Al reconocerse los restos de Idan Shtivi, se confirma que quedan 48 secuestrados en Gaza

El viernes por la mañana, al revelarse que habían sido identificados los restos de Ilan Weiss (55) del kibutz Beeri, recuperados en un operativo del ejército y el servicio de seguridad en Gaza, se informó que habían sido traídos a Israel también restos que pertenecían al parecer a otro de los secuestrados. Pues este sábado se confirmó que se trata del cuerpo de Idan Shtivi (28) , otro de los civiles secuestrados del festival Nova adonde había ido para tomar fotos de amigos suyos que actuaban y organizaban talleres diversos en el lugar.

Pero según informó el Foro de Familiares de los Secuestrados, Idan nunca logró entrar a Nova. Cuando empezó el ataque, ayudó a un hombre y a una mujer a los que acababa de conocer, a escapar del lugar. Durante este esfuerzo, que lo demoró, fue asesinado, y su cuerpo fue secuestrado a Gaza. Ahora podrá recibir, ya de regreso en casa, digna sepultura, lo cual da cierto alivio a su familia, tras 694 días de angustia.

El Foro de Familias de los Secuestrados publicó un comunicado especial en el que manifestó “nuestra más profunda gratitud a las Fuerzas de Defensa de Israel y las fuerzas de seguridad que han trabajado incansablemente con dedicación y coraje para hacer posible el regreso de Idan”. También agradecieron a los profesionales que participaron en el proceso de identificación.

“El complejo proceso de identificación que llevó varios días, sirven como un duro y doloroso recordatorio del real peligro que significa que los restos de los que hemos perdido, desaparezcan debajo de las ruinas de Gaza”.

El Foro agrega: “traer a los secuestrados a casa es la única senda conducente a la sanación y recuperación nacionales”.

Con la recuperación de los restos de Ilan Weiss y de Idan Shtivi, quedan en Gaza 48 secuestrados, de los que se estima que 20 están vivos y el resto fueron dados por muertos.