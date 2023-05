Entrevista con Bruno Petcho, galardonado por liderazgo juvenil por Keren Hayesod mundial

Bruno Petcho es Director de Grupo Punto, miembro del Board Mundial Ejecutivo de Keren Hayesod y Presidente de la división mundial de jóvenes. Acaba de ser galardonado en Israel por su papel como líder joven en el marco de KH Mundial. Comenzamos pues por allí, pero hablar con él da para mucho más, por lo cual ampliamos el espectro de nuestra conversación.

P: Acabas de ser galardonado con un premio al liderazgo joven del Keren Hayesod. Contame por favor de qué se trata.

R: Desde el 2015 trabajo como voluntario en el Keren Hayesod. Y desde el 2016 me toca liderar la división de jóvenes de Uruguay. Empecé a trabajar durante la presidencia de Alberto Taranto, y con la gestión de Bernardo Kelmanson como presidente pasé a integrar la mesa directiva de la organización en Uruguay. Hace unos 3 años, el Keren Hayesod definió crear un comité global de jóvenes, integrado por un delegado de Australia, uno de Europa, y uno de América Latina. El objetivo de esta mesa es ayudar a las campañas de todo el mundo a implementar acciones que permitan conectar con nuevos donantes, más jóvenes y con una motivación diferente a la de los contribuyentes tradicionales. Desde el Board Mundial de Keren Hayesod me nominaron para representar a LATAM en esa mesa, y en paralelo, me invitaron a integrar el Board Mundial Ejecutivo, como delegado de ese comité.

Todos los años, en el marco del Congreso Mundial de Keren Hayesod, se entrega el premio Avi-Hai, a diferentes jóvenes del mundo que trabajan por el propósito del Keren Hayesod. Este año tuve el honor de recibirlo, lo que significa un reconocimiento personal, pero también un reconocimiento al trabajo de todo el equipo de Keren Hayesod Uruguay.

En el evento de entrega del reconocimiento Avi-Jai.

De izquierda a derecha: Daniel Alaluf, Director para América Latina de KH, Sam Grundwerg, Presidente Mundial de KH,

Bruno Petcho, Steven Lowy, Chairman Board of Trustees de KH, Edna Weinstock, COO de KH, Sacky Mitrani, Young Leadership Director KH.

P: Aunque supongo segura que te es incómodo decir “yo hice esto y aquello”, creo que es justo preguntar por qué te parece que has sido receptor de este premio. ¿En qué consiste tu actividad?

R: El mundo está viviendo una suerte de crisis ideológica. Algunos expertos hablan de la "no ideología" como una nueva corriente ideológica. Cada vez nos importan un poco menos las cosas que importan, y un poco más, las que no importan tanto.

Y si bien el Keren Hayesod Uruguay supo tener una división de jóvenes fuerte, desde hace muchos años que no se lograba armar un equipo de gente comprometida para trabajar pensando en el mediano y largo plazo. Trabajar con el objetivo de apoyar diversos proyectos y programas que financia el Keren Hayesod, tanto en Israel, como en la comunidad judía uruguaya.

Creo que el hecho de haber colaborado a que Uruguay recuperara nuevamente esta división; y el hecho de que este equipo haya ido incrementando los resultados de los últimos años, son factores que deben haber influido en la nominación. Pero nada se hace de a uno. Por eso me gustaría hacerle un ajuste a tu pregunta, y cambiarle el "hice" por "hicimos". Ya que si bien "recibí" el reconocimiento, creo que es justo decir que es un premio que "recibimos" todos quienes de alguna forma trabajamos desde hace años en las campañas de Keren Hayesod. Y para quien se quiera sumar, las puertas siempre están abiertas.

Evento de cierre de la Asamblea General de la Agencia Judía, las Federaciones Judías de Estados Unidos, la Organización Sionista Mundial y Keren Hayesod.

P: Compartiste en las redes un lindo comentario sobre tu impresión de Israel en sus flamantes y primeros 75 años. ¿Podés elaborarlo aquí?

