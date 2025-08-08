Comunicado de prensa de la Embajada de Israel en Uruguay

Misión de Israel para liberar Gaza de Hamás y rescatar a los rehenes



Durante muchos meses, Israel ha participado en negociaciones de buena fe para un alto al fuego y la liberación de los rehenes, aceptando múltiples propuestas de compromiso presentadas por Estados Unidos y otros mediadores internacionales. Israel ha aceptado las propuestas una y otra vez.

Sin embargo, Hamás ha rechazado todas las ofertas y ha creado constantemente nuevos obstáculos, demostrando que no tiene intención de poner fin a la guerra ni de liberar a los rehenes.



La crueldad y el sadismo de Hamás, revelados al mundo el 7 de octubre, no han cesado.Se volvió a evidenciar en las imágenes de los rehenes Evyatar David y Rom Breslavsky, así como en los testimonios de los rehenes liberados del cautiverio de Hamás, quienes fueron y han sido mantenidos en condiciones inhumanas, sometidos a inanición deliberada, tortura y cosas peores Esta brutalidad refuerza la necesidad urgente de asegurar que a Hamás nunca se le permita volver a controlar Gaza.

.

El Gabinete israelí aprobó la propuesta del primer ministro para un plan de acción para derrotar a Hamás. Como parte de este plan, se adoptaron cinco principios fundamentales para poner fin a la guerra: desarmar a Hamás; devolver a todos los rehenes —vivos y fallecidos; desmilitarizar la Franja de Gaza; control de seguridad israelí sobre la Franja de Gaza; establecer un organismo civil de gestión alternativo, que no sea Hamás ni la Autoridad Palestina.

.

De acuerdo con la decisión del Gabinete, las Fuerzas de Defensa de Israel se prepararán para tomar el control de Ciudad de Gaza, mientras continúan distribuyendo ayuda humanitaria a los civiles fuera de las zonas de combate. Los esfuerzos de Israel están conduciendo a una mejora significativa en la situación humanitaria en la Franja de Gaza y se están llevando a cabo en cooperación con la comunidad internacional.

Israel sigue plenamente comprometido con el derecho internacional y el derecho internacional humanitario, y continuará sus esfuerzos de ayuda humanitaria, como lo ha hecho durante toda la guerra y con mayor intensidad en las últimas semanas.



Existe un amplio consenso en la comunidad internacional de que Hamás no puede permanecer en el poder. Hamás ha demostrado que no está dispuesto a ceder el poder mediante negociaciones. Israel no tiene otra opción que actuar para liberar a la Franja de Gaza de su régimen brutal.Israel no tiene intención de controlar Gaza. Su objetivo es claro: la liberación de los rehenes y la derrota de Hamás. Este es el único camino hacia un futuro más seguro para Israel y la región, y una oportunidad de una vida mejor para los palestinos en Gaza.



8 de agosto de 2025