Antisemitismo en América Latina y el mundo judío después del 7 de octubre-con Eduardo Kohn

El Dr. Eduardo Kohn es un referente de la colectividad judía uruguaya, pero su actividad como Director de B´nai B´rith América Latina y toda su trayectoria, lo han hecho un gran conocedor, a fondo, de la realidad judía a nivel mundial. Está claro que uno de los temas que más le preocupan hoy en día, es el incremento del antisemitismo en general y en América Latina en particular.

Sobre esto y mucho más es esta entrevista.

P: Eduardo, más allá de tu cargo a nivel de B´nai B´rith América Latina, o sea más allá de Uruguay, sos un referente para los medios en nuestro país, siempre con enorme capacidad para explicar los temas más complejos. Desde el 7 de octubre, además, todo se agudizó. También en tu trabajo en la institución ¿verdad?

R: Sin duda. Desde el 7 de octubre todo se intensificó y está claro que uno de los temas comunes a todas las filiales es el aumento del antisemitismo. Y a nivel de B´nai B´rith, que tiene un papel en organismos internacionales, es importante estar coordinadores. En Latinoamérica a mí me tocó para parte de la OEA pero además tenemos un rol en las Naciones Unidas y todas sus agencias.

Asamblea General de la OEA, Asunción, junio 2024, con Dr. Washington Abdala

entonces Embajador de Uruguay y el entonces Canciller uruguayo Omar Paganini

Con el Ministro de RREE del Paraguay Ruben Lezcano en Asunción en junio 2024

P: ¿Cómo ves el fenómeno en América Latina en general? Y claro que lamentablemente no podemos dejar de hablar de Uruguay.

R: En general América Latina tiene una historia de antisemitismo, aunque claro que depende del país. De antisemitismo popular. En Argentina se puede hablar de más de 100 años de episodios antisemitas, ni que hablar en la época de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo Brasil. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los criminales nazis fueron llegando a Argentina, Brasil, a Paraguay, a Chile, etc, lo vimos claramente. O sea, hay una larga historia. El tema es si la historia coincide con la inhibición de la comunidad judía de hacer su vida. Y en realidad, no la inhibición, pero sí el ambiente que amedrenta de vivir la vida en forma natural en algunos lados. Ha llegado después del 7 de octubre probablemente a dimensiones que los inmigrantes, o sea, mis padres y mis abuelos, no se hubieran imaginado. Yo no lo sentí en mi niñez ni en mi juventud en Uruguay, pero creo que ahora no se escapa a nadie, en América Latina, de esta ola de antisemitismo. No se escapa de la incitación y no se escapa de la violencia.

P: ¿Cómo se comparan los tiempos?

R: Durante las dictaduras militares por ejemplo, que en sí eran antisemitas, no atacaban a la comunidad, pero si un judío era detenido por comunista, tenía un tratamiento “especial”.Hay casos de antisemitismo de Estado, eso es muy grave. En América Latina hoy tenemos una cantidad de países que intentan hacer antisemitismo de Estado y, por suerte, por ahora no tienen el eco en sus pueblos. Y los ejemplos son claros.

P: ¿Cuáles son?

R: Brasil, su presidente, no ha atacado a Israel, ha atacado a todo el pueblo judío, lo ha vilipendiado, ha atacado a los sobrevivientes de la Shoá, a la Shoá misma.

P: ¿Me podés recordar ejemplos de cosas que dijo?

R: Sí, dijo que el Estado de Israel es un Estado nazi, que sus gobernantes son igual que Hitler. Yo estaba en Israel cuando pasó eso y le pidieron que se retracte y contestó una grosería, que yo no la repetiría en un reportaje, ni siquiera o privadamente. No me voy a rebajar como él.

El presidente de Colombia Gustavo Petro, que está todo el tiempo hablando de genocidio y de Estado criminal, también comparó a Israel con el nazismo. El presidente de Chile Boric, que vive comparando a Israel con los nazis. Después tenemos países que son dictaduras antisemitas : Venezuela, Cuba, Nicaragua. Ahora también hay un gran antisemitismo del Estado en Honduras, por ejemplo.

P: Y eso envenena a los pueblos.

R: Eso es muy peligroso porque si alguien cualquiera escucha que el presidente del país ,que fue electo- salvo las dictaduras donde evidentemente es otra dinámica- habla de esa manera del Estado de Israel, de los judíos de Israel, y él no tiene a los judíos de Israel a mano… ¿a quién tiene a mano? A los judíos que viven en esos países.

