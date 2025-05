Con Daniel Weisz de Ein Hashlosha sobre la desgracia con suerte en el kibutz

Daniel Weisz, a quien sus compañeros del movimiento juvenil Hanoar Hatzioni llamaban ya desde jovencito “el Gato”, es desde que se radicó en Israel hace décadas, miembro de Ein Hashlosha, uno de los kibutzim del Hanoar. También ahora, cuando toda la comunidad vive temporariamente en la ciudad de Netivot, al haber tenido que desalojar el kibutz el 7 de octubre por la guerra, Daniel sigue yendo todos los días porque tiene a su cargo el tambo que evidentemente debe seguir funcionando.

Conversamos con él días atrás.

¿Qué pasó el 7 de octubre?

P: Daniel, como miembro del kibutz Ein Hashlosha , pudiste participar en la presentación por parte del ejército de los resultados de la investigación de lo ocurrido el 7 de octubre en el kibutz. Si bien Ein Hashlosha, como dicen muchos de sus javerim, de sus miembros, tuvo suerte en comparación con otros sitios, tuvo cuatro muertos, y cada uno es un mundo. Así que la investigación era importante. ¿Qué te pareció? ¿ Te aportó algo?

R: Me aclaró varios puntos. Un tema clave era entender por qué Ein Hashloshá tuvo mucha más suerte que nuestros vecinos. Yo sabía el tema del tanque que andaba por esta zona y que frenó repetidamente a muchos terroristas. Pero lo que no sabía es que había otras dos razones: una es que la zona de Ein Hashloshá, entre el lugar donde hicieron la brecha por la que pasaron, la tierra es un poco más complicada para venir directamente a Ein Hashloshá y es más fácil irse para los costados. La topografía entre el cerco y el kibutz no es apropiada para caminar directamente. Esto también bajó una cantidad y algo que me sorprendió muchísimo fue que justamente un error garrafal del ejército, nos salvó. Justo un error.

P: Increíble. Algo de eso me dijo también Arie Glasberg que perdió a su hija Noa asesinada por Hamas esa mañana. Recordemos de qué se trata, cuál fue el error del ejército y cómo es que eso justamente salvó en gran medida la kibutz.

R: Es que por la mañana siempre los soldados salen a cuidar el cerco. Y como había alertas de manifestaciones y posible violencia precisamente allí, aunque no pensaban que la intención era cruzarlo para entrar a Israel, sabiendo que en esas situaciones francotiradores palestinos les disparaban o les lanzaban RPG, la orden solía ser ir más hacia atrás, para que no los vean. Pero en nuestro sector, la parte relacionada que corresponde a Ein Hashloshá, esa orden no llegó. Entonces los soldados se quedaron donde estaban y cuando los terroristas o empezaron a hacer las brechas en el cerco y a pasar, los propios soldados se enfrentaron a ello, algo que no pasó en otros lados. ¿Me explico?

P: Creo que sí, pero si te parece que podés dejarlo más claro, mejor.

R: A lo largo de la frontera, todas las mañanas, lo que tienen que hacer los soldados es el llamado: “Konenut im shajar”-“alerta con el amanecer” y tienen que patrullar por el cerco, del lado israelí. Durante años, hubo manifestaciones del otro lado del cerco. Creo que fue un incidente en el que un soldado fue baleado de muy cerca por un hoyo en el muro separatorio, que se decidió que cuando hay ese tipo de protestas palestinas, los soldados no estén tan cerca suponiendo que si hubiesen estado mucho más atrás, eso no habría pasado. O sea la decisión era que mientras protesten pero sin intentar cruzar a Israel, los soldados están más atrás. Y si hay alertas de que va a haber un posible ataque, de francotiradores o RPG, las patrullas no tienen que pasar por ahí. Pero esa orden no llegó a nuestra zona, los soldados sí estaban en la frontera y lograron impedir que los terroristas pasaran de modo que pudieran llegar directo a Ein Hashlosha . Se fueron a otros lados.

P: Algo común a todas las investigaciones es que explican qué pasó en cada lado, pero no cómo es que los terroristas lograron hacer lo que hicieron. Detallan en forma minuciosa dónde fueron, por dónde entraron, cuándo salieron, pero nadie responde cómo esto fue posible.

R: Es que quien hace la investigación es Tzahal, las Fuerzas de Defensa de Israel, que son son las culpables de lo que pasó- La Inteligencia es culpable, las autoridades políticas son las culpables, todo a distintos niveles, claro.

P: El ejército también tiene su parte de la responsabilidad porque no había suficientes tropas en la frontera para enfrentar a los terroristas, por decir lo más fundamental. El tema no era solamente impedir y prever, lo cual evidentemente habría sido lo ideal, sino de estar pronto para cualquier eventualidad, tener las tropas suficientes en el terreno para cualquier situación de dramática urgencia.

