Murió sin recuperar a su hijo, sin saber que 10 años después, volvería –sin vida-a casa.

Recordamos la singular combinación entre su mirada triste y su suave sonrisa. Recordamos aquella mañana de junio del 2008 en la que nos reunimos con Yona Baumel en un café de Jerusalem y contuvimos las lágrimas en varias ocasiones mientras él hablaba del hijo al que seguía esperando y ya no creía demasiado que volvería a ver. Zejaria y sus compañeros Tzvi Feldman y Yehuda Katz desaparecieron el 11 de junio de 1982 en la batalla de Sultan Yaaqub durante la guerra en Líbano de Israel contra la OLP.

Aproximadamente un año después de nuestra entrevista, falleció Yona Baumel a los 81 años de edad. En abril del 2019, el cuerpo de su hijo fue devuelto a casa, al ser recuperados sus restos de Siria. En aquel momento pensamos que ojalá Yona Baumel lo estuviera viendo desde el cielo, aunque ya no lo podría abrazar.

Desde aquel nefasto día de la batalla tras la que cayeron los tres soldados ,las familias lucharon infructuosamente por averiguar y saber .El nombre más conocido era el de Yona Baumel, el padre de Zejaria, que en aquella entrevista admitía que ya estaba cansado y que lo que más pesa, es la duda.

Hablaba en forma pausada y segura, se enojaba y también sonreía.Y cuando en lugar de hablar sobre su búsqueda y los contactos , habla sobre su hijo, sus recuerdos y su nostalgia, hacía una significativa pausa de unos segundos, como tratando de componerse y contener las lágrimas que seníamos claramente le iban quebrando la voz.

P: Yona, le confieso que no sé por dónde empezar. Y se me ocurre que en medio de tanto dolor, seguramente usted, su señora y las familias Katz y Feldman, darían mucho ahora por estar en el lugar de los Goldwasser y Regev que cuando se concrete el intercambio, en pocos días, sabrán al fin qué pasó con sus hijos..(A.J: Días después de esta entrevista, se concretó el intercambio con Hizbala, en cuyo marco los soldados secuestrados 3 años antes en la frontera Eldad Regev y Ehud Goldwasser fueron devueltos a Israel, sin vida. Durante todo ese lapso Hizbala no había aceptado decir siquiera si estaban vivos o muertos).

R: Quisiéramos salir de la duda, eso está claro. La deuda es lo más destructivo de todo.

P: ¿Pero queda alguna esperanza después de 26 años , el tiempo transcurrido desde la desaparición de Zejaria?

R: Es verdad que no hay demasiadas esperanzas.Pero ese lapso no fue uniforme. Hasta hace tres años recibíamos algunas informaciones , señales de cosas que tratábamos de averiguar.Soy el primero en admitir que nunca hubo nada categórico, totalmente firme, que pudiera ser prueba de nada, pero había cosas, se movía algo. En los últimos tres años, nada , absolutamente nada.

P:Usted lucha desde hace años para saber qué pasó, pero la sensación es también que está molesto con las autoridades, que tiene lo que criticarles….

R: Es que yo sentí claramente que el servicio de Inteligencia , parte por supuesto del ejército, no proporciona todos los datos relevantes, que hay cosas que mantiene en secreto. Ese combate fue una gran falla. Murieron 20 muchachos.

Y no es cierto que fueron emboscados sino que entraron a una zona bajo control sirio. En el comando central lo sabían, pero el contacto entre los oficiales de inteligencia allí y los que estaban en el terreno, no funcionó. Los sirios estaban en las colinas y los tanques estaban en el valle. Desde arriba, les dispararon. El batallón perdió 6 tanques. Los soldados mismos contaron que no fue una emboscada sino que entraron a un lugar al que no debían.

O sea que hubo 20 muertos, dos prisioneros (Jezi Shai y Arik Liberman, que fueron liberados luego, por separado) , tres desaparecidos-uno de ellos era Zejaria- 6 tanques perdidos y numerosos heridos heridos.. Y en medio de todo esto, lo peor es la duda. No tengo muchas expectativas.

Los oficiales del ejército que se dedicaban al tema, sentían que sus superiores querían cerrar el caso .Hoy intento contar lo menos posible al sistema sobre los contactos que hago. En el pasado, todos nuestros viajes eran a cuenta del ejército, pero ahora ya no lo hacemos ni tampoco reportamos nada.

Los 3 desaparecidos en la batalla de Sultan Yaaqub

P: Usted buscó durante años muchas vías posibles para averiguar información.

