Aún con ciertas discrepancias, bien al Presidente Orsi por sus declaraciones

Acabamos de escuchar declaraciones que formuló el Presidente de la República Yamandú Orsi ante varios periodistas, reproducidas por Leo Sarro en su cuenta en la red social X, y sentimos que es imperioso destacar algunos puntos.

Pero primero, aquí pueden escuchar todo.

“Tremendo no??? Lo que pasa que hasta que no venga la paz, vamos a seguir enredados con esto” dijo Presidente Orsi sobre el Embajador uruguayo en Palestina entre diplomáticos que recibieron disparos de advertencia de Israel en Cisjordania pic.twitter.com/E34nkJtyGz — leo sarro press Uruguay (@leosarro) May 21, 2025

En primer término, empezando por el final, o sea por el resumen, casi diríamos 10 puntos, no porque concordemos con todos sus conceptos sino porque fue insistente en su aclaración que así como condena la guerra, condena el terrorismo y el secuestro, que fue lo que hizo Hamas. Lo dijo y reiteró varias veces y ese mensaje, que no es tan común se oiga hoy en día de muchos gobernantes, es de enorme importancia.

El Presidente dejó en claro su desacuerdo con la anunciada ofensiva militar en Gaza, en referencia al operativo israelí que de hecho ya ha comenzado. Destacó enfáticamente su oposición a la guerra como concepto, mencionando inclusive la de Ucrania y las de África, y este es un punto que consideramos debe ser aclarado.

Es indudable que las guerras son violentas y trágicas, causan muertes y horrores. Oponerse a la guerra como principio, es lo normal en una persona de bien, pero es una visión soñadora cuando uno tiene de vecino a un grupo terrorista que ataca armado, comete una masacre, asesina, viola y secuestra, a lo que Orsi dejó en claro se opone terminantemente. El problema es que no hay forma de destruir a ese grupo terrorista sin lanzarse a la guerra. ¿Acaso alguien tiene un buen consejo sobre cómo hacerlo? A los nazis se los derrotó en el campo de batalla y también a ISIS. No hay más remedio que combatir a Hamas.

Creemos que el Presidente habló en términos generales con gran responsabilidad. También dijo, aunque sin mencionar a nadie explícitamente, que la situación actual-en referencia a Israel y los palestinos- es mucho más complejo que decir que es un asunto “entre buenos y malos”. Al hablar con periodistas, nos permitimos interpretar que fue una forma de decir “no se apresuren a ver en Israel al malo de la película y a los palestinos siempre como los buenos”. El, que condena el terrorismo, entiende la complejidad. Pero claro que esta es nuestra interpretación de sus palabras.

También fue responsable cuando al preguntársele al parecer sobre el incidente cerca de Jenin en el que soldados abrieron fuego cerca de un grupo de diplomáticos que incluía al embajador uruguayo en Ramallah Fernando Arroyo, si bien dejó en claro que había sido algo muy problemático, no se apresuró a lanzar grandes acusaciones y dijo que primero tiene que hablar con el embajador para saber lo que pasó. Eso es mucho, en una situación en la que medio mundo difunde primero lo que acusan fuentes palestinas y luego, en el mejor de los casos, empieza a averiguar.

Dicho sea de paso, no estuvimos presentes en ese incidente, pero estimamos que aún si las cosas fueron como informó el ejército, que se abrió fuego de advertencia cuando el grupo se salió de la ruta pactada y coordinada-lo cual era problemático porque era una zona de combate-, no parece que esa debía ser la única salida. El grupo lejos estaba de parecer una turba violenta. Eran diplomáticos de traje. Alguien tomó al parecer una decisión equivocada y con poco criterio, aún si no sabían que eran diplomáticos.

Volviendo al Presidente Orsi, creemos que su mensaje es importante, aún si tenemos alguna discrepancia.

Cuando algo está mal, no tenemos reparos en criticarlo. Cuando está bien, hay que destacarlo. Y más que nada cuando se responde con moderación y responsabilidad ante preguntas incisivas, varias de las cuales nos parecieron formuladas con muy mala intención.