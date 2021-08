Libros sobre el holocausto que no deberías dejar de leer

Seleccioné estos libros porque me parecieron que tenían una arista distinta, que no eran uno más. Muchos de ellos los conocemos por el cine. Si yo tuviera que comendar uno elegiría "La niña que miraba los renes partir" de Ruperto Long. Si elegiría dos, agregaría "Un mundo iluminado" por Jonathan Safran Foer.

"La noche" de Elie Wiesel

La noche es la novela arquetípica del Holocausto, en muchos aspectos más una experiencia que un libro. Su autor, Elie Wiesel, nació en lo que hoy es Rumania y sobrevivió a varios campos de concentración, y en Night, pone en palabras inquietantemente hermosas todos los terribles eventos, ya sean físicos, mentales o emocionales, que tuvo que sobrevivir. Fue en parte por este trabajo que Wiesel ganó el Premio Nobel de la Paz en 1986, y debería ser una lectura obligatoria no solo para las personas interesadas en el tema, sino para todos en el mundo, para que no permitamos que vuelva a suceder algo así.

"La ladrona" de Markus Zusak

Esta premiada novela para adultos jóvenes es más que un simple libro para niños. Contento desde la perspectiva de una niña alemana nuestra familia de acogida acepta ocultar un joven judío, y narrado por la muerte actual, el ladrón de libros explora todos los temas que espera un libro sobre el Holocausto: moralidad, amor, y la identidad

"El lector" de Bernhard Schlink

Michael Berg es un chico de quince años conoce a una mujer al volver del colegio. La mujer se llama Hanna y tiene treinta y seis años. Unas semanas después, le lleva a su casa un ramo de flores. Éste será el principio de una relación erótica en la que combina la literatura con el amor. Años después, Michael, estudiante de Derecho, acude al juicio contra cinco mujeres acusadas de criminales de guerra nazis Una de las acusadas es Hanna. Bernhard Schlink ha escrito una deslumbrante novela sobre el amor, el horror y la piedad; sobre las heridas abiertas de la historia; sobre una generación de alemanes perseguida por el pasado.

"El niño del pijama a rayas" de John Boyne

A pesar de que muchos lo han calificado de inexacto desde el punto de vista histórico, The Boy in the Striped Pyjamas lleva a los lectores a Auschwitz desde la perspectiva de los niños, un niño judío en el interior de la cerca y un niño alemán en el exterior, que no entienden la realidad del situación en la que se colocan. Se encuentran cuando el padre del niño alemán se convierte en el Comandante del campamento, y se convierten en muy buenos amigos, todos separados por una cerca. El terror del Holocausto se vuelve más evidente cuando se muestra a través de los ojos y mentes inocentes de los niños.

"El diario de Ana Frank"

Este libro es el libro más famoso sobre el holocausto. Tal vez por haber sido escrito por una niña que tenía muchos sueños como cualquiera a su edad. Se hizo famoso porque su papá Otto lo encontró luego que los nazis encontraran su escondite. Ella y su historia, se transformaron en un ícono del holocausto.

"Un mundo iluminado" por Jonathan Safran Foer

Todo está iluminado es, de hecho, tres historias: la historia ficticia de la ciudad judía de Trachimbrod, siglos antes de la guerra, la historia de un shtetl judío en Polonia durante la guerra, y la historia general que une a los dos, que es Jonathan Safran Foer. Viaje a Ucrania para buscar su historia familiar. Lo que comienza como un poco alegre finalmente lo hará llorar a medida que se van descubriendo las diversas capas de la historia y Foer descubre cada vez más los lugares donde alguna vez vivió su familia. Este libro no es tan conocido, tal vez sea más conocida la película: "Un mundo iluminado", es una historia como muchas. Por más que se quiera dejar de lado el pasado, en algún momento aparece.

"Si esto es un hombre" por Primo Levi

Si este es un hombre (que en Estados Unidos tiene el título de Supervivencia en Auschwitz) cuenta otra historia personal de la versión de la vida que los prisioneros tenían en Auschwitz. Primo Levi, un miembro italiano-judío de la resistencia antifascista en Italia, permaneció en el campamento durante casi un año al final de la guerra, y el libro que vertió sus experiencias en torno a la cuestión de si, y de ser así, cómo - la gente pudo retener su humanidad frente a tal maldad.

