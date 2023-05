La Histadrut, los ciudadanos árabes de Israel y los trabajadores palestinos

El cargo formal de Avital Shapira al frente del departamento de Relaciones Internacionales de la Histadrut-en el que se desempeña desde el 2008- no refleja todos los desafíos con los que lidia. Ante todo, es quien tiene el contacto directo con la PGFTU (la sigla inglesa de la Federación General Palestina de Sindicatos) y con los trabajadores palestinos que requieren de los servicios de la Histadrut.

Por su responsabilidad, es ella quien se enfrenta en no pocos eventos internacionales, con acusaciones y ataques dirigidos contra la Confederación israelí de trabajadores misma y contra el Estado de Israel en general, lanzados por los defensores del BDS , el llamado a boicotear a Israel. Y Avital no se amedrenta.

No porque esté acostumbrada, sino porque sabe cuál es la realidad en el terreno, diametralmente opuesta al cuadro que pintan los enemigos de Israel. En esta categoría, dicho sea de paso, debemos incluir a quienes salieron a condenar hace pocos años a la delegación del PIT-CNT que había visitado Israel invitada por la Histadrut, por haberse manifestado en términos elogiosos sobre lo que vieron en el país en cuando a los derechos de los trabajadores, judíos y árabes por igual.

Esta entrevista la realizamos hace ya un tiempo. Hoy 1° de mayo nos pareció oportuno compartirla en este portal, pero antes preguntamos a Avital si hay algo que actualizar o cambiar. Así nos respondió Avital: "Lo que se puede agregar es que desde la última vez que hablamos, se ha potenciado las capacitaciones profesionales de trabajadores palestinos en temas como derechos laborales, seguridad en el trabajo y conocimientos tecnológicos en el rubro de la construcción, la industria y hotelería". Cabe agregar además que en los últimos años se han vuelto a abrir las puertas a la entrada de miles de trabajadores palestinos de la Franja de Gaza a Israel.

Mientras tanto, tengan presentes que números y fechas que se mencionan en esta entrevista, no son de estos días.

En un evento del 1° de mayo, Avital con trabajadoras musulmanas miembros de la Histadrut

P: ¿Qué respondes en nombre de la Histadrut, Confederación General de Trabajadores de Israel, a quienes presentan a Israel como un Estado discriminador que aplica una política de “apartheid” contra los palestinos?

R: Puedo comenzar por lo muy general, por recordar que la Histadrut es una organización israelí que exhorta a respetar la igualdad e inclusive apoya lo que podría llamarse “discriminación positiva” en favor de trabajadores palestinos para ayudarlos. Que Israel es un Estado judío y democrático en el que el 20% de la población aproximadamente, no es judía, y goza de los mismos derechos que los demás. Y que el apartheid en Sudáfrica era un régimen de segregación racista y que algo así no puede existir en Israel.

Cuando voy a eventos internacionales, parto de la base que quienes nos atacan, no van a creer una palabra de lo que yo diga. Por eso voy, como suelo decir, con mi “carpeta mágica”, que incluye documentos de la PGFTU,la Federación General Palestina de Sindicatos, que hablen por sí solos. Todo lo que digo está documentado.

P: Entremos pues en detalles.

R: Te doy un ejemplo muy concreto. La Histadrut tiene relaciones especiales con sus pares palestinos, que no tiene parangón en otra parte del mundo . Esto incluye un acuerdo económico y diferentes niveles de cooperación. Y no sólo que eso no es apartheid sino que se trata de actividades absolutamente pro palestinas. La Histadrut protege a todos los trabajadores, sin distinguir según religión, etnia ni sexo. Y hace todo lo que está a su alcance para ayudar a los trabajadores palestinos y a los sindicatos palestinos.

El tema de fondo es que si soy pro israelí, no tengo por qué ser automáticamente anti palestina. Me consta sin lugar a dudas, que la Histadrut es pro israelí y pro palestina.

Es más: nos motiva una consideración ideológica por la que nos sentimos con el deber moral de proteger los derechos de los trabajadores palestinos y también exhortamos en la práctica al gobierno israelí a aumentar la cantidad de permisos a los obreros palestinos. Claro está que la prioridad es siempre dar trabajo a nuestros propios ciudadanos, sean o no judíos, o sea ciudadanos israelíes tanto judíos como árabes, pero sí consideramos que es muy positivo que puedan trabajar en Israel más trabajadores palestinos.

ENTRE SINDICATOS

P: Explicame por favor en detalle cuáles son los vínculos especiales con la PGFTU (Palestinian General Federation of Trade Unions) , o sea la Federación General Palestina de Sindicatos.

R: Ante todo hay con la PGFTU un acuerdo sin precedentes y, como decía, sin parangón en otra parte del mundo, que determina que el 50% de la cuota de atención sindical de los trabajadores palestinos empleados legalmente en Israel, lo transferimos a la federación directamente.

