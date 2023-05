Una charla relevante con el Rabino Daniel Dolinsky

J ¿Qué es para un rabino masortí la comunidad?

D Yo te diría que para un rabino masortí la comunidad es todo, la comunidad es el espacio donde podemos combinar la mejor versión de cada uno de nosotros y obtener la mejor versión colectiva. La tradición judía es grupal, gregaria, colectiva, esto implica que el judaísmo solo se acerca a su mejor propuesta en grupo. Es un conjunto de individualidades que se alejan del individualismo para concretar lo colectivo. Todos nos conectamos dentro de nuestras virtudes El judaísmo intenta que nuestras individualidades se junten porque la comunidad es una versión colectiva por definición. El mundo desde la propuesta de la tradición judía se construye desde lo colectivo, cuando se destruyó el Beit Hamikdash, la propuesta de los jajanim era donde llevar esa propuesta colectiva y la mejor respuesta fue la familia, esta se volvió una comunidad en sí misma. La comunidad se preservó allí.

J. ¿Cómo se diferencia una comunidad hoy día para atraer gente sin perder su esencia?

Con honestidad intelectual, con autenticidad, ser auténtico es no fabricar una puesta en escena. Mucha gente vive de una manera y va a otra comunidad que no los refleja. Nuestra propuesta es vivir la vida judía como vos la vivís, no esconder el auto en shabat, por ejemplo,, que cada uno viva como quiere. El gran desafío es incluir gente que no nace judía y se quiere sumar a la tradición judía. Hay gente que dice que hay que exigirles, para sumarse y ser uno de nosotros. Que sea uno como nosotros. La gran forma de relevancia de la comunidad judía es ser sincero entre lo que sentimos, pensamos y decimos, que no quiere decir ser coherente. Somos incoherentes porque somos humanos. Amigarnos con la imperfección, no pararse en el lugar de juez para mirar la vida de los otros. Siempre es más fácil ver las imperfecciones en el otro.

J ¿Por qué el judaísmo es más atractivo para los que no nacieron judíos que para los que nacieron judíos? ¿Cuál es el gran imán? La gente habla de antisemitismo y no ve esta parte. A mí la gente se me acerca y me escribe a hablar de judaísmo, es gente fervorosa admiradora.

A mí también me pasa, nosotros que nacimos y vivimos en el judaísmo no nos damos cuenta del tesoro. No es monetizable. Es muy valioso como combustible para la vida. Cuando la propuesta de valores y de vida es auténtica, se convierte en algo imbatible. El mundo del afuera tiene sed de autenticidad. Esto es una mirada personal desde lo filosófico, el judaísmo nunca pudo superar el daño que le hizo el oscurantismo de la edad media, los poderes absolutos, los desbalances de poder, nos falta refundar lo humano. Nos haría falta volver a una sencillez que perdimos, saber para que estamos en este mundo. ¿Qué hacemos en una vida de 80/90 años? El propósito que falta en la comunidad, tenemos el síndrome de la auto preservación de la minoría. Lo tenemos en el judaísmo. Porque siempre fuimos una minoría.

Muchas culturas construyeron templos, momentos para trascender. Lo que nosotros tenemos son valores, enseñanzas, que podemos llevar de un lado a otro, no importa dónde empiece tu vida y donde termina tu vida desde lo geográfico.

J ¿Por qué la gente necesita que el rabino este un escalón más arriba que el resto de los mortales? sea un ser ético, respeto mínimamente valores judíos?

Los seres humanos admiramos y buscamos la ética de la ejemplaridad, quien lidera no vaya por detrás sino que vaya al frente, que se encuentre parado en la primera línea de las convicciones. Que no te diga lo que tenes que hacer, que lo haga, como un compañero de ruta. El liderazgo es ser uno de nosotros y que su misión, lo lleve a ayudarnos a avanzar todos juntos. Nadie espera que el Rabino sea como Don Quijote, que vaya a llevarse puesto los molinos de viento. Como visualmente, espiritualmente comprendimos la idea de Dios, vimos a los judíos ir de la esclavitud a la libertad.

