media Central realizó una rueda de prensa por zoom con una de las figuras más capaces de analizar la situación con una mirada estratégica a fondo, conocedor en detalle de la realidad de Israel y la región. Se trata del General (retirado) Amos Yadlin, quien fue jefe del servicio de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y se desempeñó durante 10 años como Director del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional.

Yadlin aceptó reunirse virtualmente con un grupo de periodistas para compartir su mirada a lo que está ocurriendo. Vaya el agradecimiento a él por hacerlo en medio del día libre por Pesaj, y por cierto a Media Central, que siempre tiene múltiples iniciativas rápidas y de nivel para permitir conocer la situación.

Amos Yadlin hizo una presentación de apertura de unos minutos y luego los periodistas participantes planteamos preguntas. Esto no es una reproducción completa de preguntas y respuestas sino un resumen de las declaraciones de Yadlin , sin identificar a quién respondía.

Cabe señalar que entre tanto, Israel comenzó poco después de medianoche entre jueves y viernes a atacar posiciones de Hamas en la Franja de Gaza. Evidentemente, Yadlin no se refirió a este desenlace puntual ya que ocurrió después de nuestra conversación.

De todos modos, el escenario de eventual ataque en territorio libanés, no ha desaparecido.

El cuadro general

- Nuestros enemigos tratan de conectar los distintos frentes- el Monte del Templo en Jerusalem, Cisjordania, la Franja de Gaza y Líbano- pero ninguno de ellos quiere que la escalada le toque directamente. Hamas incita a atentados en territorio israelí y en Cisjordania, pero quiere tratar de mantener a la Franja de Gaza, que gobierna, en silencio. Hizbala quiere atacar a Israel pero no que Israel le responda atacando sus posiciones, así que procura recalcar que no fueron ellos los que dispararon. Lo mismo con Irán, que procura hacer las cosas a través de Hizbala.

¿Quién disparó desde Líbano?

Estimo que fueron palestinos, concretamente Hamas, que está instalado también allí. Pero algo así no se puede hacer sin que Hizbala sepa. Y si conectamos esto con el atentado de semanas atrás en el cruce Megido, en el que fue detonada una carga explosiva que hirió gravemente a un joven, vemos nuevamente la conexión entre Hizbala y los palestinos. En esa ocasión, había huellas claras de Hizbala, aunque usaron a un palestino para que coloque la carga, tratando de que se lo asocie con la cercana ciudad de Jenin. Pero no hay duda que fue Hizbala.

¿Qué reacción se espera de Israel?

El gabinete de seguridad se reúne este jueves de noche y deberá decidir qué hacer.(A.J: Se reunió y al comenzar, el Primer Ministro declaró que se equivocan los enemigos de Israel si cree que la crisis interna impedirá que Israel responda a los ataques en su contra). Mucho dependerá del material de Inteligencia que sea presentado acerca de quién cometió el ataque y si fue o no con autorización de Hizbala.

Una lección que aprendimos de la segunda guerra de Líbano en el 2006 es que no tenemos necesariamente que reaccionar hoy o mañana sino analizar cuáles son las metas que queremos alcanzar y de acuerdo a eso reaccionar. Hay que decidir si lo que queremos es recuperar la capacidad de disuasión, vengarnos de Hamas para que vea que no puede disfrutar inmunidad en Gaza si alienta el terrorismo en Cisjordania y desde Líbano o qué aspiramos. O sea , primero hay que ver cuál es el escenario estratégico en cuanto a nuestros objetivos y después ver qué hacer.

Una respuesta contra Hamas puede ser en varios lados, en Gaza, Cisjordania o inclusive en Turquía.

¿Qué tiene que ver el Monte del Templo, con los eventos violentos en Al Aksa?

Sin duda el monte del Templo es el corazón de estos eventos, tanto los ataques desde Gaza como desde Líbano. La pregunta de quién tiene la culpa es más difícil. Por un lado tenemos a Hamas que en los dos últimos meses ha estado incitando para que este Ramadán sea tiempo de confrontación. Y por otro lado hay activistas de la extrema derecha israelí que querían hacer un sacrificio animal en el Monte del Templo como en la antigüedad, lo cual contribuye a caldear los ánimos y le hace el juego a los incitadores.

