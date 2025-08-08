logo

En comunidad

Comenzó Tzedaton 2025, la maratón solidaria de Tzedaká -hasta el 10 de agosto

por / Publicado el

Comunicado por TZEDAKÁ

 

Parte del equipo. En el medio el Presidente de la fundación, Diego Socolovsky

 

 

Tenemos el orgullo de que exista en nuestra comunidad un centro de atención profesional para familias judías en situación de pobreza y vulnerabilidad.  Hoy, 531 personas requieren de la ayuda que brinda la Fundación Tzedaká para vivir  en condiciones dignas. La dignidad también es urgente y la construimos de diversas formas:

✔     Es alimento, salud y un hogar seguro,

✔     compañía, el abrazo de una comunidad,

✔      la oportunidad de un futuro mejor.

Este año, tenemos un gran desafío: cubrir una meta de 1.650.000. Solo con tu ayuda podemos alcanzarla. 

Cada donación es fundamental. La solidaridad se celebra, se comparte y en estos días se duplica. Podés transformar la realidad de familias que están atravesando situaciones muy difíciles con un solo click en  www.tzedakauruguay.org

 

 o comunicándote al 096 236 750   info@tzedakauruguay.org

El equipo social de la Fundación Tzedaká

 

Ultimas Noticias Ver más

Estos son los 5 principios del plan israelí aprobado en el gabinete
Noticias
MiSinai
Mundo Judío

MiSinai

07 Agosto 2025


Escucha la Unidad - La Verdadera Individualidad - ¿Por qué se Cumplían las Bendiciones del Posadero? - Los Tefilín          

Una entrevista que habríamos preferido no tener que hacer
Entrevistas

Una entrevista que habríamos preferido no tener que hacer

06 Agosto 2025


Con el Dr. Ricardo Najman, jefe de forenses en el Instituto Nacional de Medicina Forense de Israel 

Esta página fue generada en 0.1966040 segundos (4678)
2025-08-08T04:34:35-03:00