R: Eso está claro, es cierto. Te diré que todo el tiempo pidieron “perdón, perdón, perdón”. Pero yo pensaba que no son ellos los que tienen que pedir perdón. Ellos tradujeron la “concepción” que había desde arriba acerca de qué Hamas podría o querría hacer, en la práctica de cómo el ejército tiene que reaccionar. El problema es que nadie preparó un posible escenario en el que los terroristas iban a pasar el cerco. La idea era que si alguien intentaba algo, serían algunos terroristas que quizás hasta tomarían rehenes, pero nadie concibió que miles irrumpieran desde Gaza a nuestro territorio. Eso es otra dimensión para la que nadie estaba pronto. Y de ahí deriva todo el problema. Nadie en el ejército estaba preparado para una invasión a ese nivel. Ahora van a preparar todo el terreno para evitar que pase de nuevo lo que ya pasó. Pero como sabemos, ya es otra cosa.

Una de las casas destruidas por los terroristas en el kibutz

P: Los que fueron asesinados no volverán.

R: Exacto. Y ahora, de todos modos, también ahora me pregunto: si llegasen a venir no 5 mil sino 100 mil, ¿están acaso prontos para una invasión así? Mirando hacia atrás es más fácil hablar que mirando hacia adelante. Lo claro es que hubo un fracaso total tanto a nivel de Inteligencia como político. El jefe del Shin Bet, el servicio general de seguridad, Ronen Bar, tuvo una gran responsabilidad. También el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant, que estuvo allí. No hay que olvidarse. Muchos cometieron errores. Y nosotros, dentro de todo lo difícil, relativamente tuvimos suerte.

¿Y qué siente la gente?

P: La comunidad de Ein Hashlosha no ha vuelto a vivir en el kibutz pero hay gente que va allí a trabajar, a mantener el kibutz. Vos sos uno de esos javerim, a cargo del tambo.

R: Así es. Estoy allí todos los días, tengo mi casa en Ein Hashloshá, formo parte de la dirección económica, soy parte inseparable del kibutz.

P: A veces se dice que nadie puede descartar otra invasión ¿Cómo te parece que se siente la comunidad en general al respecto, sabiendo que en unos meses, en principio, se van de Netivot y deberían volver a Ein Hashlosha?

R: Lo dividiría en varias partes. Por un lado, yo hace años trabajo todos los días acá cuando todo el kibutz no está. Pero “sé” que me es mucho más fácil protegerme a mí mismo y estoy armado -cosa que antes no estaba. Eso también cambió bastante mi forma de pensar. Pero no me gustaría que mis nietos estuvieran acá en este momento. También ahora que estoy hablando contigo, oigo el ruido de la guerra en la zona de Khan Yunes. Entonces, no es nada agradable estar acá en el kibutz con niños chicos.

P: Ya que mencionás a tus nietos te pregunto…tu hija Natalí ¿piensa volver? Ella no la pasó fácil el 7 de octubre, encerrada en el refugio con sus tres hijos, el menor un bebé muy chiquito. Su esposo estaba trabajando contigo en el tambo y no podía salir del refugio.

R: Así es, fueron horas sumamente difíciles. Te diré que hasta hace poco todos decían que nadie sabe si vuelve o no vuelve. Después todos decidieron sí volver salvo unos pocos, muy pocos, que dieron que no. Y ahora que se reanudaron los combates más fuertes, con más ataques a Hamas, ya empezaron a plantear preguntas sobre si se puede prolongar por un año más la estadía en Netivot. Entonces el kibutz tomó una decisión: todo aquel que no quiera volver durante un año, le van a autorizar- a menos que Tkuma , que es el marco que organiza todo este tema del traslado temporario a otros lados, la permanencia allí y luego el regreso a casa, diga mañana: dentro de 2 meses hay que volver. El kibutz decidimos permitirles a los miembros que quieran no volver durante un año.

P: Es muy complejo, porque el problema no es solamente si les tiran cohetes desde Gaza-y ustedes durante muchísimos años fueron de los principales blancos de esos ataques-sino de lo que significa vivir tan cerca de Gaza y de hecho oir todo el tiempo la guerra.

Una imagen de años atrás, antes de la guerra. Daniel con restos de un proyectil que aterrizó en Ein Hashlosha.

R: Exacto. Hay mucho malestar por todo esto. Te cuento que cuando vinieron los oficiales a presentar el resultado de la investigación, aunque ellos no eran los que podían decidir qué pasa en la zona, algunos javerim les preguntaban cómo nos permiten volver cuando otra vez se reanuda la guerra. Pero los soldados que estaban allí, si bien había un general y un teniente coronel, no son los que deciden, esas cosas se toman a otro nivel. De todos modos, la gente preguntaba por qué los abandonan, si acaso estamos en peligro…

P: Es difícil juzgarlos, aunque podían haber comprendido que los oficiales que estaban allí no eran los que deben asumir la responsabilidad.

R: Claro. Ahora, yo sí pienso que el ejército debe pedir disculpas pero concretamente, deben pedirlas quienes estaban en la inteligencia militar , en el gobierno. Todos los que tenían una responsabilidad en lo relativo a la seguridad, tienen que pedir perdón. El comandante de una compañía, no es quien debe pedir perdón.

