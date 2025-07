La indignante narrativa del médico español entrevistado en Teledoce

En el programa “Desayunos informales” en el canal uruguayo Teledoce fue entrevistado este lunes el médico español Dr. Raúl Incertis, que trabaja en el hospital de Khan Yunes al sur de la Franja de Gaza. Según contó, llegó allí por primera vez el 2 de octubre del 2023, estuvo un mes y recientemente volvió.

La entrevista nos pareció una terrible muestra de propaganda anti israelí y un alevoso esfuerzo por entender y legitimar a la organización terrorista Hamas. Y me perdonarán los colegas que lo entrevistaron desde el estudio: no puede ser que le dejen hablar todo ese rato, más de 20 minutos, casi sin frenarlo ni enfrentarlo a la realidad. Leonardo Haberkorn lo intentó algunas veces. Pero la entrevista toda se convirtió en una tribuna inaceptable de difusión de odio anti israelí y Teledoce no tendría que haberlo permitido. No le retrucaron debidamente y encima volvieron a pasar la entrevista horas más tarde.

No se nos pasaría ni por una neurona esperar que un médico en Gaza diga que en medio de la guerra se trabaja con normalidad y que no hay escenas duras con las que lidiar. Tampoco que niegue que hay civiles entre los heridos y muertos. Pero su testimonio fue el discurso propio de quien repite todos los argumentos de la maquinaria de odio contra Israel producida por Hamas. Y lo que más mostró su postura anti israelí, fue una mención cerca del final, cuando dijo que la población gazatí sufre agresión de Israel “desde hace 70 años”. Evidentemente se quería referir a la fundación de Israel hace 77 años, con lo cual de hecho presenta la existencia misma de Israel como algo que es fuente de violencia.

Es oportuno recordarle que Israel fue atacado por 5 países árabes apenas proclamó su independencia. Que entre 1948 y 1967, la Franja de Gaza estuvo bajo ocupación de Egipto. En la guerra de los Seis Días, al repeler los ataques de Egipto, fue conquistada por Israel. Desde setiembre del 2005, cuando Israel se retiró, no había ni un soldado israelí en Gaza, hasta el 7 de octubre, cuando tuvo que repeler el ataque de Hamas.

Aunque evidentemente no lo presenció, asegura que la Fundación Humanitaria para Gaza manejada por Estados Unidos en coordinación con Israel, convoca a palestinos para darles comida y después los ametralla y les dispara con tanques. Alega que todos los heridos le cuentan lo mismo. O sea, el demonio con estrella de David, organiza toda una trampa en la que la ayuda humanitaria es un mero disfraz para que Israel pueda, al tener varios palestinos juntos, asesinarlos. Todas las informaciones sobre los ataques de Hamas en esas zonas, para él no existen.

Una de las acusaciones que más subleva es su afirmación que “lo que Israel pretende es destruir la infraestructura civil en Gaza”, asegurando que ya ha destruido la educativa, la universitaria, la de justicia y la de la salud. Del hecho que todos eran brazos del gobierno terrorista de Hamas no dice nada. Tampoco del hecho que Hamas tomó el control de todos los espacios civiles de Gaza para usarlos como comandos terroristas y depósitos de cohetes. Tras distinguir entre el “aparato gubernativo de Hamas” y “el ala militar”, pone el corazón donde al parecer lo tiene y acota que el ala militar “hace frente como puede a la agresión”. Es realmente increíble: los terroristas masacraron, habiendo preparado a Gaza de antemano para la guerra con cohetes y lanzadores en escuelas y hospitales, pero “el ala militar hace frente como puede a la agresión”.