El acuerdo en cuestión fue suscripto de hecho dos veces, el primero en 1995 y luego en el 2008 y se implementó retroactivamente desde setiembre de 1993, como gesto simbólico porque esa fue la fecha en la que se firmaron los acuerdos de Oslo. El dinero se transfiere cada trimestre. Y esto significa que desde la entrada en vigencia del acuerdo, la Histadrut ha transferido a la Federación General Palestina de Sindicatos, un total de 20 millones de dólares.

P: ¿Por qué dices “sin parangón”?

R: Porque esto es algo que no existe en ninguna parte. Seguramente tú sabrás que ningún sindicato de un país latinoamericano transfiere parte del dinero por obreros de un país vecino, a los sindicatos de ese país. Y tampoco en Europa. Numerosos suecos trabajan por ejemplo en Noruega, y nadie en los sindicatos noruegos piensan en pasarle dinero a sus pares suecos porque trabajen allí ciudadanos noruegos. Sin duda, lo que nosotros hacemos con la PGFTU no tiene igual en el mundo todo.

Es más: en Israel trabaja gente de otros países también, y nadie pasa a sus sindicatos nada. Reciben sus derechos pero los sindicatos en sus países de origen no reciben nada. Esto lo hacemos solamente en pro de la federación sindical palestina.

P: ¿Por qué?

R: Por ideología, por nuestra convicción que con eso aportamos modestamente a la formación y desarrollo de sindicatos democráticos y libres en el territorio de la Autoridad Palestina.

Traduciendo a trabajadores palestinos en un encuentro en Israel

CUOTA DE MIEMBRO O CUOTA DE ATENCIÓN SINDICAL

P: Te pido una aclaración respecto a ese dinero del cual el 50% lo pasan a la PGFTU.¿Qué es la cuota de atención sindical?

R: Hay distintas formas en las que los trabajadores pagan a la Histadrut, sea por ser miembros o por atender sus necesidades sin ser miembros plenos, lo cual es opcional ya que quien quiere, puede ser miembro. La cuota de atención sindical es el 0.8% del sueldo bruto mientras que la cuota de miembro asciende al 0.95% del sueldo bruto. La diferencia entre ambas cosas es que siendo miembro pleno, uno recibe otros beneficios.

P: ¿Pero también los palestinos de Cisjordania, si lo desean, pueden ser miembros?

R: Por supuesto. También los palestinos tienen derecho a ser miembros plenos de la Histadrut, pero en ese caso ellos deben encargarse de hacer llegar el pago de la diferencia entre los dos tipos de pagos.

P: ¿Cuál es el marco legal de todo esto?

R: El gobierno de Israel adoptó en 1970 una resolución que determinaba que la Histadrut protegerá a los trabajadores palestinos que trabajan en el territorio de Israel propiamente dicho, lo que llamamos el Israel de 1948, o sea dentro de la así llamada “línea verde”. Esa resolución determinaba que para eso pagarían solamente la cuota de atención sindical y no cuota de miembro. Por las dudas reitero: pueden ser miembros si lo desean, pero eso se deja supeditado a su voluntad.

En otras palabras, si Muhamad de Tulkarem trabaja en Natania y quiere ser miembro pleno, lo cual requiere pagar la cuota de miembro del 0.95%, tiene que hacer ese pago a través de una orden fija en el banco o de tarjeta de crédito. Y si prefiere la alternativa, paga solamente la cuota de atención sindical.

P: Aclarabas que la resolución decidía proteger a los palestinos que trabajen en las fronteras del 48.¿Eso significa que no están incluidos los palestinos que trabajan en asentamientos en Cisjordania?

R: Así es. Nosotros no recibimos ninguna cuota de atención sindical por los obreros que trabajan en los asentamientos. Pero si un obrero palestino que trabaja allí quiere pagar en forma personal esa cuota no tenemos problema ninguno en representarlo. Está claro que esto funciona así en cualquier lado, si uno está afiliado o paga la cuota, eso le da derechos. Y si no, pues no.

Y tienen también derechos de jubilación. Si son miembros plenos, en principio también pueden ser electos como miembros de las distintas instancias de la Histadrut, inclusive llegar a ser Presidente de la Histadrut, si los votan. No me suena que eso sea apartheid.

ÁRABES EN LA HISTADRUT

P: ¿Cuántos ciudadanos árabes israelíes son miembros de la Histadrut?

R: Aproximadamente el 10% de los miembros de la Histadrut son árabes israelíes. Pero esto requiere una aclaración, ya que los árabes, como sabemos, son el 20% de la ciudadanía. Lo que pasa es que los maestros y los médicos están en sindicatos separados, tienen su propia confederación gremial. Hay una Histadrut de los docentes y otra Histadrut de los médicos.Y aunque yo no puedo hablar por ellos, de lo que yo sé, tienen un altísimo porcentaje de ciudadanos árabes y esa es la explicación.

