Aquí está el detalle de la ayuda humanitaria de Israel a Gaza

El viernes 22 de agosto fue publicado el informe de IPC, que determina el índice de seguridad alimenticia, tras la “investigación” de las acusaciones sobre hambruna en la Franja de Gaza causada intencionalmente por Israel como arma de guerra, según alega Hamas. La categórica respuesta de Israel fue una dura acusación a quienes elaboraron el informe, tanto por el procedimiento metodológico que casi impuso de antemano un resultado que no refleja la realidad, como por el uso de datos incompletos y distorsionados en gran medida proporcionados por Hamas.

Apretando aquí puedes leer el comunicado israelí completo al respecto, uno de cuyos puntos principales es que el informe en cuestión ignora la información que Israel le entrega, con pruebas, sobre los esfuerzos humanitarios realizados.

El objetivo de esta nota es plantear en forma resumida los puntos concretos centrales de la ayuda humanitaria de Israel a Gaza. Mucho hay para decir, aparte, sobre la explotación de la ayuda por parte de Hamas y de la dimensión sin precedentes de ayuda que se está dando a la población del lado enemigo. Pero aquí nos concentramos en lo que hace Israel.

Cabe aclarar que desde la publicación de los datos oficiales de Israel, las cantidades de ayuda suministradas han seguido aumentando.

En el siguiente posteo en X por parte de COGAT, el brazo del ejército encargado de coordinar la ayuda, queda en claro la gran cantidad de ayuda almacenada, y se afirma categóricamente que no hay límite a la dimensión de la ayuda que puede entrar.

This is an overstocked warehouse of aid in Deir al-Balah.



Aid enters Gaza continuously, and the warehouses are full. There is no limit on the amount of aid trucks that can enter Gaza. pic.twitter.com/dh9CbrF7cE — COGAT (@cogatonline) August 28, 2025

- Más de 100.000 camiones han entrado a Gaza desde el comienzo de la Guerra, incluyendo alimentos (80%), suministros médicos, combustible y equipos de protección y refugio.

- El ritmo se intensificó durante el segundo alto el fuego que comenzó el 19 de enero último. Desde entonces, más de 25,200 camiones de alimentos, agua y remedios, además de equipos de protección y refugio, fueron introducidos a Gaza.

- Desde la reapertura de los cruces el 19 de mayo, entraron más de 10.000 camiones, tanto a la ONU y otras organizaciones internacionales de ayuda como a los puntos de distribución.

- Antes de la reanudación del flujo de ayuda humanitaria, Israel formuló un nuevo mecanismo para la introducción, monitoreo y supervisión de la ayuda, a fin de reducir al mínimo la capacidad de Hamas de interferir en el proceso de distribución.

- Israel facilitó la entrada de ayuda humanitaria a través de varios donantes, incluyendo la ONU, países como Egipto, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, organizaciones de ayuda internacionales, los centros de distribución manejados por Estados Unidos, el sector privado y lanzamientos desde el aire.

- La ayuda entra a la parte sur de Gaza a través del cruce Kerem Shalom, al norte por el cruce Zikim y además de usa otros dos puntos conocidos como Cruce 96 y Cruce 147.

-Se activaron corredores humanitarios y se han ampliado los horarios para facilitar el acceso.

- Hay dos vías centrales de abastecimiento. Por un lado están los centros de distribución de la Fundación Humanitaria para Gaza manejados por Estados Unidos , a los que la gente llega a retirar paquetes semanales para su familia. A esto se agrega la introducción de camiones coordinados con la ONU y otras organizaciones internacionales, que llevan más que nada materias primas para las panaderías y cocinas locales, así como suministros médicos y productos higiénicos. Esto asciende a más del 70% de la ayuda que es introducida a Gaza. El serio problema es que esa ayuda, aunque ya esté del lado palestino, no es recogida y distribuida debidamente por la ONU. Desde comienzos de julio se ha reducido considerablemente el ritmo de trabajo de la ONU en este sentido. Al retomar un ritmo mayor, lo cual se ha dado en las últimas semanas, fue recogido el contenido de entre 300 y 400 camiones por día , lo cual aumentó la disponibilidad de comida en Gaza.

- Más de 2300 paletas de ayuda humanitaria han sido lanzadas desde el aire por varios países que coordinaron con Israel.

- Según informes de organizaciones internacionales, en Gaza funcionan más de 90 cocinas comunitarias que proporcionan 600.000 comidas al día.

- El análisis del contenido de alimentos en los camiones de ayuda determina que desde comienzos de agosto ha entrado comida con 4.400 calorías por día por persona.

- Desde el comienzo de su trabajo, la Fundación Humanitaria por Gaza ha distribuido más de 2.2 millones de paquetes de comida en cuatro centros de entrega. En el momento del comunicado, eso equivalía a más de 132 millones de comidas. En el comunicado publicado por la Fundación este domingo 31 de agosto, la cantidad ya superaba los 147 millones de comidas.

- Todas las semanas salen pacientes de Gaza, la mayoría niños con acompañantes, a recibir tratamiento médico en el exterior, previa coordinación con Israel en base a pedidos de terceros países. Suelen salir de la Franja por el cruce Kerem Shalo, de allí al cruce por el puente Allenby y el aeropurto Ramon, en camino a Jordania, los Emiratos Árabes Unidos y otros destinos. Desde el comienzo de este mecanismo, salieron cerca de 4.000 pacientes y acompañantes de la Franja al exterior.

- Desde el comienzo de la guerra han sido introducidas a Gaza cerca de 48.000 toneladas de suministros médicos.

- El agua que se usa en la Franja de Gaza viene de líneas de abastecimiento de Israel, de instalaciones para pompeo local y una planta desalinizadora que funciona con una línea eléctrica de Israel. Esta última es la planta de Khan Yunes.

-Ha habido trabajos de reparación de acueductos centrales dañados durante la guerra.

- Los EAU han comenzado los trabajos para la construcción de un acueducto que vaya desde la planta desalinizadora en Egipto a la zona de Al Mawasi sobre la costa.Se espera que terminado, servirá a 600.000 civiles.

Israel destaca que el informe publicado al que se hizo referencia al comienzo de esta nota, no sólo se basa en datos equivocados, parciales y tendenciosos, sino que hace caso omiso de la información proporcionada por Israel y de los esfuerzos israelíes por intensificar continuamente la ayuda humanitaria .