Se queja de los ataques a los hospitales, afirmando que Israel los ataca adrede y los quema, y asegurando que aún si hubo terroristas escondidos en un hospital, el Derecho internacional prohíbe atacarlo cuando no hay ataques desde allí. Pero la verdad es que el Derecho internacional sostiene que todo espacio civil usado con fines militares se convierte en un blanco militar legítimo. De todos modos, este médico no dice la verdad, porque cuando habla de ataques a Israel desde un hospital afirma que “eso nunca ha sucedido”. Claro que ha sucedido. ¿Él tiene acaso autoridad para negarlo, si estuvo un mes en octubre del 2023 y volvió hace poco? No estuvo en los reiterados disparos desde hospitales hacia tropas israelíes, que fueron la razón central de la destrucción de ciertos sectores de los hospitales.

“Yo no he visto nunca un túnel aquí ni en el hospital Indonesio, aunque me lo he recorrido, ni tampoco gene armada”, afirmó. Claro, como si alguien fuera a poner un aviso sobre la ubicación de los túneles. Que los terroristas tomaron control de los hospitales, es un hecho confirmado desde hace mucho. La información de Inteligencia que obraba en manos de Israel respecto a los hospitales usados por los terroristas, fue confirmada repetidamente cuando finalmente las tropas entraban. Siempre encontraban los comandos terroristas y armas, y lo peor, en el Shifa de Gaza también hubo claros indicios de que secuestrados habían sido mantenidos cautivos allí. Videos hallados por el ejército en Gaza lo mostraban claramente, secuestrados empujados por hombres armados y captados por las cámaras del Shifa. Y como si fuera poco, junto al hospital fueron hallados los cuerpos sin vida de la joven mujer soldado Noa Martziano y de una civil secuestrada del kibutz Beeri.

Pero el médico español “nunca” vio túneles, aunque sí ataques israelíes.

El Dr. Incertis acusa a Israel de haber “secuestrado” a 70 miembros de los equipos médicos porque “creen que un enfermero o medico tiene por que saber dónde están los secuestrados israelíes”. Lo increíble es que al mencionar ese tema agrega, sobre los secuestrados: “en el pasado fueron atendidos algunos en este hospital, no se les negó la atención”. Los secuestrados se ve que quisieron recibir tratamiento y por suerte los grandes médicos del hospital Khan Yunes los recibieron con gusto. Emocionante. Habrá que preguntarle a Shani Goren, una de las secuestradas liberadas en el primer alto el fuego, que tiempo atrás nos contó que estuvo retenida allí, cómo la atendieron.

Luego se le ocurre al médico una versión un poco diferente, aunque él trata de moderarla. Cuando le mencionan el tema de terroristas que llevaron secuestrados a los hospitales, responde: “No lo sé, es probable que los trajeran ellos…imagínese aquí los funcionarios y médicos tranquilamente trabajando, milicianos encapuchados les traen rehenes israelíes para que los atiendan, son atendidos y se los llevan. Eso es lo que ha podido pasar. Yo no he tenido información que haya pasado pero he escuchado que sí”.

Y sí, “milicianos encapuchados” que indican algo a los médicos, es una buena razón para tener miedo y hacer lo que dicen.Y agrega: “Eso no justifica que meses después vengan a secuestrar a médicos que mejoraron el estado de salud de esos rehenes”. O sea, qué desagradecido Israel…

Este médico quiere cubrirse de que no lo tilden de antisemita, y cuando acusa al gobierno israelí de “falta de escrúpulos y decencia”, afirma que “me consta que no representa a todos los israelíes”. Que llame a que termine la guerra, está bien. Yo también quiero que termine ya. Pero decir que llama a Netanyahu y al gobierno a que “cambien el odio que sienten por algo mucho más decente”, es otra demonización.

Ya que él habla de cosas que no le competen y que no conoce, yo voy a recordarle lo que él quiere ocultar: que la culpa de esta guerra la tiene Hamas. Que Shiri Bibas y sus pequeños hijos Kfir de 8 meses y Ariel de 4 años, fueron asesinados a sangre fría por sus secuestradores muy poco después de haber sido arrancados por la fuerza de su casa en el kibutz Nir Oz.

Que Israel tiene derecho a defenderse.Y más que nada, que no habría guerra si Hamas hubiera liberado a los secuestrados y depuesto las armas, como debe ser.