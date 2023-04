Murió Meir Shalev, escritor israelí

El renombrado autor israelí Meir Shalev murió el martes después de luchar contra el cáncer. Tenía 74 años.



Shalev comenzó a escribir novelas a la edad de 40 años y primero escribió tres libros para niños antes de aventurarse en el mundo de la ficción para adultos con su libro de 1988, "La montaña azul" ("Roman Russi" en hebreo), sobre los pioneros en Jezreel. Valle.



El libro fue un éxito inmediato entre los lectores israelíes y convirtió a Shalev en uno de los autores contemporáneos más populares del país.



El uso magistral del hebreo por parte de Shalev creó temas recurrentes en su obra, que incluían asociaciones bíblicas y conceptos míticos, y a menudo presentaban a las mujeres como una fuente de poder detrás de los hombres en sus complejas vidas.



Sin embargo, los primeros trabajos publicados de Shalev fueron libros para niños y el volumen “Bible Now”, una mirada personal a los episodios bíblicos.

Sus libros tienen fantasía, y el humor fue un hilo conductor constante a lo largo de sus libros, que fueron traducidos a 26 idiomas.



Shalev nació en 1948 en la histórica comunidad agrícola de Nahalal, el primer moshav del país, hijo del poeta Yitzhak y Batya Shalev, quienes trasladaron a la familia al barrio Kiryat Moshe de Jerusalén y más tarde a la comunidad de Ginosar en el Mar de Galilea.



Shalev sirvió en la Brigada Golani y luchó en la Guerra de Desgaste y la Guerra de los Seis Días, y resultó herido en un incidente de fuego amigo. Estudió psicología en la Universidad Hebrea y comenzó su carrera profesional como periodista, presentando artículos en televisión y radio, incluido el programa "Erev Shabbat" de Channel One.



Shalev escribió 14 libros para niños, incluida la popular serie sobre el gato Kramer (aunque su favorito personal era "Cómo el neandertal descubrió el kebab").



Algunas fueron escritas para uno de sus hijos o nietos; otros fueron extraídos de un incidente o conversación. También escribió libros para niños como un descanso del bloqueo del escritor.



“Cuando me quedo atascado con una novela y me golpeo la cabeza contra la pared, lo dejo y escribo un cuento para niños y me cambia el humor por completo”, dijo.



Shalev dijo que también disfrutó colaborar con el ilustrador y leer el producto final a los niños, quienes, dijo, son críticos maravillosos, sabiendo instintivamente cómo sentir la dirección de la historia y si el libro es bueno.



Ganó el Premio Bernstein, el Premio Brenner y el Premio Nacional del Libro Judío por “A Pigeon and a Boy”.



Shalev recibió el premio Chevalier of the Ordre des Arts et des Lettres de Francia, junto con Michal Govrin, en 2018.



Su libro de 1991 "Esaú", un giro moderno de la historia de Jacob y Esaú, se convirtió en una película en 2020, protagonizada por Shira Haas, Harvey Keitel y Lior Ashkenazi.

Al elogiar a Shalev, el presidente Isaac Herzog lamentó que el mundo no pueda disfrutar de otro de sus libros, que han “cambiado nuestras vidas, haciéndolas más ricas y plenas”.



“Qué triste que no podamos celebrar el próximo Día de la Independencia con Shalev, quien nació en 1948”, escribió Herzog. “Con el fallecimiento de Meir Shalev, el Estado de Israel y la Tierra de Israel se quedan sin uno de sus más grandes amantes. Era un hombre con espíritu, cuya patria y nuestra historia como sociedad, como pueblo y como nación, palpitaba en cada una de sus palabras”, dijo el mandatario.



“Él hizo que todos nos enamoráramos… del idioma hebreo, la Biblia y, por supuesto, de nosotros, el pueblo de Israel. Que su memoria sea una bendición."



El presidente de la oposición, Yair Lapid, tuiteó: “Como cualquier gran escritor, la luz [de Shalev] creó un mundo [en sí misma]. Él nos ha dejado, pero el mundo que creó permanecerá en el estante de nuestras vidas”.

Por amor a Judith

Comentario



El único libro que leí fue Por amor a Judith, que lo descubrí sin conocer al autor en una librería montevideana en la feria de Tristán Narvaja.

Es un libro lento, que se saborea como un postre. Meir Shalev nos narra un Israel del pasado, su experiencia en un moshav se hace presente, dónde las estaciones, la comida y los vínculos son esenciales.



En los años en que trabaja al servicio de un viudo con hijos, Judit es cortejada por él y por otros dos hombres. Por motivos que no se desvelan hasta el final, los tres creen tener razones para adjudicarse la paternidad de Zeide, hijo de Judit y narrador de esta novela. Los personajes son profundos y se muestran de manera lenta.

Todo el relato es el intento por parte del narrador de explicar el comportamiento de los demás para entender sus propios sentimientos. La novela está estructurada en cuatro partes, recuerdos de otras tantas comidas que Zeide celebra con Joseph, con quien comparte en esas ocasiones la voz narrativa. Se van dando saltos en el tiempo, a mí no me parece ágil la novela.

«Todo lo que no tiene reglas no funciona, todo lo que las tiene se puede aprender, esto ocurre con el amor, el baile o la cocina».

Ésta es una novela ambiciosa en sus planteamientos y original en su construcción y modo de abordar personajes y situaciones. Relata sucesos de gran intensidad y dramatismo; con ideas luminosas sobre la belleza, la familia y el amor y supone un buen acercamiento a la vida rural en Israel.

Es una buena oportunidad para leer más libros de este autor, que es de los pocos autores israelíes que se encuentran en las librerías montevideanas, tal vez alguno de Amos Oz,Eshkol Nevo, Grossman y Sarid.