R: Así es. Teníamos esperanza de que algo pudiera moverse .Mi esposa y yo cuando todavía teníamos fuerza, recibíamos a mucha gente en casa. Una vez estuvo en una reunion por Purim, una alta funcionaria de la ONU. A último momento preguntó si está bien si puede traer a su compañero, que era el numero 2 de la ONU. A través de ellos llegamos a todo tipo de lugares en la ONU que no conocíamos.

Teníamos contacto con una pareja de periodistas que viajaban mucho también por los países árabes. Hasta les cuidamos alguna noche a los niños, porque se hizo una relación de amistad. Ellos trataron de averiguar cosas. También otra gente en el mundo intentó ayudarnos,porque podían tener acceso a sitios a los que nosotros no podíamos llegar. Pero hubo tiempos en los que yo mismo estuve mucho entre los árabes. Cuando la comandancia de Yasser ARafat estaba en Túnez, me invitaron y estuve allí, aunque no llegué nunca a encontarme con Yasser Arafat. Creo que allí cometí el error de mi vida.

Yo estaba en contacto con el número 2 de la OLP, Abu Iyad, que luego fue muerto por la gente de Abu Nidal. Tuve suerte que no lo buscaron cuando yo estaba con él, con pocos días de diferencia.Si llegaban a él en ese momento, yo no salía con vida.

Arafat mandó preguntar si yo lo esperaría. El vivía con miedo y nunca decía de antemano cómo era su horario y no se sabía que tendría que esperarlo un día, una semana o un mes. Yo le contesté que si él llega cuando yo estoy allí, bien, pero que no lo esperaría.El nunca me lo perdonó. Yo sentí que no podía quedarme allí un mes. Mi esposa no estaba en situación para que yo desapareciese así.

P: ¿Cómo fue a Túnez?

R: En aquel momento no había ninguna posibilidad de contacto entre Túnez e Israel. Yo estuve allí dos veces, con pasaporte norteamericano.

P: ¿Con kipá?

R: No, lo admito. No tengo tendencias suicidas.Recuerdo, como anécdota, que había un restaurante kasher en Túnez, no lejos de las oficinas de la OLP. Todavía hay una pequeña comunidad judía. Una noche fui a comer allí y al día siguiente, fui allí con uno de mis contactos en la OLP, de la gente de Arafaf.

P: Surrealista.

R: Sin duda

P: ¿Qué señales recibieron en el transcurso de los años, que les hicieron pensar que Zejaria está o estaba vivo en algún lado?

R: Hace unos cuatro años, nos hicieron llegar un libro que aparentemente-digo así, porque no puedo por supuesto confirmarlo-fue sacado de una habitación en la que estaba Zejaria, de una prisión dentro de una base militar en la frontera entre Siria e Irak. . Estaba escrito en código. Y lo que aparecía ahí, eran cosas que solamente Zejaria podía saber. En toda familia hay chistes propios, cosas que sólo la familia sabe y entiende.Y allí había cosas así..

P: ¿Eso no alcanza para tener certeza de que Zejaria lo había escrito o cree que quizás alguien lo obligó a contar cosas, para confundir, algo así? Y entiendo que el que se haya hecho llegar a ustedes ese libro hace cuatro años,no quiere decir que haya sido escrito en ese momento sino quizás mucho antes…

R: Realmente no sé lo qué decir. Y por supuesto que lo de los tiempos no quiere decir nada. Eso detonó nuevos esfuerzos de averiguaciones , aunque con nosotros se trata de algo constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. De todos modos, el punto flojo de la historia es que en el libro no había huellas digitales.. Le cuento que se trató de filmar con elementos de espionaje sitios que podían responder a las descripciones recibidas, pero no hay nada claro.Es como trabajar con mercurio, que se le escapa a uno de las manos.

P: Ustedes han llegado a muchos sitios.

R: Así es. Puedo contar que en mi pasaporte norteamericano tenía visa para Siria, pero ya no está vigente. El Presidente Bashar el –Assad me invitó hace unos cuatro o cinco años, pero a último momento me dijo que no vaya.

P: Ha estado también en Jordania más de una vez.

R: Así es. En 1985 había un programa diario en hebreo en la televisión jordana. Un día el locutor dijo que Israel se equivoca al creer que Siria tiene a Zejaria, dando a entender que lo tienen los palestinos. Viajé a Jordania, nuevamente con la aprobación de Rabin, sin que el ejército esté de acuerdo. Me reuní con ese periodista, previo contacto a través de los norteamericanos. El me dijo que había visto a Zejaria en 1983, pero no estaba dispuesto a decirme en manos de qué organización estaba ni quién estaba con él.

