Comenzó Tzedaton 2025, la maratón solidaria de Tzedaká -hasta el 10 de agosto

Parte del equipo. En el medio el Presidente de la fundación, Diego Socolovsky

Tenemos el orgullo de que exista en nuestra comunidad un centro de atención profesional para familias judías en situación de pobreza y vulnerabilidad. Hoy, 531 personas requieren de la ayuda que brinda la Fundación Tzedaká para vivir en condiciones dignas. La dignidad también es urgente y la construimos de diversas formas:

✔ Es alimento, salud y un hogar seguro,

✔ compañía, el abrazo de una comunidad,

✔ la oportunidad de un futuro mejor.

Este año, tenemos un gran desafío: cubrir una meta de 1.650.000. Solo con tu ayuda podemos alcanzarla.

Cada donación es fundamental. La solidaridad se celebra, se comparte y en estos días se duplica. Podés transformar la realidad de familias que están atravesando situaciones muy difíciles con un solo click en www.tzedakauruguay.org

o comunicándote al 096 236 750 info@tzedakauruguay.org