P: ¿Y cuántos palestinos de Cisjordania tienen el vínculo mediante la cuota de atención sindical, que como dijimos es un poco más baja que la cuota de miembro de la Histadrut?

R: Algo menos de 60 mil. Unos 52 mil son obreros palestinos en el ramo de la construcción , la mayoría. Todos los palestinos que trabajan en forma legal en Israel, con permiso formal, pagan la cuota de atención sindical, la mitad de la cual nosotros la damos a la federación sindical palestina, la PGFTU.

PROYECTOS ESPECIALES

P: Me decías antes que los vínculos especiales con los pares palestinos pasan por un acuerdo económico y también por distintos niveles de cooperación. ¿En qué consisten?

R: Ayudamos a la PGFTU a nivel humanitario en todo lo que necesitan. Puede ser en todo tipo de proyectos que no hacen con nosotros pero para los que, por ejemplo, puede haber equipos o mercaderías estancadas por temas de seguridad, que nosotros ayudamos a liberar hablando con el Ministerio de Defensa.

También en lo relacionado a permisos de entrada a los dirigentes del PGFTU que aunque trabajan del lado palestino, quieren entrar a Israel.Y yo me encargo de eso en el contacto con el ejército.

Hemos hecho varias capacitaciones profesionales en el campo de la construcción, porque es el principal en el que trabajan los obreros palestinos, alrededor del 93-94% de ellos. Hace dos semanas , entre el 6 y 8 de abril, participé en otro congreso de capacitación profesional para 65 obreros palestinos de la construcción, un fin de semana en un hotel del Mar Muerto, en árabe, con traducción simultánea cuando era necesario, para explicarles sobre todos sus derechos, sobre el acuerdo colectivo, temas de seguridad en el trabajo, jubilación , sin que tengan que pagar nada. Fueron tres días en un hotel de cinco estrellas y para la mayoría de ellos era la primera vez que iban a un hotel. Y seguro no será la última vez.Recibimos respaldo y ayuda financiera de la organización internacional de trabajadores de construcción y uno de sus representantes también vino a verlo con sus propios ojos.

HACER CUMPLIR LA LEY

P: Avital,por más que la Histadrut vele por los derechos de los trabajadores, está claro que en la sociedad israelí, como en el mundo entero, seguramente hay empleadores que no respetan la ley y por ende no siempre cumplen con sus trabajadores. ¿Qué se hace al respecto?

R: Claro que eso ocurre, tanto en Israel como en otras partes del mundo. Te cuento ante todo que hemos traducido al árabe el acuerdo colectivo del ramo de la construcción, que es en el que trabaja la enorme mayoría de los palestinos, para facilitarles, y les imprimimos 60 mil copias .Vamos a 2-3 de la madrugada a los puestos de control por los que pasan los obreros palestinos, con todos los documentos y números de teléfonos que pueden ayudar a aquellos cuyos derechos no son respetado. Les repartimos las copias del acuerdo y los datos de contacto para que sepan a quién dirigirse.

También damos asistencia jurídica sin costo ninguno a cualquier trabajador palestino que pide nuestra ayuda, tanto si se trata solamente de una consulta telefónica o de un acompañamiento jurídico que pueda llegar inclusive a una demanda contra un empleador, si es necesario, ante un tribunal. Pero existe también la alternativa de representar al obrero en su demanda ante una comisión especial que se formó en la que representantes de la Histadrut y de los empleadores israelíes, tratan las demandas de obreros palestinos.

P: ¿Por qué existe esa opción alternativa? ¿Quiere decir que el obrero puede elegir si ir al tribunal o a la comisión?

R: Exacto. Existe esta opción de la comisión por dos problemas objetivos con el tribunal: lleva mucho tiempo porque tienen numerosos expedientes acumulados, y además cuesta dinero ya que el tribunal cobra aranceles. Es por eso que la Histadrut concibió esta alternativa de la comisión especial para ayudar al obrero en su demanda , sin cobrarle ni un centavo, viendo que ahí bastaría con coordinar con representantes de los empleadores. Pero era clave tener el aval del Estado al respecto y por eso fue muy importante cuando el Tribunal Nacional Laboral resolvió que las decisiones de la comisión especial tendrían el mismo valor que las de los jueces con lo cual allanó claramente el camino. En resumen, ese es otro servicio a los obreros palestinos.

P: ¿Cuán asiduamente se reúne esa comisión? Si es esporádico, no ayuda mucho.

R: Esa comisión se reúne tres veces por semana y en cada reunión trata entre seis y once casos de quejas presentadas por obreros palestinos. Nosotros somos los que nos dirigimos al ejército para conseguir los permisos de los obreros, así que tengo bien claros los números. Es un trabajo intenso. En el 90% de los casos, la comisión decide en favor del obrero, sin que tenga que llegar al tribunal siquiera.

(Continuará)