P: Hace muchos años hubo una filmación de la marcha de victoria de los sirios por las calles de Damasco, con lo que se presentó como un tanque de esa batalla en Sultan Yaaqub.

R: Si, nosotros conseguimos la filmación, pero no se puede ver nada ni por supuesto reconocer nada. Hay un cuerpo, pero no quiere decir nada.De todos modos, el tanque de Zejaria quedó destrozado en Sultan Yaaqub.

P: ¿Qué edad tenía Zejaria cuando desapareció?

R: 21 años y medio.

P : ¿Todavía tiene esperanzas de que esté vivo?

R: Quizás, pero es demasiado tiempo, es difícil….El que hayan pasado estos tres últimos años sin ningún tipo de señales de nadie, de ningún lado, no es bueno. Y hay tanto que no puedo contar, tantos intentos de lados opuestos, por todas las direcciones….Intentamos de averiguar a través de los rusos con los norteamericanos, con Alemania Oriental (porque eran muy fuertes en Siria) , a través de un judío que era miembro del Politburó..Visitamos a Marcus Wolf en su casa ..

P: El espía..

R: Así es.

P: De todos los testimonios que recibió en el transcurso de los años ¿fue alguna vez a las autoridades a decir ´miren lo que tengo, seguro Zejaria está vivo en algún lado!´?

R: El problema es que las fuentes de todos los indicios y señales siempre fueron árabes y tengo suficientes motivos y experiencias para sospechar de lo que ellos me dicen.Creo que toman casi como “mitzvá” engañarnos.

P: ¿Piensa seguir intentando?

R: La verdad es que ya estoy muy débil. Tengo problemas cardíacos que no se pueden resolver. Por otro lado, aprendí de mi propio comportamiento, con el correr de los años, que siempre que dije: “paro,no sigo buscando”, no lo cumplí. Siempre volví a cruzar las líneas que yo mismo había trazado..

P: Es que quizás no es natural dejar de buscar.

R: Y no es natural vivir 26 años como nosotros vivimos en casa

P: ¿Y preferiría ya saber con certeza que está muerto, en lugar de seguir carcomido por las dudas y la incertidumbre?

R: No es una pregunta a la que pueda responder. Hace poco se casó mi nieta.Nos preguntábamos qué sucederá si una semana antes de la boda se determina que Zejaria está muerto.Es como vivir sentado sobre una bomba.

P: ¿Usted habla de Zejaria en presente?

R: Si, casi siempre.

P: Por amor a su hijo y también por la duda sobre la posibilidad de que siga vivo en algún lado…

R: Es verdad. No es fácil todo esto…

P: ¿Cómo era Zejaria de jovencito?

Yona Baumel con su hijo Zejaria, de jovencito

R: Travieso…yo siempre decía que nació con una pelota entre las manos. De chico, le encantaba jugar a la pelota. Tenía 10 años cuando nos radicamos en Israel. Siempre era una persona sociable, que gustaba de estar con gente, siempre feliz rodeado de muchos amigos.

P: Ustedes tienen otros hijos ..

R: Un hijo y una hija,mayores que Zejaria.El varón nació en 1955 y ella en 1958. Tenemos sietes nietos, dos del varón y cinco de la mujer. El más pequeño de todos tiene 7 años y acaba de terminar primer grado de escuela.

P: ¿Y cuál es el lugar que Zejaria ocupa en la familia?

R: Más del que pensé que ocuparía tantos años después. En el casamiento reciente de mi nieta, cuando estábamos bajo la jupá, se elevó una plegaria por Zejaria.Estaba allí con nosotros.Y fue una plegaria por todos los desaparecidos.

P: ¿Cómo vive su esposa todo esto, la mamá de Zejaria?

Zejaria Baumel, de bebé, en brazos de su madre (Foto: Gentileza de Yona Baumel, del álbum familiar)

R: Ella es una campeona, “eshet jail” como decíamos en hebreo, una mujer que se arregla para hacer todo, pero el tiempo hace lo suyo y ya estamos cansados.

P: ¿Se pone a pensar a veces cómo sería la vida de Zejaria si estuviera con ustedes?

R: Yo veo a sus amigos y pienso también en lo que él habría podido hacer. Antes íbamos a todos los casamientos y los eventos a los que nos invitaban, pero ya no, es demasiado difícil.

P: Es lidiar todo el tiempo con las etapas de la vida que habrían podido ser de Zejaria si no hubiera desaparecido..

R: Claro, es muy difícil para nosotros.No puedo dar a mi hijo por muerto,pero debo reconoer que 26 años después,no tengo muchas expectativas.

P: Gracias Yona, ojalá encuentre respuestas.

R: Gracias a usted. Amén.