Llega la gran celebración comunitaria de Iom Haatzmaut organizada por OSU

Hay eventos que con los años, se convierten en tradiciones comunitarias. Así como los actos de Iom HaShoá en la Kehilá son hace mucho uno de los momentos más solemnes del calendario judeo-uruguayo, junto a la Noche de los Cristales de B´nai B´rith que en los últimos años se hace conjuntamente con la NCI en Bait Jadash, y el acto de homenaje a los héroes del levantamiento del ghetto de Varsovia en la Asociación Jaime Zhitlovsky-cada uno con su impronta, su estilo y su convocatoria-, hay afortunadamente también fechas alegres. Y nos atrevemos a decir que la más esperada es la celebración de Iom Haatzmaut, el aniversario de la independencia de Israel, organizada por la joven y dinámica directiva de la Organización Sionista del Uruguay (OSU).

Te recomendamos apretar aquí y ver la nota que publicamos en este portal tras una celebración anterior.

Ante todo, para que vaya el crédito directamente a sus miembros, esta es la lista de sus miembros:

· Javier Galperin, 26 años, presidente

· Brian Jaffe, 27 años, 1er vicepresidente

· Karina Sapolinski, 33 años, 2da vicepresidente

· Ylan Archimowicz, 35 años, secretario general

· Melanie Gandelman, 22 años, prosecretaria

· Osvaldo Haber, 34 años, tesorero

· Martin Glass, 26 años, protesorero

· Alexia Gerstein, 22 años, vocal

· Tamara Glejberman, 21 años, secretaria ejecutiva

Aquí podemos verlos, en una foto que se tomaron juntos el lunes por la noche, antes del acto comunitario de Iom HaZikaron, el día recordatorio de los caídos en combate y las víctimas del terrorismo. Falta Karina Sapolinski, que años atrás – recordemos- también fue presidenta de la OSU.

De izquierda a derecha: Alexia, Osvaldo, Javier, Tamara, , Ylan, Brian, Melanie y Martín

De cara a la fiesta, entrevistamos a la directiva de la OSU, porque nos pareció importante poder compartir su entusiasmo, que es un aporte a toda la colectividad.

P: Estamos concretando este diálogo a través del océano, cuando ustedes están abocados hace ya bastante a los preparativos para este martes, la gran celebración de la colectividad judía uruguaya por Iom Haatzmaut , los 75 años de la independencia de Israel. ¿Está todo pronto? ¿Qué pueden contar de lo que incluirá esta fiesta?

Javier: ¡Muchas gracias por la entrevista Ana! Estamos muy emocionados de poder celebrar junto a nuestra comunidad los 75 años de la independencia de Israel en Iom Haatzmaut. Actualmente, estamos en la recta final de los ensayos y podemos decir que todo está listo para el gran día. No queremos adelantar sorpresas, pero sí podemos decir que el espectáculo contará con la participación de muchas personas de nuestra comunidad y que será un evento inolvidable para todos los presentes.

P: ¿Hace cuánto que están trabajando en esto?

Brian: Esta es nuestra fiesta más importante. Podríamos decir que empezamos a imaginarla desde el momento que terminó la del año pasado. Y más siendo un año tan importante como los 75. Pero los últimos tres meses sin duda fueron de trabajo muy intenso.

P: ¿Hay clara división del trabajo o todos hacen todo?

Ylan: Intentamos conformar un grupo con distintos perfiles que nos permita cubrir todas las necesidades. Pero no por eso dejamos de involucrarnos todos en todo. Esto lo hacemos con mucho sacrificio y voluntad. Todos somos voluntarios, y más allá de que nos apoyamos en profesionales, para nosotros es fundamental participar activamente y asumir esta responsabilidad tan importante.

P: ¿Qué les inspira esta movida?

Karina: Estamos profundamente emocionados y conmovidos por la respuesta que genera. Las entradas se agotaron en menos de media hora. Claramente, la gente está comprometida. Esto lo hacemos por la comunidad, especialmente por aquellos que ven en Israel su principal punto de contacto con su identidad. No es un acto, es una fiesta, y festejamos todos juntos por igual.

