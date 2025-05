Recordando cuando entrevisté a Mujica, como Senador y candidato a Presidente

Nunca tuvimos la oportunidad de entrevistar personalmente , cara a cara, a José Mujica, indudablemente una figura uruguaya a la que valía la pena conocer. Pero durante la campaña electoral que culminó con su victoria, logramos algo intermedio: entrevistarlo por escrito. Previa coordinación con su equipo, le enviamos preguntas escritas y él nos envió las respuestas. Su adversario en aquel momento era el ex Presidente Luis Alberto Lacalle Herrera cuyo compañero de fórmula era el Senador Jorge Larrañaga. Mujica ganó y el 1 de marzo del 2010, asumió como Presidente de todos los uruguayos.

Recordamos siempre la entrevista poco común y especialmente interesante con él.

P: ¿Quién es “Pepe” Mujica, más allá de sus cargos y el hecho que es hoy candidato a la presidencia de la República? O sea…¿cómo cree usted que es lo más adecuado presentarle para pintarle de cuerpo y alma?

R: Soy un campesino intelectualizado y casi panteísta

P: La gente comenta mucho su forma de hablar, campechana y popular dicen los que lo quieren, grosera dicen los que lo critican. Y gente que ha hablado con usted a solas o que lo ha oído en tribunas distintas del promedio de los actos electorales de toda campaña, afirma que “sabe hablar diferente”.He oído comentarios al respecto en tonos como “parecía otro Pepe”. ¿Usted creó un personaje o puede ser varios tipos de Mujica a la vez?

R: En principio es el verbo y lo central es comunicar, sembrando según el suelo. Lo permanente, la siembra, lo transitorio, la primavera.

P: ¿Y qué le ofrece hoy al pueblo uruguayo?

R: La lucha por el desarrollo y no solo crecimiento. No tocaremos el cielo con la mano, ni facturaremos un apocalipsis, apenas, subiremos algún escalón sobre todo en educación. Otros seguirán.

P: ¿Por qué cree usted que puede hacer el trabajo mejor que otros?

R: Por sentido común, por humildad intelectual y porque respiro “que nadie es más que nadie”

P: ¿Qué está en juego el 29 de noviembre? Siguiendo las distintas interpretaciones hechas públicas por usted, por el Presidente Vázquez y por el Dr.Lacalle -¿no sería lo correcto aclarar que Uruguay votará ahora tanto por una elección entre dos personas, entre dos estilos y entre dos modelos de país?

R: En realidad cada ser es un estilo, pero lo central es que hay que crecer repartiendo y no esperar el derrame.

P: Con el 47.96% de los votos en la primera vuelta, y con una mayoría parlamentaria confirmada-aunque más estrecha que en el Parlamento saliente, usted parece estar por cierto al umbral de la victoria.¿Pero se anima a darlo por seguro?

R: Si

P: En otras palabras, una pregunta muy similar a la anterior.¿El balotaje es un mero trámite o en principio realmente todo puede estar abierto todavía?

R: Creemos que los dados están echados.

P: ¿De qué depende, a su criterio, que usted pueda garantizar la victoria en el balotaje? ¿De que no hable demasiado y no cometa errores? Y se lo pregunto teniendo presente que uruguayos de distintas afiliaciones políticas hablan entre preocupados y a veces divertidos, de los errores que consideran que tanto usted como el Dr.Lacalle cometieron con distintos pronunciamientos durante la campaña electoral…

R: Seguramente no somos infalibles, ni perfectos, si somos comprometidos

P: ¿Se ha autoanalizado usted al cerrar la primera vuelta para ver qué errores cometió? O sea ¿se arrepiente de algo que haya dicho?

R: Me arrepiento de confiar demasiado en algunos supuestos compañeros.

P: Y hay algo que hubiera querido decir y pensó “mejor me lo callo”?

R: ( no contesta).

P: Es inevitable , cuando se habla de esto, recordar “Pepe coloquios”….En el Frente se molestaron, se sintieron traicionados por el autor…pero el tema central, cuando los ciudadanos eligen a quien les gobernará, no es si su interlocutor tendría que haber publicado todo, sino qué es lo que piensa realmente quien quiere ser su Presidente. ¿Usted se desdice de algo de lo dicho allì? ¿Piensa sobre su compañero de fórmula Danilo Astori lo que dijo, y sobre los Kirchner?

R: Si pienso o no, no tiene sentido aclararlo hoy en un cuestionario.

P: Ya que mencionamos al Cr.Astori…¿Cómo se siente en la fórmula? ¿Qué lo separa de èl y qué lo une? Hay quienes dicen que él le salva a veces el discurso..Hasta en la rueda de prensa conjunta en la noche de las elecciones le derivó usted a él varias preguntas ¿verdad?

R: El debe cumplir el papel de atraer a ese estamento social tan importante que la incluye austeridad.

P: ¿Qué piensa usted de sus contrincantes, Lacalle y su compañero de fórmula Larrañaga? Tengo la impresión de que más allá de discrepancias políticas y de la evidente carrera a la presidencia, no tiene la misma opinión sobre ambos….

R: Larrañaga es buena persona, al Dr. Lacalle casi no lo conozco.

P: Usted habló directamente de un plan de gobierno que incluya acuerdos , no de un gobierno que se mueva únicamente con la mayoría parlamentaria.¿Qué está dispuesto a dar al partido Nacional si usted en efecto gana la presidencia?

R: Daremos aquello que podamos acordar, comenzando por: medio ambiente, energía, seguridad, enseñanza.