Lo que pasó fue 300-400 jóvenes palestinos incitados por Hamas, armados con piedras, palos y petardos, se quedaron de noche en la mezquita, lo cual no es la práctica usual. En los diez últimos días de Ramadan siempre lo hacen, pernoctan allí, y en ese lapso, no hay visitas de no musulmanes o sea judíos y turistas al monte, ya que es una forma de garantizar que no haya enfrentamientos. Pero Hamas incitó a que se quede en la mezquita antes de ese período de diez días en los que ello es costumbre y la Policía entendió que eso significaría que a la mañana siguiente, cuando se llevara a cabo la visita de los judíos al monte, habría un choque que podría terminar con sangre. Y por eso decidió sacarlos. Israel pidió a Jordania y al Waqf que traten de convencer a esa gente que salga de la mezquita, les dieron unas horas, pero no se fueron.

Finalmente la Policía entró a la mezquita para evacuarlos, y eso fue filmado de modo que estalló por las redes sociales, exactamente lo que Hamas quería ver, lo cual desató luego el disparo de cohetes desde Gaza y Líbano.

Más allá de la pregunta si fue sabio entrar a la mezquita a sacar a esa gente, no tengo dudas que el responsable de lo ocurrido fue Hamas.

¿Habrá guerra con Líbano por el ataque a la Galilea?

Existen todas las razones para tratar de calmar la situación y no ir a una guerra de gran escala. La gran difeencia con la guerra del 2006 es que esta vez no hubo muertos ni secuestrados israelíes, por lo cual no hay que reaccionar de inmediato. Israel debe actuar con mucha calma y criterio, calculando todo, entender claramente quién atacó y qué es lo que queremos lograr al reaccionar. Si hay guerra amplia, será devastadora, y por eso ambas partes tratan de evitarla.

Hizbala es mucho más fuerte todavía de lo que era en el 2006 y por su parte Israel aprendió la lección y tiene hoy también mayor capacidad de destruir no sólo blancos de Hizbala sino de Líbano mismo. Uno de los errores del 2006 fue haber atacado solamente a Hizbala. Esta vez sin duda se atacaría también infraestructuras del Estado libanés, en cuyo marco opera Hizbala.

¿Es un problema la presencia de ministros de línea extremista en el gabinete que deberá decidir?

Su influencia en el gabinete de seguridad es casi nula. No tienen ninguna experencia, no creo que Netanyahu les preste atención. Dos meses no se ha convocado el gabinete de seguridad porque no es el lugar real en el que se toman decisiones. Los que deciden realmente son el Primer Ministro, el ministro de Defensa y el Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel. Lo que ellos decidan, será llevado al gabinete.

Lo que ocurrió este jueves en el norte, puede que haya sido justamente lo que el ministro de Defensa Gallant advirtió a Netanyahu hace dos semanas, que al parecer él ignoró. (A.J: Gallant dijo a Netanyahu que la crisis interna en la que se hallaba Israel por la legislación de la reforma judicial constituía también un peligro para la seguridad nacional). Ahora Gallant puede decir “te lo dije”, pero eso sería una consideración política. Esta noche deberán decidir mirando hacia adelante, no hacia atrás.

¿Qué tiene que ver Irán?

Irán está detrás de todo lo que hace Hizbalá, tanto si ellos fueron los que dispararon los cohetes como si fue Hamas, como parece, previo acuerdo con Hizbala. Irán está involucrado en todo.

Creo que sería muy interesante ver si los iraníes y Hizbalá están intentando crear una nueva ecuación, una nueva forma de reaccionar a lo que se conoce como “la campaña entre las guerras” (A.J : en referencia a los ataques atribuídos a Israel en territorio sirio, para frenar la instalación de Irán en el lugar) que lleva ya 9 años. O sea, como ve que no logra disuadir a Israel en Siria, quizás Irán decidió que Hizbalá responda desde Líbano.

O sea, quizás el detonante no haya sido solamente lo que ocurrió en el monte del Templo sino una decisión estratégica de Irán acerca de cómo responder a Israel e intentar responderle por lo que hace en el marco de “la campaña entre las guerras”.

¿La violencia detendrá el debate interno en Israel sobre la reforma judicial?

No podemos detener el debate porque está muy presente en la sociedad israelí a menos que se diga que la legislación queda suspendida para siempre. Si renuevan la legislación, las objeciones internas y las protestas continuarán. Netanyahu puede poner fin a esos debates diciendo “entendí, fue un error, no promoveré más esa legislación, o la postergo por dos años”. Veremos qué pasa. Yo no creo que él haya buscado la tensión actual para tener una buena excusa pero sí creo que ahora tiene una escalera para bajar de los árboles a los que se subió con Levin y Rotman. (A: J: Yariv Levin, el ministro de Justicia, y Simja Rotman, el presidente de la comisión de asuntos constitucionales y legales de la Kneset).