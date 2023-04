En la bendita memoria de María Teresa D´Auria, pilar del diálogo judeo cristiano

Con profundo pesar recibimos de Sonia Kircheimer, de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay, la muy triste noticia del fallecimiento de la Profesor Maria Teresa D´Auria, a quien se refiere con razón como “fuente de fraterna sabiduría en el camino del diálogo interreligioso”.

En su singular y tan noble memoria, reproducimos aquí una nota que tiene años, que escribió precisamente Sonia Kircheimer, cuando María Teresa presentó su libro Re-Spectus.

María Teresa será velada este viernes 14 de abril de 8 a 10 horas en Forestier Pose (Nueva Palmir y Cufré) desde donde se partirá hacia el Cementerio Norte.

“Despedimos con inmensa pena a una personalidad inolvidable”, escribió Sonia Kircheimer en nombre de la Confraternidad Judeo-Cristiana del Uruguay. “Que descanse en paz”.

Nos sumamos a estas sentidas palabras.

A continuación, la nota.

Una mirada cristiana al Judaísmo

(Sonia Kircheimer)

Monseñor Luis del Castillo lo tildó de un libro que no debe faltar en la mesa de trabajo de todo catequista cristiano, de todo agente pastoral cristiano, con miras a revertir la educación del desprecio. El Rabino Alejandro Bloch dijo que los judíos van a descubrir en este libro cosas que no conocían. Ambos coincidieron en que se trata de un texto escrito con amor para construir puentes de entendimiento, sin soslayar el largo y dramático recorrido a través de una historia repleta de hechos dolorosos.. La propia autora define su obra como una propuesta para remar desde la orilla cristiana hacia el judaísmo. Se trata de "Re Spectus (Judaísmo y conciencia cristiana)", de la Prof. Maria Teresa D'Auria, presentado el jueves pasado en el Aula Magna de la Universidad Católica del Uruguay, en un acto que organizaron la UCU, la Confraternidad Judeo Cristiana del Uruguay y el Departamento de Asuntos Interreligiosos de B'nai B'rith del Uruguay, con el auspicio de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos.

El espíritu que reinó en dicho acto quedó pautado en el final cuando el numeroso público presente entonó, de pie y unidas las manos, el "Hiné ma tov", guiado por la cantante Sara Sabah, quien participó en la faz musical del encuentro.

Si bien "Re Spectus (Judaísmo y Conciencia Cristiana)" fue editado por Librerías Rinaldi y Risso ya el año pasado, se prefirió dar a conocer formalmente una obra de esta magnitud en el marco de las celebraciones del 40º aniversario de la Declaración Conciliar "Nostra Aetate", que significó un hito en las relaciones de la Iglesia Católica con las demás religiones y, en especial, con el judaísmo. El material que recoge este libro fue originariamente un curso de judaísmo a distancia, elaborado por la Prof. María Teresa D'Auria, que contó con el apoyo logístico de la Asociación de Estudiantes y Profesionales Católicos.

Manual para educadores

Monseñor Luis del Castillo fue el primer orador central del acto de presentación de lo que, en principio, calificó como un manual para educadores que desafía a una misión. "Normalmente los textos informan, pero no trasmiten el sentimiento del docente, del autor. Es, por lo tanto, un texto muy especial", agregó el Obispo de la Diócesis de Melo (que comprende los Departamentos de Cerro Largo y Treinta y Tres), presidente de la Comisión de Ecumenismo y Diálogo Interreligioso de la Conferencia Episcopal Uruguaya y copresidente de la Confraternidad Judeo Cristiana del Uruguay.

Señaló que es un libro principalmente para cristianos, que comienza con manifestarnos a Jesús como judío. "Nos da todos los elementos para que nos demos cuenta dónde ubicar en el universo cultural y religioso judío a Jesús de Nazareth. Nos da elementos también para darnos cuenta cómo aparece lo judío, el judío, los judíos, en el Nuevo Testamento, fundamentalmente en los Evangelios y en las Cartas de Pablo, porque nos ubica en el contexto en que fueron escritos estos libros", explicó Mons. del Castillo.

