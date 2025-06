Justa distinción: Premio Jerusalem al Dr. Washington Abdala

Una combinación de análisis político de alto nivel y de grandes emociones, caracterizó este lunes por la noche la entrega de la edición número 35 del Premio Jerusalem por parte de la Organización Sionista del Uruguay al Dr. Washington Abdala, que llegó al acto acompañado por su esposa Verónica Grauert.

Desde ya los exhortamos a no dejar de leer hasta el final de esta nota, por el imperdible broche de oro de las palabras con que el Dr. Abdala cerró su discurso.

Al acto asistieron varios galardonados a lo largo de los años con el Premio Jerusalem: el ex Presidente de la República Dr. Luis Alberto Lacalle Herrera, el entonces Ministro de la Suprema Corte de Justicia Dr Jorge Cediak, la Senadora blanca Graciela Bianchi-que llegó con el distintivo amarillo y el colgante que simbolizan la exigencia de la liberación de los secuestrados-, el ex Senador Ing. Ruperto Long, el ex Vice Ministro y hoy Secretario del Partido Nacional Gerardo Amarilla y el periodista y comunicador Sergio Puglia. También estuvieron presentes entre otros el ex Secretario de Presidencia y candidato a Presidente por el Partido Nacional Álvaro Delgado, el Senador Luis Alberto Heber del Partido Nacional , además por cierto de autoridades comunitarias, como el Presidente del Comité Central Israelita Roby Schindler, el Presidente del KKL Uruguay Aldo Bzurovsky, el Dr. Eduardo Kohn de B´nai B´rith América Latina y Rita Vinocur, Presidenta del Centro Recordatorio del Uruguay.

El encare del Dr. Abdala respecto al tema de Israel , la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo, ya ha quedado muy claro en la entrevista que nos concedió y publicamos días atrás. Pero no podemos dejar de compartir una selección de fragmentos de su discurso.

Fue categórico su llamado a la liberación de todos los secuestrados que Hamas tienen en su poder desde el 7 de octubre del 2023.

Vale la pena escuchar varios de sus mensajes

Escuchar al Dr. Abdala permite entender el por qué del galardón. Pero vale la pena mirar el video armado por la OSU al respecto.