J ¿Cuál es el rol del rabino y de la comunidad en el duelo? Yo leí a Delphine Horvilleur “Vivir con todos mis muertos” y el tema del duelar en el judaísmo, Dios lo pensó muy bien, la semana, el mes, lo que se hace, lo que no se hace. Hay toda una rutina, el abrazo y no hablar de más, muchas cosas sabias. Se muere un niño y la Rabina tiene que explicarle al niño qué sucedió y este le pregunta, "¿por qué lo van a enterrar y mis padres me dicen que tengo que mirar al cielo?"

Todos los rituales judíos vienen de una sola pregunta, cómo lidiar con lo irreparable, los seres humanos, sabemos que tenemos fecha de vencimiento, pero no estamos preparados, la idea del judaísmo es aprender a lidiar con eso. enemos buena gimnasia con el dolor, la tristeza, con situaciones transitorias, te caíste y te levantas. Como generar una gimnasia de superar lo irreparable porque no hay retorno, posibilidad de volver, es necesaria una despedida a la eternidad. Eso ha sido motivo para generar y construir. El judaísmo encontró los mecanismos para esto. Esto tiene un curador natural que es el paso del tiempo, no repara pero cura, queda la cicatriz, ya no es la herida. El primer eje del duelo es el tiempo, los rituales pautados por el tiempo. El segundo eje que descubrieron es la intensidad, no es lo mismo la pérdida de alguien muy cercano que de alguien más lejano. Generar rituales a la persona y obligarlos les da ocupación Es desesperante al perder a alguien cercano, el problema es qué hacer mientras pasa el tiempo. En la receta de que mientras estas ocupado, sentís que sos útil y lentamente volves a tu vida cotidiana. No hay en otras culturas que tengan esa estructura de protección que dura un año, porque en un año pasa el cumpleaños, pasas un cumpleaños, un pesaj, un Rosh Hashana. Ya el segundo no es lo mismo que el primero.

El judaísmo nos dio una cantidad de herramientas sea algo que la pérdida sea vivible, en otras culturas es diferente, nosotros nos preocupamos por la pérdida, no nos preocupa el que se va, porque él que se va, se va, nos preocupan los que quedan. Ese acento de la tradición judía en los que quedan es único y maravilloso. Para muchos es motivo de admiración. El judaísmo está presente.

J. Yo estuve con Chiara, y entró en el judaísmo por el duelo de Andres Abt Z”L, me doy cuenta que en un momento tan triste, esta chica logró ver una puerta.

Nuestros sabios ya tenían esto, cuando muere alguien, generalmente nace alguien en la familia y se le pone el nombre como recuerdo. Llamamos al cementerio Beit Hajanim, casa de la vida, la muerte genera vida, eso esté presente en el judaísmo.

Para nuestra tradición tenemos claro que la muerte es parte de la vida. La elección de Chiara fue por los valores judíos que observó en la vida de Andres Abt. Si el judaísmo hizo que Andrés fuera esa persona maravillosa, yo quiero ser parte de esa tradición.

J. Me deja con lágrimas en los ojos. Es conocer y valorar la tradición judía a través del afuera. Es el otro el que me dice que yo tengo un tesoro que no valoro lo suficiente.

Hay más casos de los que vos crees. El círculo familiar de Chiara, tiene parte judía, y tienen una convivencia armónica. Muchas veces gente se acerca, es un conjunto de ideas que se mezclan, “no quiero ser” lo que dicen que nací. Muchas veces comprenden lo que los judíos no terminamos de entender, lo damos por sentado.

Muchos jóvenes de 28 a 30 años que se van sumando, los que se acercan por casamiento son la minoría. Hoy hay jóvenes que abrazan nuestra tradición. Gente que viene con un proceso personal y de profundidad. ¿Cómo nos preparamos para recibirlos?, es mi único miedo. El signo de este tiempo, que los judíos vivimos como ciudadanos del mundo. no es fácil.