En el 2014 , cuando el operativo Margen Protector de Israel contra Hamas por el recurrente disparo de cohetes desde Gaza hacia Israel, Lula decía que Israel no se estaba defendiendo sino que estaba cometiendo un genocidio. Su antisemitismo tiene más de 25, 30 años. El pueblo brasileño no le siguió la corriente. Y en Uruguay, cuando el entonces Presidente Mujica dijo que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza, la Interbalnearia se llenó de pintadas antisemitas. No eran sobre Israel. Decía “Judíos, fuera del Uruguay”. Mueran los judíos, abajo los judíos, váyanse los judíos. No Israel. Y dos años después un “iluminado”dijo que Alá lo había llamado, agarró un cuchillo y asesinó en Paysandú a David Fremd. Y no asesinó a su hijo Gabriel también porque se defendió, no pudo con él. O sea que el antisemitismo tiene consecuencias y hay que recordarlo también en Uruguay. Se equivocan los que piensan que el asesinato de Fremd es un tema de la comunidad judía.

P: Y subleva en especial saber que el asesino está libre.

R: Justamente, nunca se le declaró culpable a pesar de que fue un homicidio premeditado, un crimen violento y premeditado, se le declaró inimputable. Algo que jurídicamente es un ejemplo de lo que no se debe hacer en el mundo. Y eso generó que a los 8 años esté libre el asesino. Entonces es un mensaje muy negativo. Entonces que ahora en Uruguay haya 10 veces más antisemitismo que aquel que hubo hace 10 años cuando hay una guerra que dura más de un año y medio, a mí personalmente no me extraña nada.

Por otro lado recordemos que el Presidente Dr. Tabaré Vázquez mantuvo en general en sus dos presidencias un equilibrio respecto al Medio Oriente y con respecto a la postura de Uruguay en el conflicto.

P: El problema es que Lula, en Brasil, es un referente hoy también para Uruguay, aunque el Presidente Yamandú Orsi tiene otro enfoque totalmente distinto en estos temas.

R: Es cierto. Pero cuando hablamos de Brasil en cuanto a Israel, es ineludible contar esto que estoy diciendo. No nos podemos olvidar que en ese mismo 2005 él recibió con entusiasmo al entonces presidente de Irán Mahmud Ahmadinejad .

El tema es que la izquierda en América Latina buscó siempre líderes y los líderes no estaban evidentemente en Venezuela, por más que Chávez lo intentó . El líder carismático político que además gobernaba un país que prácticamente es un continente en sí solo, el más grande de toda América Latina, era Lula. Además, Brasil no es cualquier país, está en el G20, está en el G7, está en lugares muy importantes. Yo creo que es arriesgado para Uruguay, que es un país pequeño, tener la visión de estar siguiendo a un solo líder, porque el mundo pasa por muchas vertientes distintas.

P: Pero creo que aunque está claro que para el Presidente Orsi Lula es un referente, él tiene otro estilo, otro encare, otro discurso.

R: El Presidente por ahora mantiene el equilibrio de un jefe de Estado que gobierna para todo el Uruguay, no sólo para una parte, y se atiene a definiciones que no son las que da la fuerza política. O sea, la acusación de genocidio que muchos largan hay que fundamentarla, y los que acusan a Israel de genocidio no la tienen fundamentada, la tienen trivializada, banalizada, y además han intentado naturalizarla. En ese sentido, el Uruguay mantiene, digamos, una línea por la parte del Poder Ejecutivo. Yo recuerdo que el 7 de octubre mismo, en su cuenta de Twitter, Yamandú Orsi, que en ese momento era intendente de Canelones, condenó de una manera muy, muy fuerte el pogromo de Hamás. Y el tuit está. No usó esos mismos términos después, en el transcurso del devenir del tiempo, pero lo dicho, dicho está. Eso, mientras muy pocos días después el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio acusó a Israel de genocidio, antes de que comience siquiera la entrada por tierra.

Quiere decir que ya, cuando pasó lo del 7 de octubre, bastante antes del primero de marzo del 25, ya quedó claro que había una diferencia, por lo menos una diferencia de percepción y de visión.

P: ¿A qué se debe?

R: Yo no quiero analizarlo a la ligera porque además sería quizás irrespetuoso con el Presidente, pero sin duda el hecho de haber estado en Israel 10 días antes del 7 de octubre, en una visita en la que entre otras cosas visitó kibutzim cercanos a Gaza, le dio una perspectiva. Estimo que vio que no era tan simple sacar comunicados como el que sacaba el secretariado ejecutivo, que no tenía ni idea de lo que estaba pasando, no respetaba, que ni siquiera se habían podido enterrar a los muertos de la masacre, y ya salía a hacer ese tipo de descargas. la tercera cosa que también me queda claro es que tanto uno como el otro sabe perfectamente que en febrero de 2020, 10 días antes de terminar el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, ñel firmó que Uruguay se adhiere a la definición de antisemitismo del IHRA, o sea la Alianza Internacional de Recordación del Holocausto.

