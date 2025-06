Presidencia se distancia de comunicado del Frente Amplio

(El registro de las grabaciones que citamos aquí, lo tomamos del Instagram del periodista Leo Sarro)

Cuando escuchamos a Yamandú Orsi manifestarse sobre la guerra en la Franja de Gaza, pensamos en la responsabilidad que tiene sobre sus hombros como Presidente de la República. La traduce en cordura, en declaraciones formuladas con criterio y no con las vísceras. Podemos discrepar con algunos de sus conceptos, pero eso no es lo central.

Este jueves el Presidente Orsi fue consultado por varios periodistas sobre la situación en Gaza, nuevamente, y volvió a actuar de esa forma. De fondo, cabe recordar, hay múltiples comunicados de condena a Israel en términos avasallantes.

“Si hay algo que precisa la población de Gaza no son anuncios, de anuncios, podemos llenarnos”, dijo el Presidente. “Yo voy hacia algo más concreto. ¿De qué forma puedo apoyar a esa población. Ahí tenemos algunas alternativas. Tenemos leche en polvo, tenemos arroz. Estamos viendo la forma de llegar de manera correcta y que llegue a destino el apoyo de verdad. Si tuviéramos que hacer declaraciones podemos llenarnos”.

Es importante entender estas declaraciones teniendo presente el comunicado emitido esta semana por el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio sobre lo que hay que hacer en este tema, comunicado que despertó gran preocupación en el seno de la colectividad judía uruguaya por su tono incitador. Esto, porque de hecho exhortaba a la gente a salir a la calle a protestar, algo de potencial muy complicado.

Era natural que periodistas le preguntaran al respecto, al decir el Presidente que lo que la población precisa no son anuncios. La respuesta del Presidente fue clara: “La declaración es de la Fuerza Política.El Gobierno es otra cosa”.

No es que avaló la ofensiva israelí en Gaza. En absoluto. “Yo ya dije cuál es mi posición. O sea, lo dije y lo vuelvo a reiterar. Es inaceptable lo que está pasando. Condeno la escalada que está llevando ahí la autoridad máxima de Israel. Lo dije en su momento. No lo voy a seguir repitiendo porque, repito, lo que la gente ahí precisa no es declaración y más declaración. A ver cuál es el que la dice más fuerte o que pone las palabras más sentidas”.

El Presidente Orsi cerró su declaración con un punto con el que discrepamos profundamente, pero estimamos que es producto de la buena fe con la que un Presidente de un país democrático da crédito a lo que dice la ONU, sin conocer sus pormenores como los conoce Israel , porque Uruguay no sufre de ninguna persecución política por parte del organismo mundial como sí sufre Israel.

“A mí me gusta un poco acompañar lo que normalmente plantea la ONU porque es un camino de paz. Hacia ahí vamos siempre”, comentó. Ojalá la ONU mereciera ese crédito.

Por otra parte, el Secretario de la Presidencia Alejandro “Pacha” Sánchez también hizo declaraciones sobre el tema. Si bien recalcó que “los gazatíes no comen papeles y declaraciones”, dijo que ayudar en forma concreta sería enviar ayuda humanitaria, no otra cosa.

Pero el concepto que destacó de la importancia del logro de la paz, que como ideal está perfecto, se choca con la historia y la realidad. La defensa de la “posición histórica de que la solución a este conflicto es la paz y es la creación de dos estados que vivan en paz”, y de que “cada pueblo tenga un estado y que vivan en paz”, está bien como ambición casi filosófica de la vida en sociedad y la resolución de conflictos, pero eso no ha sido nunca el mensaje ni la actitud del mundo árabe hacia Israel.

El concepto es importante, pero es imperioso recordar que eso fue lo que defendió Uruguay ya en 1947 y lo que aceptó entonces el liderazgo sionista encabezado por David Ben Gurion, pero rechazó el mundo árabe en pleno, optando por lanzarse a la guerra contra el recién nacido Estado de Israel. Y la propia Autoridad Palestina rechazó repetidamente la idea de un Estado palestino junto a Israel al presentársele planes concretos: en el 2000, 2001, 2007 , 2014 y de hecho también en el 2020 ante el plan de Trump.

Exigir el fin de “la agresión bélica”, como Sánchez presentó la situación actual, requiere un recordatorio: la agresión la lanzó Hamas el 7 de octubre contra la población civil israelí. Y encima, anunció que lo volverá a hacer. Israel tuvo que defenderse para tratar de destruir a Hamas.

Ahora, si Hamas libera a los 56 secuestrados que tiene aún en su poder, y depone sus armas terroristas, la guerra termina. Esa es la ecuación.