Luego destacó la información, concentrada en pocas páginas, con respecto a cosas que son fundamentales conocer sobre la religión judía para cualquier cristiano. "En lo que podríamos llamar los capítulos más dramáticos, nos invita a un recorrido por una historia muy dolorosa, pero una historia que muchos de los cristianos de hoy ignoramos", dijo el Obispo, añadiendo que algunas reticencias que pueda sorprender que un judío creyente tenga en el diálogo provienen de un telón de fondo de veinte siglos muy desastrosos.

Y agregó que se imagina a la autora como una persona mayor una abuela, una mamá ya madura que en el momento oportuno tiene que compartir con la nueva generación historias tristes de la familia de esas cosas que no se suele hablar, por lo menos no con los chicos hasta que hayan crecido y tengan la madurez suficiente para asumir la historia de la propia familia.

"Invito en esta noche muy especialmente a los cristianos aquí presentes a no dejar pasar la oportunidad de abrir estas páginas, leer este libro con tiempo y con calma. Porque va a significar como puedo dar testimonio significó para mi un recorrido muy disfrutable, que toca fibras hondas de la vida de uno, de la fe de uno, del entendimiento que uno puede tener de la historia del cristianismo, pero también un libro que nos invita a mirar para adelante de una manera nueva y, sobre todo, a asumir la tarea, a través de una educación basada en estas orientaciones, de un entendimiento distinto entre cristianos y judíos", finalizó Monseñor Luis del Castillo.

Construir un puente de amor

El Rabino Alejandro Bloch, jefe espiritual de la Nueva Congregación Israelita de Montevideo y flamante presidente de turno de la Confraternidad Judeo Cristiana del Uruguay, por su parte, comenzó por referirse a una enseñanza talmúdica milenaria que dice que donde hay libro no hay violencia, pero donde hay violencia no puede haber libro. Y señaló que dicha enseñanza, de carácter general, parece adquirir especial relevancia en el caso del libro " Re Spectus (Judaísmo y conciencia cristiana)" de la Prof. María Teresa D'Auria.

"Sabemos que cultura y violencia se excluyen. Pero sabemos también que hay libros que pueden curar heridas o que pueden ayudar a curar heridas. La historia entre cristianos y judíos no ha sido la historia del libro. Hubiera sido maravilloso que hubiese sido así. Muchas veces fue la historia de la espada. La espada ocupó el lugar donde había un pasado en común, donde había una visión en común, donde había valores en común", manifestó.

Para definir el libro, el Rabino Bloch lo calificó, ante todo de una bendición. "Es una bendición por estar escrito con sensibilidad, ya que la autora nos toma de la mano, nos enciende una luz y nos permite atravesar aun lo más peligroso", dijo. "Es una bendición por estar escrito con la humildad de quien se sienta frente al Dios que lo llama y le recuerda que tiene la misión de propagar el amor en todos los rincones de la Tierra", añadió."María Teresa reconstruye la trama del odio para escribir una trama del encuentro. Recorre siglos de desencuentro para producir el reencuentro", afirmó.

"Monseñor dice que es un libro que le recomienda a los cristianos. Yo se lo recomiendo a los judíos. Cuántos judíos van a descubrir aquí cosas sobre el judaísmo que no conocían! Y también cuántos judíos van a encontrar aquellas respuestas que no supieron darle a sus hermanos cristianos cuando le preguntaban cosas como, por ejemplo, por qué los judíos no creen en Jesús o quién mató a Jesús. Ese tipo de cosas en que, a veces, los judíos por no estar informados, o por no conocer, dejaban solamente el silencio como respuesta", afirmó.