P: ¿Qué significa para jóvenes judíos uruguayos, que no viven en Israel pero aman al Estado judío, celebrar los 75 primeros años de soberanía nacional judía? Puede que cada uno elija ponerlo en otras palabras.

Martin: La existencia de Israel es justamente lo que nos garantiza la seguridad de poder vivir nuestro judaísmo con la tranquilidad de saber que siempre tendremos nuestro lugar en el mundo, sin importar donde estemos físicamente. Eso hay que festejarlo, y cuidarlo.

P: ¿Qué es en vuestra opinión lo que se festeja: la realización de un sueño, la traducción de un ideal en una realidad o también los logros concretos de Israel?

Melanie: Iom Haatzmaut es uno de los días más importantes para el pueblo judío y representa la realización de un sueño que se había buscado durante muchos años. También es una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos y logros de Israel a lo largo de su historia, así como para honrar a aquellos que trabajaron arduamente para hacer de este sueño una realidad. En resumen, Iom Haatzmaut es una celebración de la identidad y la historia judía, así como de la perseverancia y el logro de objetivos importantes.

P: ¿Sienten que la realidad política actual en Israel arruina un poco la fiesta también en la diáspora?

Ylan: Para nada. Nuestra tarea no es importar las divisiones desde Israel, nos parece mucho más importante mantener a nuestra comunidad unida. Es muchísimo más lo que nos une que lo que nos diferencia.

P: ¿Consideran que las comunidades judías deben mantenerse al margen de la discusión interna en Israel o precisamente por ser el Estado del pueblo judío, deben al menos opinar y defender lo que consideran justo y oportuno?

Alexia: Cada judío puede vivir su sionismo libremente, y como tal elegir informarse y opinar sobre lo que ocurre en Israel. Pero aquellos que eligen no hacerlo no son menos sionistas por eso. Lo fundamental es que recordemos que todos somos hermanos, y todos queremos lo mejor para Israel, incluso cuando no estamos de acuerdo. Respetando ese ideal, toda opinión constructiva es bienvenida.

P: Estimo que todos ustedes en algún momento visitaron Israel o quizás todos pasaron un año de Shnat….¿Qué les dejó Israel?

Osvaldo: Para algunos ya pasaron más años que para otros… pero creo que todos podemos coincidir en que para nosotros, Israel representa un ideal. No es un país perfecto, pero es un país que mira siempre hacia adelante y que aspira a hacer del mundo un lugar mejor para vivir.

P: ¿Qué es lo que más les conmueve, les gusta, les emociona de Israel?

Tamara: Que en la adversidad de un conflicto extenso y devastador, aun sueña con avanzar, crecer, investigar y darle al mundo investigación y desarrollo. Israel recibe mucho odio, pero aun así produce mucha felicidad, a través de la cultura, la investigación, y la calidez humana.

P: ¿Y qué es lo que más les preocupa de su realidad?

Brian: A veces parece que las diferencias internas son más fuertes que nuestra identidad común. Pasa a veces también aquí en Uruguay. Pero estamos confiados de que al final, el amor por Israel siempre triunfa sobre las discusiones entre personas.

P: Solemos vanagloriarnos, creo yo, del sionismo de la colectividad judía uruguaya. ¿Cómo lo viven ustedes?

Javier: Como decíamos antes, con profunda emoción. Iom Haatzmaut es un día único en muchos sentidos. Muchas festividades las pasamos por separado. Cada uno festeja Pesaj en su casa, Rosh Hashana en su sinagoga, Purim en su comunidad, y así. Parecería que solo nos unimos todos en fechas solemnes y tristes, como Iom Hashoa, Iom Hazikaron y la Noche de los Cristales. Iom Haatzmaut es la excepción. Es la fiesta que compartimos todos juntos, en un solo lugar, bajo una sola bandera. Nada más lindo que eso.

P: ¿Algo más que deseen agregar?

Todos: Nuestro más sincero agradecimiento a las decenas de voluntarios que hacen posible esta fiesta, los cientos de personas que nos acompañaran en el teatro, y los miles que lo seguirán por streaming o en diferido. A todos ellos y a toda la comunidad: Jag Sameaj!