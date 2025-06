Comunicado del Partido Colorado sobre la Declaración del FA acerca de Israel y Palestina

Ante la resolución hecha pública por el Frente Amplio el 3 de junio de 2025, desde el Partido Colorado queremos expresar nuestra más profunda

preocupación por el contenido y las implicancias de dicho comunicado, que en lugar de contribuir a la paz, promueve el odio y la demonización del Estado de Israel y del pueblo judío, evocando peligrosamente el camino iniciado por los regímenes totalitarios del siglo pasado.



Convocar a manifestaciones contra Israel sin mencionar el accionar del grupo terrorista Hamas —que gobierna Gaza desde 2007 sin elecciones, violando sistemáticamente los derechos humanos y arrastrando al pueblo palestino a un conflicto permanente— es un acto de irresponsabilidad y negación de la realidad.Desde hace años, Hamas utiliza millones de dólares destinados a ayuda humanitaria para construir túneles y lanzar ataques contra Israel, en lugar de invertir en salud, educación, infraestructura o bienestar para su población.



El Frente Amplio olvida mencionar que el sistema de defensa israelí ha evitado miles de muertes civiles gracias a su tecnología, frente a los incesantes ataques con cohetes lanzados no solo desde Gaza, sino también desde Yemen. La llamada "desproporcionalidad" que algunos esgrimen se basa en ignorar la intención de quienes atacan a la población civil israelí deliberadamente y de quienes se escudan en su propia población para victimizarla.

Tampoco se menciona a las decenas de rehenes israelíes que continúan en manos de Hamas. ¿Por qué no se exige su liberación inmediata como primer paso para la paz? ¿Por qué no se denuncia que Hamas desvía la ayuda internacional, revende alimentos y utiliza insumos humanitarios con fines militares o económicos?



Y mientras tanto, Irán actúa como un actor silencioso pero decisivo, financiando y alimentando este conflicto con recursos que son

parte del mismo circuito de lavado de dinero que tanto preocupa a las democracias del mundo, incluida la nuestra.Reclamamos una postura equilibrada, responsable y verdaderamente humanitaria. Condenamos la incitación al odio bajo la apariencia de solidaridad.Y reafirmamos nuestro compromiso con la paz, el derecho del pueblo palestino a vivir con dignidad, y el derecho de Israel a existir y defenderse.Por la convivencia, la verdad y la justicia.

Gonzalo Arias

Presidente de Turno

Andrés Ojeda

Secretario General y Senador

Pedro Bordaberry Senador

Robert Silva Senador

Tabaré Viera Senador

Gustavo Zubía Senador



- Montevideo, 4 de junio de 2025 -