"Por eso es un libro que puede ayudar a remover prejuicios y, por sobre todas las cosas, a construir un puente y una ruta. Es un libro que hay que agradecerle a María Teresa , que es una bendición de Dios", enfatizó.”

Mirada desde la orilla cristiana

Cuando le llegó su turno, la Prof. María Teresa D'Auria explicó el título del libro , diciendo que la expresión del latín Re Spectus es una especie de acorde que tiene tres notas. "El libro es una mirada que se propone hacia el judaísmo desde la otra orilla, la cristiana. Tendria que tener tres características que responden a esos tres significados de Re Spectus", señaló.

"El primer significado,como en español: respeto, consideración, cuidado. El segundo es la mirada a lo que está detrás", fue desgranando. Y continuó: " En cierta manera esto de detrás está simbolizado por la imagen de la tapa, que representa la travesía del Mar Rojo. Eso que está detrás por un lado como herencia precisa que el cristianismo ha recibido del judaísmo, aquí concentrado en un acontecimiento clave, fundador: Pesaj, la Pascua judía, latente en la Pascua de Resurrección, eje de la fe cristiana", explicó la Prof. D'Auria. "Pero, por otro lado, lo que está detrás también como herencia sombría, difícil de asumir. Podría verse también en ese grupo de israelitas que avanza, amenazado por enormes peces negros, al pueblo de Israel en el mar de la historia, víctima de incontables persecusiones, huyendo de cruzados, inquisidores y turbas enardecidas", agregó.

"En tercer lugar, Re Spectus podría querer decir que, en general, todavía nuestra primera mirada sigue siendo muy injusta. Frente a un judío, a una judía, la mayoría de los que se consideran a sí mismos cristianos van a encasillarlo todavía automáticamente en un molde heredado, hecho de desconfianza y de desdén", dijo.

"Habrá que desinfectar esa actitud contaminada por prejuicios, buscar cómo pasarle un antivirus. Y sin perder más tiempo. Porque, como dice Abraham Heschel, donde hay una injusticia, hay una urgencia", enfatizó.

"La segunda mirada que desearíamos ver aparecer no va a ser fruto de ningún acto mágico, instantáneo. Cuarenta años simbólicos de desierto precedieron la llegada a la Tierra Prometida. Los cuarenta años desde "Nostra Aetate" bien podrían recordárnoslo. Tendrá que haber un largo proceso de reconversión que se dará en tres tiempos, esas tres etapas que, a propósito del Día del Perdón, establece la tradición judía", manifestó la Prof. D'Auria.

"El primer tiempo, didui, el momento del reconocimiento de las faltas, de la toma de conciencia de la cuota de responsabilidad frente a los hechos del pasado, sin maquillarlos, por horribles que hayan sido. El segundo paso, teshuvá, el arrepentimiento del corazón que se traduce en el gesto de darse media vuelta y caminar en la dirección contraria de la que se había seguido hasta entonces... En el camino de la reconversión el tercer tiempo es tikun, la reconstrucción, la elaboración de un nuevo modo de relacionarse que no es más mortífero, sino creativo. En este tercer tiempo estamos y queda casi todo por hacer. Por algo el último capitulo del libro se titula Asignaturas Pendientes".

"En el diálogo interreligioso es necesario pensar la verdad no como una posesión, sino como un horizonte, y tener clara la desproporción de la inmensidad del misterio de Dios y los límites de nuestra capacidad para entrever algo de El", opinó .

La Prof. María Teresa D'Auria, llegando al final de la presentación de su libro, recordó el texto de Marcos en que Jesús invita a sus discípulos diciendo "Vamos a la otra orilla". Y enseguida sentenció: "Cómo sabremos si este libro va a servir como instrumento? Si pone en movimiento a quien lo lea, a su manera, a su escala, desde su lugar. Si los lectores cristianos se animan a subirse a esa barca que va a atravesar el lago con Jesús y con Pedro. Y si, intrépidamente, se ponen a remar".