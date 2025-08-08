Comenzó Tzedaton 2025, la maratón solidaria de Tzedaká -hasta el 10 de agosto

Comunicado por TZEDAKÁ
Tenemos el orgullo de que exista en nuestra comunidad un centro de atención profesional para familias judías en situación de pobreza y vulnerabilidad. Hoy, 531 personas requieren de la ayuda que brinda la Fundación Tzedaká para vivir en condiciones dignas. La dignidad también es urgente y la construimos de diversas formas:
✔ Es alimento, salud y un hogar seguro,
✔ compañía, el abrazo de una comunidad,
✔ la oportunidad de un futuro mejor.
Este año, tenemos un gran desafío: cubrir una meta de 1.650.000. Solo con tu ayuda podemos alcanzarla.
Cada donación es fundamental. La solidaridad se celebra, se comparte y en estos días se duplica. Podés transformar la realidad de familias que están atravesando situaciones muy difíciles con un solo click en www.tzedakauruguay.org
o comunicándote al 096 236 750 info@tzedakauruguay.org