P: Eso fue un hito. Recordemos que esa definición de antisemitismo deja en claro que la demonización de Israel también es una forma de odio anti judío.

R: La verdad que mucha gente no se esperaba que pasara en ese momento, porque faltaban 10 días, pero lo firmó. Y Uruguay, y nadie lo derogó, nadie lo borró, nadie lo sacó, o sea, ni el gobierno que vino después de Lacalle Pou. Entonces, tanto el secretariado ejecutivo como el actual Presidente de la República saben perfectamente que decir que el Sionismo es una versión del nacionalsocialismo, es una forma de antisemitismo, no simplemente de anti sionismo. Pero pasa lo que pasa. O sea que la posición que tuvo el Frente a través del presidente Vázquez me parece que la adhiere más el Presidente que la fuerza política, no hay duda.

Con el Diputado del Partido Colorado Conrado Rodriguez en Costa Rica en

noviembre 2024 en el Foro Contra Antisemitismo organizado x CAM

En Israel, con una delegación de periodistas latinoamericanos invitados por B´nai B´rith

El 7 de octubre y el mundo judío

P: ¿Qué te parece que el 7 de octubre hizo al mundo judío, a la diáspora?

R: Yo creo que todavía la diáspora está tratando de entender lo que le hizo. No toda la diáspora, porque hay diásporas, por ejemplo, en países europeos como Francia y España, con una tradición horrible de antisemitismo y ya lo tienen claro. No todas las diásporas son iguales. Creo que en América Latina todavía lo estamos procesando . Es que además, es el tipo de shock del que no se sale con un tratamiento psicológico de seis meses. La gran parte de la diáspora ha ido a Israel, ha ido a ver a sus familias, a sus amigos, o a ver a quien fuera, y entiende perfectamente el quiebre que ha sufrido toda la sociedad israelí, que de hecho todavía lo está viviendo, porque la guerra no terminó.

P: Las diásporas han sufrido y siguen sufriendo los coletazos de ese horror.

R: Las diásporas están procesándolo. Es que además, no imaginamos que viniera no una ola de antisemitismo- siempre hubo algo- sino un tsunami . En general cuando viene un tsunami se lleva puesto a la gente, a los edificios, a las casas, a todo. Y bueno, el antisemitismo que se generó después, que evidentemente estaba muy programado en algunos países -como en las universidades americanas- más que en otros, te agarra de sorpresa o desarmado. Todavía estamos tratando de entenderlo.

P: ¿Y cómo ves, a raíz de todo esto, la percepción del papel de Israel en la vida judía?

R: Yo creo que en la diáspora hay muchas polémicas. No hizo bien ver a Israel flaquear, eso debilita también a las comunidades. El ver todas las discusiones internas, no es fácil. Israel es un país democrático, por más que no le guste los antisemitas. Muy democrático. Y todo se habla abierto, todo se publica abierto. Las discusiones son muy fuertes, entre gobierno y oposición, el gobierno con el ejército, todos, y todo es público y sale a nivel mundial. La diáspora se pregunta cómo puede pasar eso y por qué. En algunos casos se ha sentido debilidad, en algunos casos se ha sentido muchas dudas pero también se entiende que tampoco se le puede pedir a Israel más de lo que puede dar. Israel está en guerra .Pero igual el mundo judío quiere que lo proteja.

P: Otro desafío más…

R: Y sí, te protege si puede, porque primero se tiene que defender él mismo para poder protegerte a vos. Entonces pienso que eso también es un proceso. En América Latina pienso que hay varias comunidades que se están dando cuenta de que nosotros tenemos un rol que de pronto no estamos cumpliendo adecuadamente en la defensa del derecho de Israel a defenderse y su derecho a ser democrático y a decir lo que hay que decir públicamente.

Pienso que en ese sentido quizás quien está sufriendo más es la diáspora norteamericana. Ahí pienso que hay más grietas porque parecía que lo eso apareció de golpe pero en realidad no, tiene mucho tiempo y no lo vieron. Entonces eso también demuestra una debilidad importante. Entonces bueno, todo eso lleva tiempo y mientras tanto hay que tratar de amortiguar los golpes y de curar las heridas que ya se produjeron.

P: ¿Tu conclusión central de esta singular situación?

R: Hay que entender que pueblo judío, nación judía, hay una sola. Los que no entiendan que nación judía hay una sola y los 14, 15 o 16 millones que somos, somos uno solo como nación, van a sentirse muy mal y a la larga van a quedar fuera, o sea, van a quedar del lado de la grieta que se cae. Pero yo tengo confianza que no se caiga nadie.

P: Que así sea, Amén. Gracias mil Eduardo.

R: A vos Ana.