Yuval Raphael ha ganado, ya antes de saberse el resultado en Eurovision

Ante todo, aquí puedes disfrutar de la presentación de Yuval Raphael en Eurovision.

En el momento de escribir estas líneas, siendo sábado de noche en Israel, no se sabe aún si la impresionante presentación de la cantante israelí Yuval Raphael en la final del festival europeo de la canción Eurovision en Basilea, Suiza, le traerá el primer puesto entre los 26 participantes. Pero en la práctica, ya ha ganado.

No porque su canción sea impactante. Y claro que lo es.

No por lo emotivo y perfecto de su interpretación. Que sin duda lo fue.

Ni por lo esperanzador de la letra que promete un nuevo día.Y quién mejor que ella, que sobrevivió, para saberlo.

Ha ganado porque el 7 de octubre del 2023, podría haber muerto asesinada por terroristas en aquella estructura protectora en la que se refugió junto al festival Nova y en la que debajo de decenas de cuerpos de sus compañeros , oía cómo los terroristas venían una y otra vez y abrían fuego, pero se hizo la muerta y así logró sobrevivir, y este sábado en Basilea terminó de cantar con el grito “Am Israel Jai”, el pueblo de Israel vive. Como buena israelí, apostó por la vida y por seguir adelante.

Y no menos que ello, porque esta joven luchadora de solo 24 años, una israelí sobreviviente del horror, respondió al odio hipócrita de los miles de manifestantes en Suiza contra su participación, desparramando sonrisas por doquier. Ninguno de ellos logró sacarla de quicio ante cámaras. Se paseó orgullosa llevando la bandera de Israel sobre el escenario.

Estimamos que en su fuero íntimo se habrá preguntado cómo es que a los que protestan no les da vergüenza. O dónde estaban cuando Hamas violó la frontera con Israel para perpetrar una masacre y arriesgar así la vida de su propia población, que festejó el ataque, y cómo osan protestar contra quien representa al país atacado en aquella masacre, que se tuvo que defender.

El mundo está totalmente la revés, cuando una sobreviviente de un feroz ataque terrorista contra civiles llega al más famoso escenario europeo, y las autoridades de seguridad de su país no tienen más remedio que advertir a sus ciudadanos que están en Basilea a andar con extremo cuidado por las múltiples amenazas calientes sobre los israelíes todos en Eurovision.

Por todo esto, tal como escribió en las redes antes de comenzar la final, Yuval subió a cantar no sólo para cumplir su propio sueño, sino como enviada especial del pueblo todo. “Nunca me imaginé que me sentiría como emisaria, como algo mucho más profundo, fuerte y significativo que mi sueño personal. Y escribo estas palabras con lágrimas en los ojos. Siento la responsabilidad y el fuerte deseo de dar todo de mí por ustedes. Esta canción es vuestra. Ustedes están conmigo sobre el escenario”.

Tal cual. Yuval cantó por Israel, no sólo porque es su representante en Eurovision, sino porque como sobreviviente de la masacre, tenía la simbólica responsabilidad de seguir adelante, de no dar el brazo a torcer, de seguir creyendo en la vida.

Que sepan los enemigos llenos de odio, que hagan lo que hagan, no podrán quebrar el espíritu de Israel.

También nosotros gritamos ¡Am Israel Jai!

Y aquì puedes mirar la gran presentación de Yuval Raphael.