Entre mitos y errores de fondo

P: Volvamos a lo que algunos ya han dicho, que no se puede descartar otra invasión, ¿Cómo lo ves?

R: Yo creo que algo como lo que pasó el 7 de octubre, a ese nivel, no tendrá lugar. Pero puede pasar algo a otro nivel. Podría haber infiltraciones, esas cosas que son inevitables.

En Tel Aviv hay atentados, gente con cuchillos - contra esas cosas, no hay una gran respuesta. No es de ahora, siempre me preocupó. Siempre pensamos que los árabes no eran lo suficientemente sofisticados para preparar un ataque en el que realmente nos derroten Pero el 7 de octubre vimos otra cosa, cómo Hamas preparó cada detalle. A mí me da mucha vergüenza lo que pasó, que uno de los ejércitos más poderosos del mundo haya sido vencido esa mañana por terroristas en Toyotas. Es cierto que eso duró sólo unas horas y rápidamente se dio vuelta la situación, no es que nos conquistaron. Pero en esas horas causaron estragos. Claro que también tuvieron mucha suerte. A ellos todo les salió bien y a nosotros todo nos salió mal.Sigue siendo increíble pensar cómo es que no tomaron en serio todos los preparativos que se veían desde acá, que apuntaban a que planeaban invadir Israel. ¿Y la cantidad de túneles? ¿Cómo es que un año y medio después del 7 de octubre, queden tantos todavía? ¿No teníamos idea cabal? Las soldadas observadoras avisaron qué veían que los palestinos hacían en la frontera. Mucha gente vio todo tipo de cosas y alertó, pero les respondieron que no pasa nada, que va a estar todo bien, que no se van a animar…

P: Encerrados en “la concepción”…

R: Y pensando que sabemos todo, que entendemos todo, y podemos encontrar a cada uno y los perseguimos por teléfono y demás… es mentira: en Gaza no.

Y no fuimos capaces de saber dónde estaban los terroristas entrenando, entonces significa que esa concepción de que podíamos controlar la Franja de Gaza, no es cierta.

¿Qué depara el futuro?

P: Daniel, vos siempre tuviste mucha conciencia sobre temas de seguridad y dudas respecto a cuánto se puede confiar en el otro lado pero creo que no eras una persona de derecha. ¿Hoy crees que hay que conquistar Gaza y tener un control directo?

R: De ninguna manera. Y también esto te lo contesto a distintos niveles. Ante todo, creo que no podemos estar adentro. Quienes estuvimos en servicio de reserva (“miluim”) muchos años ahí adentro, entendemos que no conviene estar adentro, salvo que seamos conquistadores de mano dura, que estoy seguro no es lo que queremos, al menos no a nivel general. Y a aquellos sectores que sí piensan en eso,que quieren instalar asentamientos en la Franja de Gaza, que piensen que lo que pasó en esta zona les va a pasar a ellos también. Allí sería mucho más fácil, por más ejército que haya. Yo no quisiera que pase en un renovado asentamiento Netzarim lo que pasó en Nir Oz.

P: ¿Cómo ves ahora la vecindad con el otro lado?

R: Yo, por un lado, cambié en el sentido que ya no tengo compasión, ya no creo en el “nuevo Medio Oriente”. Yo siempre apoyé a Shimon Peres y toda su ideología, pero eso ya no existe en mí. Ya entendí que tenìan razón, a grandes rasgos, los que nos decían que quien sueña con la convivencia pacífica con los vecinos árabes, no entiende lo que son. A nivel humano, personal, claro que hay de todo, pero culturalmente y con el Islam, hay un problema. No me gusta sentirlo así pero así lo veo hoy después de lo que pasó.

P: Digamos que vuelven a vivir en el kibutz, o mejor dicho cuando vuelvan ¿aceptarías que vuelvan palestinos de Gaza a trabajar ahí?

R: En Ein Hashlosha hace muchísimos años que no trababajan palestinos. Sólo antes de la primera Intifada, en los campos, sin entrar al kibutz. Yo vendía vacas del kibutz a palestinos de Khan Yunes. Y todo eso se termina, hay que terminar con eso, se acabó. Por otro lado, ahora que se está reformando, limpiando y reconstruyendo muchas cosas en el kibutz , los contratistas que traen trabajadores, entre ellos traen también gente de Hebron y muchos de Jerusalem Este con documentos israelíes , o sea con cédula azul. Beduinos israelíes, tenemos hace tiempo trabajando en el tambo.

En lo personal, para terminar, te diré que cuando terminé mi servicio de reserva, pensé que nunca más iba a tener armas. No quería. Hoy, no tengo más remedio: estoy armado otra vez.

P: Daniel, te agradezco mucho por todo esto, por tu tiempo y su testimonio. Deseo de todo corazón que todo vaya bien con Ein Hashlosha, al que siempre veo como el kibutz de los amigos por tanta gente querida allí. Vos, uno de ellos.

R: Muchas gracias, ojalá que así sea.