P: ¿Cree que Lacalle acepte coordinar algo con usted? ¿Le sería más fácil coordinar con el Senador Larrañaga?

R: Es una pena que el contrincante no sea Larrañaga

P: Hace poco entrevisté a Pedro Bordaberry y cuando le pregunté qué opinión le merece el hecho que usted, ex Tupamaro, sea candidato a la Presidencia de la República, me dijo que eso “habla muy bien de la democracia uruguaya”. Cuando usted se sumó al MLN, no creía en la democracia uruguaya, se levantó contra ella . Al salir de la cárcel, dijo que la institucionalidad era la única vía a seguir.Creo que estoy citando bien el espíritu de sus palabras, aunque no es una cita literal. ¿Está hoy convencido de que la democracia es el mejor sistema a seguir?

R: La democracia no es arrogante, se sabe inconclusa y en permanente cambio. Tal vez la oreja es el órgano humano que la simboliza.

P: ¿Cree que es lógico, comprensible, que haya uruguayos que teman que usted esté usando a la democracia pero no crea en ella profundamente, en forma convencida?

R: Si; frecuentemente los juicios humanos se construyen sobre estereotipos. Los hechos mostraran que no vivo de la democracia sino con la democracia.

P: ¿Se arrepiente hoy de haberse levantado en armas?

R: Me arrepiento de no haber servido para frenar el Golpe Militar.

P: Usted es hoy el líder preferido en el Frente Amplio, su sector fue el más votado. Cuando se creó el Frente en 1971, dentro del margen democrático, usted ya estaba en otro lado, habiendo optado por la senda armada,no por la disputa política. ¿Fue un error? Se lo pregunto porque si bien en el Frente distintos interlocutores con los que he hablado y a los que he entrevistado, destacan que regían medidas prontas de seguridad ya antes del golpe y que el régimen civil había adoptado características de autoritarismo en su forma de gobierno, el hecho es que en Uruguay se podía votar e intentar cambiar por las urnas lo que se consideraba que estaba mal.

R: Como otras partes de América íbamos con Movimientos Armados o no, a Golpes de Estado, Hijos de la Contradicciones, de la época

P: ¿Qué diría hoy a jóvenes en sectores radicales de la izquierda, aquí o en otro lado, que pudieran acercársele y decirle “Pepe, sin armas ,la cosa no va, no se cambia…”?

R: Los cambios están en la Cultura y en el Conocimiento.

P: Yo le he estado planteando estas preguntas, para poder publicar por cierto las respuestas con la certeza de que me llegan directamente y son suyas, pero ya he leído y oído por cierto pronunciamientos suyos sobre parte de estos temas.Y lo que le preguntaría es si hoy los cambios son sólo de matiz porque a los 74 años no se piensa como de jovencito, o porque de fondo hay cosas que considera que tendrían que haberse hecho de otra forma….que hay cosas que nunca tendría que haber hecho…..

R: El hombre antropológicamente es un animal gregario y socialista. Así vivió el 90 % de su Prehistoria. Sus angustias son porque retorció su naturaleza. Un Mundo sin que lo mío y lo tuyo no nos separe requerirá Humanidad rica y culta. No se construirá a la fuerza desde un Estado Omnipotente.

P: ¿Què piensa del Presidente de Venezuela Hugo Chávez? Este es un tema que preocupa mucho a la colectividad judía del Uruguay, pero también a ciudadanos no judíos, que consideran peligroso acercarse a una persona como él….

R: Lo peligroso es no acercarse a Venezuela, que está antes y después de Chávez y es muy complementaria con nosotros.

P: Chávez habla de la democracia bolivariana….pero claro está que democracia no es sólo haber sido electo en las urnas sino también gobernar siguiendo valores democráticos. ¿Tiene al respecto lo que criticar a Chávez?

R: Hijo de su medio, de un País saqueado como pocos, y deformado por la Renta Petrolera. Con una derecha aberrante que genera radicalización y mucho infantilismo. Espero que esa sociedad no se des nortee demasiado. Yo no creo en los logros desde arriba pero debo respetar a los que piensan distinto.

P: ¿Hay algo en él que le hacer pensar en usted mismo hace algunas décadas? ¿Hace algún tipo de comparación?

R: No: como decía Real de Arzúa, nosotros fuimos un movimiento político con armas y no una mera guerrilla. Por eso llegamos acá.

P: Lo que le tilda a Chávez de izquierda es su abierta hostilidad hacia Estados Unidos. ¿Cree que apoyar abiertamente a un individuo como Mahmud Ahmadinejad, presidente de Irán, un país represor y de régimen oscuro , es realmente propio de una verdadera izquierda que busca valores de libertad?

R: Creo más bien que es una clásica necesidad de estado entre los acorralados.

P: ¿Y qué piensa usted de Ahmadinejad? Más allá de las relaciones comerciales entre Uruguay e Irán ¿Qué opinión tiene del hecho que es el único gobernante de un país del mundo que llama a destruir a otro, en este caso, por cierto, a Israel?

R: Un gran disparate de los varios que nos toca vivir.

P: ¿Hay algo que usted quisiera cambiar, quitar o agregar, en las relaciones entre Uruguay e Israel, si se convierte en el nuevo Presidente de la República?

R: Quisiera intimar con la investigación científica.

P: ¿Cuán de cerca siente usted que conoce a los uruguayos miembros de la colectividad judía?

R: Tengo decenas de amigos entrañables.

P: ¿Hay algún mensaje que quisiera transmitir hoy a los judíos uruguayos, a los uruguayos judíos?

R: Que nos ayuden a conformar una Nación Agro inteligente y Culta.