Israel recupera de Siria cuerpo de soldado desaparecido hace 43 años

La realidad supera la ficción, afirma un dicho popular bastante conocido. Y este domingo parece confirmarse nuevamente, al revelarse el desenlace exitoso de un singular operativo del Mossad y las Fuerzas de Defensa de Israel en territorio de Siria. Fuerzas especiales lograron recuperar y devolver a Israel el cuerpo del Sargento Primero Tzvika Feldman, desaparecido desde hace 43 años tras la dura batalla de blindados contra tropas de Siria en Sultan Yaaqub, durante la así llamada primera guerra de Líbano.

Soldados israelíes con el féretro con los restos de Feldman cubierto con el pabellón nacional

Dentro de un mes se cumple el aniversario de aquel combate que tuvo lugar poco después de iniciado lo que Israel llamó el operativo “Paz para la Galilea”, destinado a alejar de la frontera israelí el disparo de cohetes katyusha por parte de terroristas palestinos de la OLP hacia el norte de Israel.

En esa batalla cayeron entre otros tres reservistas: Tzvika Feldman, que hoy volvió a casa, Zejaría Báumel cuyo cuerpo fue recuperado en el 2019 con ayuda de Rusia en Siria, y Yehudá Katz que continúa desaparecido.

Zejaria Baumel, volvió a casa en el 2019

El cuerpo de Yehuda Katz aún está en territorio enemigo

Tras la recuperación del cuerpo, para lo que fue imprescindible un gran trabajo de Inteligencia y también de fuerzas élites en el terreno, éste fue trasladado a la base Shura del Rabinato Militar para su identificación. Al confirmarse que se trataba de Feldman, la familia fue notificada. El Primer Ministro Netanyahu fue personalmente a hablar con familiares de Tzvika, recordando que sus padres Pnina y Abraham lamentablemente fallecieron sin lograr llegar a este momento.

Netanyahu con parientes de Tzvika Feldman (Foto: Kobi Gideon. GPO)

“El regreso del Sargento de Primera Clase Tzvika Feldman a Israel se llevó a cabo mediante una compleja operación encubierta, gracias a inteligencia precisa y al uso de capacidades operativas que demostraron ingenio y valentía inquebrantables”, dice el comunicado conjunto del Mossad y las FDI. “Esto marcó la culminación de un extenso esfuerzo operativo y de inteligencia que se prolongó por más de cuatro décadas”.

El comunicado agrega que “el sistema de defensa israelí continuará operando incansablemente, día y noche, con el firme compromiso de traer de vuelta a Israel a todos nuestros hijos e hijas, ya sean vivos, caídos, desaparecidos o secuestrados”.

Ineludiblemente, la buena noticia sobre este exitoso operativo, condujo a un comunicado especial publicado por el Foro de Familias de los Secuestrados, que presiona para que sean liberados los 59 rehenes que aún están en manos de Hamas en Gaza. Tras expresar su apoyo “de corazón” a la familia de Tzvi Feldman, el Foro escribió que su recuperación de sus restos “sirven de fuerte recordatorio moral y nacional al Primer Ministro y los ministros del gabinete que una digna sepultura no es un privilegio sino un deber fundamental que el Estado debe a sus ciudadanos y soldados”. Y agrega: “En Israel, no dejamos a nadie abandonado”.

El Foro agrega: “No podemos permitirnos, como sociedad, aceptar una realidad en la que familias esperan más de 40 años para reunirse con sus seres queridos. Podemos y debemos traer a todos los 59 rehenes a casa hoy, los vivos a rehabilitación y los muertos a recibir digna sepultura, sin poner soldados en riesgo- La única solución viable es un acuerdo global que termine la guerra y permita el regreso de todos”.

El Foro termina su comunicado dirigiéndose directamente al Primer Ministro Netanyahu: “La decisión y el poder para concretarlo es suya”.

El Ministro de Defensa Israel Katz aseguró que “el Estado de Israel no descansará hasta que todos sus hijos e hijas vuelvan a casa. La recuperación de todos los desaparecidos y secuestrados a nuestra tierra, tanto los vivos como los que ya no lo están, no es solamente un profundo compromiso sino también nuestra obligación moral y nacional”.