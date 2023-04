¿Por qué han vuelto israelíes a manifestar este lunes?

Hace ya varios días que no había protestas grandes en medio de la semana en Israel, pero este lunes miles salieron a manifestar en TelAviv apenas terminó el anunciado discurso el Primer Ministro Netanyahu.

Foto: Jeannette Stuczynski

Las manifestaciones de protesta a lo largo y ancho de Israel se han convertido en parte del paisaje nacional. Fueron detonadas hace algo más de 3 meses por la presentación del plan de “reforma” judicial del gobierno, pero ya no se limitan a ello. Si bien el grito “democracia”, como crítica al plan en cuestión, siempre está presente, las manifestaciones también son una vía de protesta contra el gobierno en general, destacando algunos su composición, otros su línea política y otros las declaraciones de algunos de sus ministros.

Durante mucho tiempo se recalcó que el gobierno actual fue legítimamente electo. Es indudable que fue un resultado de la votación libre del pueblo en las urnas.Pero es tal la polémica sobre su accionar y su forma de ejercer el poder, que hay quiene discuten su legitimidad. No por cómo fue electo sino por cómo se desempeña hoy y cómo se manejan sus ministros y el propio Primer Ministro Netanyahu.

¿Y qué pasó este lunes?

Este lunes por la noche, tras varios días de constante deterioro en la situación de seguridad, se anunció que el Primer Ministro se dirigiría a la nación e inclusive respondería a preguntas de la prensa, algo que no suele hacer a menudo desde hace tiempo. Pues su discurso volvió a desatar tormentas, porque contrariamente a lo que se esperaba, no incluía ningún tipo de autocrítica sino un dedo acusador hacia sus antecesores, culpando al gobierno de Bennett y Lapid por todo lo que está mal hoy. No se hizo cargo de absolutamente nada de lo que ocurre, responsabilizando por todo a sus antecesores.

“Olvidando” varios hechos reales, como la calma bastante prolongada que reinó en el sur de Israel en los gobiernos anteriores de Bennett y Lapid y la firmeza con que ellos , especialmente Lapid,combatieron el terrorismo, el Primer Ministro no consideró oportuno reconocer ningún error ni analizar cuáles son los problemas dentro de su propio gobierno. Ante la creciente ola de violencia , los cohetes a Israel desde Líbano, Siria y Gaza, la recurrencia de los atentados y las varias complicaciones diplomáticas surgidas a raíz de actitudes de sus ministros, lo único que el Primer Ministro consideró clave decir es que quienes le antecedieron durante un año y medio tienen la culpa de todo.

Nuevamente perdió la oportunidad de pronunciar un discurso que busque la unión y el entendimiento en un pueblo dividido por la política del gobierno y la respuesta de las manifestaciones, y optó por concentrarse en atacar al gobierno anterior .

El anuncio más importante fue que el ministro de Defensa Yoav Gallant continuará en sus funciones. Cabe recordar que Netanyahu dijo recientemente que por ahora se suspende la destitución de Gallant que había anunciado unas semanas antes. No se disculpó por la forma en que lo había destituido y sólo alegó que “tuvimos discrepancias, inclusive serias, pero las he dejado atrás”. El ministro había declarado públicamente que la legislación de la reforma judicial traía aparejada un claro riesgo a la seguridad nacional.

La destitución de Gallant desató en su momento una reacción furiosa de gran parte de la ciudadanía, que salió esponténamente a la calle a manifestar.

Las dimensiones de la protesta

No está claro cuánto durarán en general las protestas.A juzgar por los comentarios desde el terreno, no serán una cuestión pasajera. Se han convertido sin duda en una herramienta clave de los ciudadanos israelíes que sienten la necesidad de salir a manifestar.Continúan circulando exhortaciones, datos y todo tipo de llamados en múltiples grupos por whatsapp, la mayoría bajo el lema “tzav jerúm”, que quiere decir “orgen de emergencia”.

Podemos ver algunas escenas de una de las recientes manifestaciones en la calle Kaplan de Tel Aviv.

Primero, cómo vive la calle los preparativos, con la gente movilizándose por doquier en camino a la manifestación , con banderas de Israel por cierto, así como también a quienes ya regresan.

Es notoria la variedad de edades, gente adulta, niños con sus padres, tercera edad pero también numerosos jóvenes que dan el tono especial. Así lo captamos hace dos semanas en Tel Aviv.

El sábado pasado la manifestación en la calle Kaplan de Tel Aviv vistió un carácter singular, debido a los dos cruentos atentados perpetrados el día anterior, contra el coche de la familia Dee al mediodía , y contra la rambla de Tel Aviv por la noche: la gente encendió velas y se hizo un minuto de silencio.