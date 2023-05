Viqui Durán: al bullying lo paramos entre todos

Viqui Durán es maestra, tallerista de expresión plástica e ilustradora. Desde 2021 lleva adelante una campaña en redes sociales para concientizar sobre el bullying. A raíz de un testimonio de una alumna que le confesó que sufría bullying,

Viqui comenzó a ilustrar en su página @viquiduranilustra, sobre esta problemática que afecta a muchos niños, niñas y adolescentes de todo el mundo. Familias, docentes y técnicos conforman esta comunidad que crece día a día, y se suman a reflexionar y re pensar sobre este flagelo. "Mi primer objetivo siempre fue generar un impacto social con mis ilustraciones, el bullying llegó después y una vez que llegó, no pude salirme" afirma Viqui cuando le preguntan. "Fui una adolescente que sufrió exclusión, eso me marcó y como mamá, es una problemática que me preocupa mucho"

A diario recibe testimonios de familias que están pasando por esto, y muchos técnicos le han confesado que con sus ilustraciones, lograron ver el bullying desde otra perspectiva. Las familias también le confiesan que entendieron que sus hijos no tenían la culpa, y que el bullying está mal. Hoy en día con once mil seguidores Viqui continúa generando contenido de valor, con el objetivo de brindar herramientas para afrontar el bullying y prevenirlo. "Los adultos somos los responsables de frenar esto" sostiene Viqui. "No hay perfil de víctima y ninguna justificación para acosar o violentar a un compañero"

Al bullying lo paramos entre todos, es una de sus frases más importantes, es por eso que este año lanzó una campaña de sensibilización, a través de stickers que contienen frases alusivas y sus tan características ilustraciones. "Sticker solidario" es el nombre de esta campaña. que ha transcendido fronteras y llegado a varios paises. Viqui regala las planchas de stickers y el que la recibe puede imprimir donde desee y llevar a escuelas, club o cualquier organización. Emprendedoras como @vinilicosuy se han sumado a la campaña y también poniendo su granito de arena han bajado sus costos para que "Sticker solidario" llegue a todos los lugares. Para sumarte a "Sticker solidario" podes pedir tu plancha a @viquiduranilustra o a @vinilocosuy.