Eso no tiene prensa. Esa gente me habla en privado, no en público. Su amor propio no les hace hablar en público, no es para figurar, yo quiero ser, quien quiero ser. Se acercan con mucho amor. Acá hay algo que está pasando. Se ve en la comunidad, hay grandes discusiones en otros lugares del mundo.

No confundirlo con los evángelicos.

Los evangélicos son un signo de nuestro tiempo. Somos hermanos, ellos creen en Jesús como mesías y nosotros no .Compartimos algunos valores. Siempre hay una línea delgada. Hablamos de otros casos, de quienes quieren respuestas para la vida.

J. El cristianismo está muy imbuido por la culpa y el judaísmo no. Y el judaísmo tiene algo genético de culpa por ser descendientes de la shoá, que se trasmite? Cuando hablas con hijos de sobrevivientes y te dicen con orgullo que no hicieron terapia. Eso me rechina. No pudieron hacer terapia, muchos sienten culpa por haber sobrevivido.

Eso es anterior a la Shoá. Durante siglos la pregunta es por qué merecía la pena seguir adelante. Había siglos que los obligaban a convertirse, pero se escondían y seguían practicando. ¿Qué lleva al ser humano a preservar algo contra la naturaleza de lo que le está pasando en ese momento? Hay 2 opciones: o es muy valioso o todos necesitamos terapia. El judaísmo durante 2000 años, sostenido por el debate de ideas, es un tremendo plan para vivir.

Lo que busca el judaísmo es un plan para vivir y sobrellevar lo que Dios nos dio para salir adelante. ¿Cómo llevarlo adelante? La Shoa es el último gran hito, el más terrible de toda la historia, nos echaron, nos persiguieron, nos quemaron los libros y seguimos adelante.

No nos gusta lo fácil, somos luchadores natos. El mejor estadio es sobrevivir. Como sobrevivir en un tiempo que no estás en crisis, es el dilema de nuestros tiempos. No sabemos debatir en forma adulta lo que fue fundacional en la época de la Mishna y el Talmud. No abrimos nuevos debates, la halaja y los problemas no terminan nunca.

J¿Qué le decis a alguien que dice que no quiere brit mila para un hijo varon?

Es un pacto entre el niño y Dios, la pregunta es si el pacto termina con ellos. Yo lo crio como judío pero no lo circuncido. En algún punto somos un accidente, hemos sobrevivido porque hemos actuado. El tema es como hacían los judíos, el problema es cuando creemos que nuestras prácticas carecen de sentido. El brit mila es mucho más que la marca en el prepucio. Como siempre, sin la marca, te va a decir por qué no, con la marca no te va decir porque si. Yo tengo chiquilines que vienen y me cuestionan eso, no se venía a ver en el rabino cuando ellos nacieron en una familia judía no practicante, hoy algunos vienen y pagan su precio y se generan situaciones desagradables, fueron educados como judíos plenos sin ese ritual, pero no es posible preguntarles.

En Rashi, hablamos de la barmitzva o bat como experiencia familiar, para que no quede vacio, vivido en comunidad. Hoy somos multitasking, transitamos por muchos mundos a la vez, lo judío tiene un touch que le suma y tenes que tener lo judío porque lo comunitario esta devaluado porque compite con los otros kioskos de espiritualidad. Aprender que hoy es así, este kiosko tiene que crecer porque yo te vendo una mercadería mejor. Tiene que ser porque te suma para tu vida. Hay gente que espera que la comunidad vaya a buscarlo a la casa, cada uno tiene que hacer su parte para estar cerca de la comunidad. La gente espera en un rol pasivo, qué le ofrece la comunidad. La vida judía es caminando. Se hace con el contacto. En la pandemia, la gente buscaba el contacto, si escuchabas en la pandemia, hoy podes venir y experimentar

Gracias Dani.