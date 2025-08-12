Terroristas eliminados usaban emblema falso de organización de ayuda internacional

El ejército israelí eliminó días atrás a cinco terroristas armados que se hallaban junto a un vehículo en cuyo techo había un emblema de la organización internacional de ayuda humanitaria “World Central Kitchen”, tras corroborar con el personal de la misma que no se trataba realmente de sus miembros ni de su vehículo.

El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel recalcó en un comunicado que los cinco terroristas no tenían ninguna afiliación con la organización cuyo emblema ostentaban en el vehículo en cuestión y que la oficina de Coordinación y Enlace local verificó la información con World Central Kitchen.

“Los terroristas colocaron deliberadamente el emblema y vestían chalecos amarillos para intentar ocultar su actividad y evitar ser atacados, abusando cínicamente del estatus y la confianza que se les otorga a las organizaciones de ayuda”, dice el comunicado oficial.

Terroristas armados operaban de forma encubierta en un vehículo de WCK: Cinco terroristas armados fueron eliminados en Deir al-Balaj mientras se encontraban cerca de un vehículo con el emblema de "World Central Kitchen". Los terroristas llevaban chalecos amarillos para ocultar… pic.twitter.com/2BXSEtNuQ0 — FDI (@FDIonline) August 12, 2025

La acusación del ejército es categórica: “Hamás y otras organizaciones terroristas explotan la ayuda humanitaria para promover objetivos terroristas en detrimento del bienestar de la población de Gaza”.

Esta vez, se trató del abuso del emblema de World Central Kitchen. Pero a lo largo de toda la guerra y ya mucho antes, terroristas fueron identificados usando ambulancias para fines militares, abusando de hospitales, de los chalecos con la palabra PRESS y de diferentes tipos de organismos internacionales.

Eso pone en peligro a los trabajadores humanitarios y va en detrimento de los intereses de la propia población palestina por cuyo bienestar deben operar los organismos internacionales.