La verdad de dos testigos presenciales sobre la ayuda humanitaria a Gaza

Al cumplirse ya 22 meses desde la masacre del 7 de octubre del 2023 en el sur de Israel y la guerra de Israel contra Hamas desatada por la misma, está claro hace ya mucho que paralelamente al frente de combate, está el de la información. Y en éste, Israel lleva claramente las de perder. Uno de los temas más polémicos en este sentido es el de la ayuda humanitaria.

Y dentro de este tema general y complejo, un punto sobre el que hay gran desinformación es el de la situación en los centros de distribución de ayuda humanitaria manejados por la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF en su sigla original en inglés) de Estados Unidos que tiene a su cargo también la seguridad interna, mientras el ejército israelí es el responsable de la seguridad en las vías de acceso a los mismos. Es que aunque nunca ha mostrado videos que lo confirmen, Hamas ha acusado repetidamente a Israel de disparar a los palestinos “mientras esperan recibir comida”, lo cual-nuevamente- es difundido intensamente por medios internacionales.

Para tratar de comprender si esta es en efecto la realidad en el terreno, conversamos con el Mayor (retirado) Andrew Fox, ex oficial en el ejército de Gran Bretaña, hoy experto en temas militares y de Oriente Medio. A los efectos de transmitir su testimonio, es relevante destacar que no es ni israelí ni judío.

La entrevista abordó varios temas y fue extensa. Este es un adelanto con algunos de sus conceptos, combinados con el testimonio desde el terreno de otro gran experto militar, el Coronel (retirado) Richard Kemp, también británico.

Por separado publicaremos por partes, por temas, la entrevista completa a Andrew Fox.

Aquí podemos verlo en el terreno.

There have been no shootings at any of the GHF distribution sites,



explains @Mr_Andrew_Fox after his visit in Gaza.



There has been a case of an American contractor having a gun pointed at him, and instead of escalating, another contractor rugby tackled and disarmed him.

“Estuve en el centro de distribución en Rafah el lunes de la semana pasada. En Gaza ya había estado dos veces durante la guerra. Es cierto que la situación es a veces caótica, pero la idea que multitudes de personas sean ametralladas allí por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) es simplemente absurda. Eso es un completo disparate”, nos dice.

Deja en claro que el sistema es imperfecto. “El verdadero gran defecto del sistema a mi modo de ver es que los civiles tienen que atravesar las líneas del frente hacia una zona segura durante un largo trecho para recibir ayuda. Tienen que seguir un solo camino. Si se desvían, puede pasar que haya disparos de advertencia de parte de las FDI para que vuelvan a la ruta original. Personalmente, no creo que sea un buen plan porque hay que tener otra forma de controlar multitudes.”. Y aclara: “Pero indudablemente hay voluntad de ayudar. Si los palestinos se limitan a seguir las rutas determinadas para esto, no hay problema. El sistema claro que no es perfecto pero por supuesto que Israel no está exterminando a personas que buscan ayuda”.

Un tema clave es el papel de Hamas, que se ha opuesto desde un comienzo al funcionamiento de estos centros de distribución, ya que fueron concebidos para esquivar precisamente a la organización y su robo de los camiones de la ayuda humanitaria.

“Lo que me dijeron claramente en la GHF es que Hamás está haciendo todo lo posible para provocar a las FDI a que abran fuego. Y eso tiene sentido desde su perspectiva porque el sistema de estos centros de distribución de ayuda les está perjudicando mucho, está perjudicando su capacidad de vender ayuda y usarla para pagar a sus combatientes”. Es por eso, según Andrew Fox, que Hamas hace todo lo posible “para intentar desacreditar el plan e impedir que los gazatíes vayan a estos centros”. Afirma que “ha habido casos en los que había gente armada entre la multitud, sin duda y también casos en los que han intentado obligar a la multitud a invadir el centro de ayuda para complicarlo todo”.

Fox no es el único que hace público un testimonio de este tipo después de haber estado personalmente en el lugar. También el Coronel (retirado) Richard Kemp, ex comandante de las tropas británicas en Afganistán y en Irlanda del Norte se manifiesta en forma tajante en estos términos. También sobre él aclaramos que no es ni israelí ni judío.

Richard Kemp just murdered the mainstream media in under a minute.



Everything they've told you is a lie.

“Soy Richard Kemp, y estoy aquí, en uno de los centros de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza en Gaza”, decía en un video grabado en el lugar y compartido a través de su cuenta en la red social X. “Habrán oído mucha propaganda sobre ataques violentos en los alrededores de las instalaciones de la GHF. Son puras mentiras generadas por Hamás para desacreditar a la GHF”.

En una entrevista concedida a NGO Monitor sobre el tema, explicó el trasfondo del problema: “Hamás odia a la GHF porque entrega la ayuda directamente a la población de Gaza sin que Hamás se apodere de ella ni la venda con fines de lucro. Muchas de las personas con las que hablé me han dicho que es la primera vez que reciben ayuda gratuita. Así que no crean la propaganda que Hamás ha difundido y amplificado demasiado por los medios de comunicación internacionales”.

En uno de sus intercambios en X tanto con quienes concuerdan con él como con quienes lo critican, escribió que “1.753 camiones de ayuda de la ONU fueron secuestrados de los 2.010 que entraron en Gaza entre el 19 de mayo y el 31 de julio”, según cifras confirmadas por la propia ONU. Por eso recalca la necesidad de la GHF.

En opinión de Richard Kemp, que sigue la situación del conflicto Israel-Hamas desde hace muchos años y llega siempre al terreno cuando hay guerra, los culpables no son los generalmente señalados a nivel mundial. “Hamás, Irán y sus partidarios son responsables de la actual campaña coordinada entre los medios de comunicación y la ONU que exagera el hambre en Gaza. La presión internacional derivada de ello permite a Hamás adoptar una línea más dura en las negociaciones de paz y retrasa el acuerdo. Por lo tanto, los medios de comunicación, la ONU y las voces que se tragan la propaganda están trabajando a favor de Hamás y en contra de la paz y la liberación de rehenes. Como siempre”.