R: Tuve la oportunidad de estar allá para los 75 años. Israel está viviendo un contexto político complejo. Y a las complejidades de siempre, se le suma la reforma judicial que tiene al país dividido en dos. Para alguien de mi generación, 75 años es muchísimo tiempo, pero la realidad es que para un país 75 años no son nada. Hace 75 años no había Israel. No había un hogar nacional judío. Y ya sabemos cuál fue el precio que tuvimos que pagar por no tenerlo. Israel sigue estando en sus primeros años, y como a cualquier proyecto en sus primeros años, debemos seguir acompañándolo para que siga creciendo de forma sostenida. El apoyo de las comunidades del mundo es fundamental. Tan fundamental como el apoyo de Israel al resto de las comunidades del mundo.

P: Mucho se habla de la start- up nation, algo que como emprendedor conocés muy bien. Pero tal como dijiste en relación a las grandezas de Israel, el tema no pasa sólo por los logros tecnológicos, sino por lo que hay de fondo a nivel humano, que los hizo posible. ¿Cómo fue tu vivencia israelí?

R: Más que en una startup nation, yo creo que Israel ya se transformó en una Impact Nation.

Tuve la oportunidad de reunirme con startups y emprendedores israelíes. No es solo lo que quieren hacer, sino también cómo quieren hacerlo. Están completamente decididos. Y muchos de estos emprendedores están trabajando para generar innovaciones con impacto, no solo en Israel, sino también en el resto del mundo. Y lo mismo pasa en otros sectores de la sociedad. El mismo empuje de estos innovadores lo están teniendo cientos de miles de israelíes que salen cada semana a las calles.

P: ¿Cuál es ese “cómo”? ¿Qué tiene de singular la forma?

R: Primero que nada pensar en grande y pensar global. El emprendedor israelí tiene la necesidad de mirar el mundo. Tiene una capacidad de resolver problemas impresionante. Y eso, sumado a la actitud de muchos y muchas, convirtió a Israel en uno de los principales exportadores de innovación a nivel mundial. El libro startup-nation describe muy bien esta actitud.

En Uruguay por ejemplo estamos viviendo un empuje del ecosistema tecnológico emprendedor similar al que hubo en Israel 30 años atrás. La industria de la tecnología ha crecido mucho en el país. Cada año más empresas locales atraen capital de riesgo de fondos extranjeros; y leemos con mayor frecuencia casos de éxito de empresas uruguayas que venden sus productos o servicios en los principales mercados del mundo. Ese “cómo” puede verse cada vez más por acá. En la memoria colectiva uruguaya recordamos con nostalgia la época de Uruguay como la Suiza de América. Hoy Uruguay tiene la capacidad de convertirse en el Israel de América Latina. Las similitudes son varias, las oportunidades también.

Entre el emprendedurismo profesional y el liderazgo comunitario

P: Bruno, tú también sos un emprendedor. Antes de combinar lo empresarial con lo comunitario, sería bueno, por si algún lector no lo conoce, que me cuentes en qué consiste tu trabajo, qué hace tu empresa.



R: Desde hace algunos años lidero, junto a mi socio Pablo Marqués, el equipo de Grupo Punto, empresa que fundó Elbio Acuña hace casi 60 años. Los dos grandes mentores, socios y amigos. El grupo está integrado por empresas de comunicación y tecnología, y básicamente trabajamos para colaborar con marcas y empresas en sus diferentes desafíos de negocio. Pensamos ideas para solucionar problemas, muchas veces con comunicación y muchas veces con tecnología. Algunas veces con las dos. Además de Ogilvy Uruguay, que se concentra en el mercado local, hace algo más de un año, junto a Marcelo Waintraub, lanzamos From, una agencia creativa para proyectos en la región.

P: ¿Te parece que hay puntos en común entre un buen emprendedor por un lado y un líder comunitario por otro?

R: No sé si hay puntos en común. Pero seguro quienes tienen la fortaleza para emprender, tienen también cualidades importantes a la hora de liderar proyectos comunitarios. Al fin y al cabo, casi todo, se trata de liderazgo. En un emprendimiento suele haber un objetivo común que ayuda a alinear a todas las personas de un mismo equipo para alcanzar un resultado determinado. A nivel comunitario ese objetivo se convierte en un propósito aún mayor. Siempre se habla de las tnuot (movimientos juveniles) como semilleros de líderes comunitarios, pero pocas veces se las menciona como semillero de emprendedores. Los ejemplos sobran.

