Netanyahu sobre el plan de Gaza: sus palabras y nuestra réplica

Comenzamos compartiendo las declaraciones completas del Primer Ministro a la prensa extranjera este domingo 10 de agosto por la noche. Y al final, agregaremos nuestros comentarios y puntualizaciones sobre algunos puntos.

“Me alegra que hayan venido, porque quiero aprovechar la oportunidad para desmentir las mentiras y decir la verdad.

Hamás aún tiene miles de terroristas armados en Gaza. Jura repetir la masacre del 7 de octubre, una y otra vez. Declara abiertamente su objetivo de destruir el Estado de Israel. Subyuga a los gazatíes, les roba la comida, les dispara cuando intentan trasladarse a zonas seguras. Y creo que es ilustrativo que ahora muchos gazatíes estén contraatacando. Nos ruegan, y le ruegan al mundo: "¡Libérennos!". Libérennos y liberen a Gaza de Hamás.

Ninguna nación puede aceptar una organización terrorista genocida, una organización comprometida con su aniquilación, a tiro de piedra de sus ciudadanos. Nuestro objetivo no es ocupar Gaza. Nuestro objetivo es liberar Gaza, liberarla de los terroristas de Hamás.

La guerra puede terminar mañana si Gaza, o mejor dicho, si Hamás depone las armas y libera a todos los rehenes restantes. Gaza será desmilitarizada, Israel tendrá las principales responsabilidades de seguridad. Se establecerá una zona de seguridad en la frontera de Gaza con Israel para prevenir futuras incursiones terroristas. Se establecerá una administración civil en Gaza que buscará vivir en paz con Israel.

Ese es nuestro plan para el día después de Hamás. Y permítanme resumirlo:

Cinco principios para concluir la guerra:

Uno, Hamás desarmado.

Segundo, todos los rehenes liberados.

Tercero, Gaza desmilitarizada.

Cuarto, Israel tiene el control de seguridad primordial.

Y cinco, Una administración civil pacífica y no israelí. Me refiero a una administración civil que no eduque a sus hijos para el terrorismo, que no pague a terroristas ni que lance ataques terroristas contra Israel. Eso es lo que queremos ver en Gaza. Así que no se trata ni de Hamás ni de la Autoridad Palestina. Ese es nuestro plan.

Dada la negativa de Hamás a deponer las armas, Israel no tiene más opción que terminar la tarea y completar la derrota de Hamás. Hemos logrado mucho. Tenemos entre el 70 y el 75 % de Gaza bajo control militar israelí. Pero nos quedan dos bastiones, ¿de acuerdo? Estos son la ciudad de Gaza, los campamentos Centrales y Al-Muasi.

El jueves pasado, el gabinete de seguridad israelí ordenó a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) desmantelar los dos bastiones restantes de Hamás en la Ciudad de Gaza y los vampamentos Centrales. Contrariamente a las falsas afirmaciones, esta es la mejor manera de poner fin a la guerra, y la mejor manera de ponerle fin. Rápidamente.

Lo haremos permitiendo primero que la población civil abandone de forma segura las zonas de combate hacia zonas seguras designadas. En estas zonas seguras, recibirán abundante comida, agua y atención médica, como lo hemos hecho antes. Y, de nuevo, contrariamente a las falsas afirmaciones, nuestra política durante la guerra ha sido prevenir una crisis humanitaria, mientras que la política de Hamás ha sido crearla.

Desde el comienzo de la guerra, ¡Israel ha permitido la entrada de cerca de 2 millones de toneladas de ayuda! No conozco ningún otro ejército que haya permitido que tal ayuda llegue a la población civil en territorio enemigo.

Ahora bien, si tuviéramos una política de hambruna, nadie en Gaza habría sobrevivido después de dos años de guerra. Pero nuestra política ha sido exactamente la contraria. Hemos permitido la entrada, como dije, de casi 2 millones de toneladas de ayuda y enviado millones de mensajes de texto y millones de llamadas telefónicas a los gazatíes para que se pusieran a salvo.

