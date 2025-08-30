Con la caída de un reservista nacido en Brasil, ascienden a 900 los soldados muertos en la guerra

Ariel Lubliner (34), que se radicó en Israel hace casi una década y estaba por terminar este domingo la actual ronda de servicio en la reserva, murió este viernes en la Franja de Gaza. Según medios locales, Ariel, que cumplió varios períodos de “miluim”-el servicio de reserva- y comenzó el último en el mes de junio, fue alcanzado mortalmente por una bala que al parecer se escapó del arma de otro soldado que montaba guardia en un convoy logístico en la zona de Khan Yunes.

Ariel estaba casado con Barbara, oriunda de España, y tenía con ella un bebé de 9 meses, Lior. Según contó el alcalde de Kiryat Bialik, donde la familia residía en los últimos cuatro años, pensaban viajar pronto a unas vacaciones familiares en Brasil, pero la tragedia truncó todos los planes.

Con la caída de Ariel Lubliner, llegó a 900 el número de soldados y oficiales israelíes muertos desde el 7 de octubre.Además, 6213 han resultado heridos.

Esta es la división de los números de los 900 muertos.

-311 de ellos cayeron el 7 y 8 de octubre en la zona adyacente a Gaza, tanto asesinados en el ataque inicial como muertos en combate durante el esfuerzo por detener el avance de los terroristas.

-456 cayeron desde el comienzo de la maniobra terrestre en Gaza el 27 de octubre del 2023.

-Otros 133 cayeron en los diversos frentes de combate .

La mayoría de los caídos, 114 en total, eran miembros de la brigada Golani, seguida por 79 del cuerpo de ingeniería y 700 de Givati.

Llegaron de prácticamente todo el país, de las grandes ciudades y pequeños pueblos, de todas las unidades de combate, del servicio regular obligatorio y de la reserva. Todos son víctimas de la guerra más prolongada que ha tenido que librar Israel.La mayoría, en combate. Una minoría, por accidentes operativos.

De los 900 caídos, 295 eran reservistas. 154 de los muertos servían en el ejército regular.

71 de los muertos vivían en Jerusalem, , 25 en Modi'in-Maccabim-Reut, 24 eran de Tel Aviv y 21 de Haifa. Pero entre los caídos también hay muchos de pueblos pequeños de todo el país.

Además, 6.213 soldados resultaron heridos en la guerra, de los cuales 3.748 tenían heridas leves 1.540 en estado moderado y 925 en estado grave. Diez soldados aún permanecen hospitalizados en estado grave, 144 en estado moderado y tres en estado leve.