La visión comunitaria

P: ¿Cómo te “metiste” en el tema comunitario? ¿Por qué?

R: Es una pregunta con bastantes respuestas. Si miro hacia atrás creo que nunca me metí, más bien siempre estuve vinculado. Desde chico fui a Macabi, fui janij (educando), algún año madrij (líder), y luego me fui de majón (un año al instituto de liderazgo juvenil en Jerusalem). Algunos años después de irme de la tnuá empecé a trabajar con el Keren Hayesod.

¿Por qué? Es una gran pregunta. Creo mucho en el concepto de la continuidad y en el de la responsabilidad colectiva.

P: ¿Cómo influyó en ello el hogar en el que creciste?

R: Mi casa nunca fue una casa muy militante. Pero el tema comunitario siempre estuvo presente. Mi madre me impulsó y apoyó en casi cualquier idea o proyecto al que me invitaran a sumarme. Desde chico crecí también con diferentes historias de mi abuelo Jacques y su involucramiento con la comunidad Sefaradí, comunidad de la que fue Presidente. No creo que sea un porqué, pero algo tuvo que ver seguro.

Este último viaje volví con una respuesta más. Un diario de Israel hizo una publicación mencionando el premio Avi-Jai, y una señora israelí se puso en contacto con Keren Hayesod. "Mi papá Mordejai Petcho tenía un primo en Uruguay. Soy la tía de Bruno, me gustaría conocerlo".

P: Qué emocionante…

R: Lo fue, sin duda. Nos encontramos y me contó la historia de la familia y de su papá, una historia increíble. Su padre llegó a Israel en 1935, desde Izmir, Turquía. Era primo hermano de mi abuelo. Una parte de la familia se fue para Europa y luego llegó a Uruguay. La otra, se fue para Israel. Cuando llegó a Israel, se unió al Etsel para pelear por la independencia del Estado, y después de 1948 se unió a Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel. Varios años después, en la década de los 60' empezó a trabajar para la Agencia Judía y fue sheliaj, enviado especial, en Argentina. Tuvo 4 hijos, que tuvieron 4 hijos, y que cada uno tiene otros 3 o 4 hijos. Así que hay varios Petcho también por allá.

P: Las semillas y ramas del pueblo judío…¿Cuáles son hoy en día, en tu opinión, los desafíos del liderazgo comunitario?

R: Uruguay es un país de muy buenos líderes comunitarios. Muchos incluso han sido referentes a nivel internacional. Un caso actual es el de Sergio Oberlander. Sergio, quien actualmente preside el Keren Hayesod Uruguay, fue recientemente designado para integrar el World Board of Trustees de Keren Hayesod, una de las mesas más influyentes a nivel mundial. Sergio es un gran amigo y mentor. Quizás también sea otra de las respuestas a tu pregunta anterior sobre el ¿por qué?. Es un referente para las nuevas generaciones y está marcando un camino para los líderes que vengan.

Sergio Oberlander (izquierda), Presidente del KH Uruguay, y Bruno Petcho (derecha) junto al Presidente de Israel Itzjak Herzog y su esposa Mijal. Sergio recibió en el 2019 el Premio Yakir del Keren Hayesod mundial. Y el año pasado fue nombrado como representante del KH en el board de la Agencia Judía

También hay muchos otros y otras líderes que desde sus lugares en cada una de las instituciones que presiden están haciendo un trabajo formidable. Por lo general, cada institución trabaja con bajos recursos, poco tiempo, equipos voluntarios, y así y todo logran alcanzar resultados. El Hogar por ejemplo fue referente para todo el sistema de salud uruguayo en plena pandemia. Eso solo se logra con profesionalismo y un buen liderazgo.

Sin embargo, el principal desafío sigue siendo atraer gente nueva, con ideas, comprometida y con ganas de trabajar por los demás, sea en la institución que sea.

P: Muchas gracias Bruno. Te deseo que sigas pleno con lo que haces, siempre cosechando éxitos en lo personal y comunitario.

R: Muchas gracias Ana.