Sin embargo, en los últimos meses, Hamás ha saqueado violentamente los camiones de ayuda destinados a los civiles palestinos. Crearon deliberadamente una escasez de suministros. Y la ONU, constantemente... hasta hace poco, se negó a distribuir los miles de camiones que permitimos entrar a Gaza por el cruce de Kerem Shalom.

El problema es que hemos tenido toneladas de alimentos sin recoger, pudriéndose en el lado gazatí de la frontera porque la ONU no estaba dispuesta a entregarlos todos. Aquí están las toneladas y toneladas de ayuda humanitaria que Israel introdujo en el lado gazatí del cruce de Kerem Shalom, simplemente estancadas, porque no se distribuyen.

Ahora vamos a sortear este obstáculo, lo estamos sorteando, haciendo estas tres cosas:

1. Designar corredores seguros para la distribución de la ayuda humanitaria (esto muestra el problema, no la solución, pero aquí está). Primero, designar corredores bastante seguros para la distribución de la ayuda. Puedes ir, puedes conducir camiones allí y estarás seguro.

2. Aumentar el número de puntos de distribución seguros gestionados por las Fundaciones Humanitarias de Gaza.

3. Lanzamientos aéreos. Estos son lanzamientos aéreos realizados por la Fuerza Aérea Israelí y Invitamos a otros a unirse a nosotros.

El resultado ha sido un aumento repentino de la ayuda humanitaria, que estamos coordinando con el presidente Trump y su equipo, y cientos de camiones han llegado en los últimos días. Esto previene el hambre. Pero no ha impedido la campaña global de mentiras que todos hemos presenciado.

Así que en Gaza, a pesar de los obstáculos de Hamás, dos millones de personas ahora tienen acceso a ayuda humanitaria.

Pero les diré quiénes no. Los únicos que están siendo deliberadamente matados de hambre en Gaza son nuestros rehenes.

(Mostrando una foto)

Este es Evyatar David, miren su mano y su brazo. Estos monstruos de Hamás lo están matando de hambre deliberadamente. Y miren al captor de Hamás, miren la diferencia. Está comiendo, y come bien.

El propósito de esta conferencia de prensa es desmentir las mentiras y difundir la verdad. Pero esa distorsión se ha propagado por todo el mundo, casi como el pueblo judío, difamado en la Edad Media. Cada masacre del pueblo judío fue precedida por una difamación masiva. Estábamos "propagando": se decía que estábamos "propagando alimañas" en la sociedad cristiana, que estábamos "envenenando los pozos", que "masacrificábamos niños cristianos por su sangre". Y a medida que estas mentiras se difundían por todo el mundo, fueron seguidas por masacres, pogromos y desplazamientos horrorosos, que finalmente culminaron en la peor masacre de todas: el Holocausto.

Hoy en día, el Estado judío está siendo difamado de manera similar. Todo lo que les dije podría verificarse fácilmente, pero no ha sido así. La prensa internacional se ha tragado la verdad: estadísticas, afirmaciones, falsificaciones y fotografías de Hamás, por ejemplo, estos tres niños.

(Muestra fotos de niños que aparecieron en la campaña del hambre de Hamas)

El primero es Osama Al-Rakab. Está en Italia, recibiendo tratamiento, porque Israel lo rescató. Así es como se ve hoy. Tiene una enfermedad genética que daña los pulmones y el sistema digestivo, dificultando la absorción de nutrientes y el aumento de peso, ¿de acuerdo? Israel facilitó el viaje de Osama a Italia, donde recibió la ayuda médica que transformó su situación.

El segundo es Abdul Qader al-Fayoumi. Padece un trastorno neurológico genético: atrofia muscular espinal, una enfermedad degenerativa que causa debilidad muscular y pérdida de peso severa, sin relación con la nutrición. Esta fue la verdadera causa de su frágil apariencia, no el hambre. De hecho, recibió tratamiento en Israel en 2018, lo cual no ayuda porque es una enfermedad congénita y, al menos, resiste la mayoría de los tratamientos.

