Israel acusa al índice internacional IPC de emitir informe falso y sesgado sobre hambruna en Gaza

En respuesta a la publicación del informe del IPC sobre seguridad alimentaria en Gaza, el Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), General Ghassan Alian, publicó el viernes un contundente contrainforme que aborda las acusaciones sesgadas sobre la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

(El detalle de todos los puntos relevantes, será publicado por separado)

El contrainforme, elaborado tras una revisión exhaustiva de las afirmaciones del IPC junto con organismos profesionales, destaca graves lagunas fácticas y metodológicas, la dependencia de fuentes sesgadas y egoístas provenientes de Hamás, importantes inexactitudes y cambios de criterio que socavan la credibilidad del informe.

COGAT rechaza firmemente la afirmación de hambruna en la Franja de Gaza, y en particular en la ciudad de Gaza. Los informes y evaluaciones anteriores del IPC han demostrado repetidamente ser inexactos y no reflejan la realidad sobre el terreno. El informe ignora deliberadamente los datos proporcionados a sus autores en una reunión previa a su publicación y pasa por alto por completo los esfuerzos realizados en las últimas semanas para estabilizar la situación humanitaria en la Franja de Gaza.

Al igual que informes y evaluaciones anteriores del IPC sobre la situación humanitaria en Gaza, este informe ignora los datos sobre la entrega de ayuda publicados por COGAT, así como la explotación deliberada y cínica de dicha ayuda por parte de Hamás. La clasificación de la hambruna se basa en encuestas telefónicas, evaluaciones cuestionables de la UNRWA (algunos de cuyos empleados son operativos de Hamás) y ONG locales. Todo esto se combina con especulaciones generalizadas y distorsiones de los hechos que no solo socavan la credibilidad del IPC, sino que también reflejan el mismo patrón que hemos observado desde el 7 de octubre, cuando instituciones y medios de comunicación respetados se apresuraron a amplificar falsedades y crearon narrativas contra Israel.

En las últimas semanas, se han tomado medidas significativas para aumentar la cantidad de ayuda que entra en la Franja de Gaza, así como para facilitar el proceso de recogida en los cruces fronterizos por parte de las agencias de la ONU y las organizaciones internacionales.

Desde mayo, más de 10.000 camiones de ayuda han entrado en Gaza a través de la ONU, organizaciones internacionales y el sector privado, el 80% de los cuales transportaban alimentos. Estas medidas han propiciado un aumento sustancial de la disponibilidad y accesibilidad de alimentos en toda la Franja de Gaza, lo que ha provocado una drástica caída de los precios de los alimentos en los mercados y una notable mejora en el acceso para la población civil.

Las cantidades de ayuda que entraron a Gaza desde mayo: más de 10.000 camiones, el 80% de ellos de alimentos, 5.000 toneladas de alimentos para bebés, más de 2.500 toneladas de insumos médicos. Además, más de 12.000 lanzamientos desde aviones de paquetes con ayuda por parte de 12 países y más de 2.2 millones de paquetes de comidas distribuidos por semana en los centros de reparto de ayuda

La flagrante indiferencia del informe del IPC ante el continuo aumento del suministro de alimentos, agua y ayuda médica durante los meses que menciona, y en particular en las últimas semanas, es poco profesional, socava la credibilidad de sus conclusiones y levanta sospechas de motivos políticos. Al mismo tiempo, el informe de respuesta de COGAT advierte que esta omisión deliberada y la dependencia de datos parciales crean una falsa impresión en la comunidad internacional. De este modo, el informe del IPC no solo es parcial, sino que también contribuye a la campaña de propaganda de Hamás y socava la capacidad de los responsables internacionales de la toma de decisiones para comprender plenamente la situación en la Franja de Gaza.

Esta es la reacción del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT), General Ghassan Alian:

"El informe del IPC se basa en fuentes parciales y poco fiables, muchas de ellas afiliadas a Hamás, e ignora descaradamente los hechos y los amplios esfuerzos humanitarios liderados por el Estado de Israel y sus socios internacionales. En lugar de ofrecer una evaluación profesional, neutral y responsable, el informe adopta un enfoque sesgado y plagado de graves deficiencias metodológicas, lo que socava su credibilidad y la confianza que la comunidad internacional puede depositar en él. Esperamos que la comunidad internacional actúe con responsabilidad y no se deje llevar por narrativas falsas y propaganda infundada, sino que examine los datos completos y los hechos sobre el terreno."