La tercera es la más famosa. Es una foto de portada del New York Times. En la portada, aparece Mohammed Zakaria Ayoub y su madre. Mohammed Zakaria Ayoub padece una enfermedad genética que ya conocen: parálisis cerebral. Su madre está bien alimentada y su hermano goza de buena salud.

Estoy considerando la posibilidad de una demanda gubernamental contra el New York Times, porque esto es indignante. Claro, la corrección era del tamaño de una estampilla; no sé dónde la ocultaron. Pero esto es indignante; estas son las tres fotos más famosas, y todas son falsas.

Es el tipo de mentiras malignas que se lanzaron contra el pueblo judío en la Edad Media y que no toleraremos. No permitiremos que pase inadvertido, y ese es el propósito de esta conferencia de prensa. Espero que se den cuenta de una simple verdad: Hamás miente.

Unos comentarios

No discrepamos ni con media palabra acerca de lo que es Hamas, sus mentiras y su uso cínico de niños enfermos para presentarlos como víctimas de Israel, con su demonización consciente contra el Estado judío.

Tampoco respecto a lo importante de destruir a Hamas.

Lo que resulta ineludible comentar es que Netanyahu no explica en absoluto cómo puede ser que el gabinete de seguridad haga caso omiso de la postura de absolutamente todos los jefes de la cúpula de seguridad de Israel: el Comandante en Jefe del Ejército Teniente General Eyal Zamir, el jefe del Shin Bet especializado en lucha anti terrorista, el jefe del Mossad David Barnea y hasta uno de sus más allegados en el partido Likud, Tsahi Hanegbi, jefe del Consejo de Seguridad Nacional. Absolutamente todos, con distintos matices, se opusieron al plan aprobado por el gobierno. ¿Acaso no es imperioso tomar en cuenta su opinión?

Es cierto que al parecer los secuestrados, o mejor dicho parte de ellos, están en Gaza.

Es cierto que Hamas rehusa ahora volver siquiera a negociar.

Que trata de retener más a los secuestrados.

Que hay que hacer algo drástico para recuperarlos.

Pero la pregunta es si el gobierno no está tomando demasiados riesgos al abordar este nuevo operativo. Un elemento muy problemático es que de hecho Hamas tiene otros dos meses para prepararse. Sabe que Israel ha dado a la población civil plazo hasta el 7de octubre para evacuar Gaza . ¿Y si no lo hace? En ese lapso Hamas se preparará.

No está claro que se llegue realmente a ese 7 de octubre con el plan elaborado, ya que es muy probable que entre los que Hamas frene y no permita salir, y los que opten por quedarse, puede que en la fecha pactada aún haya tantos civiles palestinos en Gaza, que Israel no se permitirá atacar.

Y si sí ¿cuántas trampas habrá preparado Hamas hasta entonces?

Mientras tanto, las familias están desesperadas y esperan que la presión popular obligue al gobierno a cambiar de rumbo.

Pero es imperioso recordar: el obstáculo principal para un acuerdo es Hamas. No está claro que haya alguna circunstancia en la que acepte liberar a todos los secuestrados sin que Israel prácticamente proclame rendición total. Según declaraciones de Netanyahu en hebreo, Hamas exige condiciones tales que “ningún gobierno israelí podría aceptar”.

Hay expertos de seguridad que avalan su posición. Y otros que sostiene: tenemos que proclamar que ya ganamos, retirarnos totalmente de Gaza a cambio de todos los rehenes, Israel se lo puede permitir.

Esto, mientras el ministro Avi Dichter-ex jefe del Shin Bet- alega que Hamas aun constituye una amenaza militar para Hamas, y diversos altos oficiales en la reserva consideran que Hamas ha perdido toda la estructura de ejército terrorista con la que atacó a Israel el 7 de octubre.