"La decisión de Sophia" por William Styron

En retrospectiva, otra historia del Holocausto, el título de Sophie's Choice ha entrado en el léxico inglés como un idioma para una elección imposible. En la novela, Sophie, una católica polaca, vive en la ciudad de Nueva York y finalmente relata la terrible elección que tuvo que hacer cuando llegó a Auschwitz por primera vez, después de ser arrestada por traficar comida. La elección, que no tuvo ningún resultado positivo posible, la perseguiría por el resto de su vida, y simplemente imaginando que le da a los lectores una dimensión completamente nueva de los horrores del Holocausto.

"El Monstruo de la Memoria" por Yshai Sarid

Narrado en primera persona, cuenta las circunstancias de vida de un historiador especializado en el Holocausto que se gana la vida como guía de los campos de concentración: Asume los desafíos de acompañar las visitas de estudiantes, soldados y políticos de Israel para reflexionar sobre qué es la memoria y cómo se gestiona.

¿En qué momento se convierte en un monstruo la memoria? ¿Es necesaria la visita de los jóvenes embanderados con la bandera de Israel y que atesoren el horror en vivo y en directo? ¿Cómo se la vida de un israelí de hoy en Polonia, rodeado de los campos de exterminio? El protagonista de la novela hace un camino arduo en el cual vive más en el pasado que en el presente. Desde el comienzo de la novela, vemos a un hombre que busca su camino y se afianza en un trabajo que lo va consumiendo por dentro. El libro plantea una pregunta que se discute en Israel, una visión del Holocausto como identidad nacional y casi como un patrimonio. El autor nos cuenta con detalles la maquinaria nazi en su máxima eficacia. ¿Por qué se odia mucho más a los polacos que a los alemanes? No me gustan las reseñas que son spoilers. Así que los invito a leer el libro. Vale la pena y es un viaje, no placentero, pero si a la reflexión.

"El hombre en busca de sentido" por Victor Frankl

En el libro "El Hombre en Busca De Sentido", Viktor Frankl nos habla sobre su experiencia en los campos de concentración pero desde un punto de vista psicológico, de la mente de las personas que estaban encerradas junto con él y qué diferenció a aquellos que sobrevivieron a los que no. De su experiencia en los campos, surgió el sentido de la vida y la Logoterapia que fue una corriente de psicología que fundó. Al tener un norte en la vida, mucha gente logró sobrevivir a pesar del sufrimiento. Este libro no es un manual de auto ayuda, pero nos permite comprender cómo las miradas ante las experiencias más terribles pueden ser vistas de manera muy distinta.

"Un libro sin titulo" de Ana Vinocur

Con un estilo intimista y personal, la autora fue pionera en América Latina en contar su historia un testimonio de los horrores y vejaciones que padecieron millones de seres humanos bajo el nazismo. La autora narra su periplo por Lodz, Auschwitz, Stutthof y en buques que fueron bombardeados en el mar Báltico. Su libro inspiró a muchos sobrevivientes a hablar. Para muchos el silencio había sido su manera de sobreviivir el horror. Ana Vinocur sentía que narrar la historia de lo sucedido en los campos era su obligación somo sobreviviente.

"La niña que miraba los trenes partir" por Ruperto Long

Rupergo Long combina hechos históricos duros con las memorias de una niña belga de ocho años Charlotte Grumberg, actual directora de la ORT, quien dejó la Lieja ocupada por los nazis, dejando atrás su casa y su infancia feliz. Está combinada esa historia familiar con la de un soldado que integró la Legión Extranjera. Queda de manifiesto la investigación profunda con un toque muy personal sobre una época muy oscura de la humanidad. A pesar de la tragedia ímplicita en el relato, se lee casi de un tirón.

"Escape de los Balcanes" por Dinah Sitalnik Konforti

Dinah Spitalnik Konforti, cuya madre y abuelos fueron los protagonistas de las difíciles peripecias en aquellos oscuros años. Este libro es la historia de la familia de Dinah y su escape a través de los Balcanes. Es contada la historia por sus protagonista. La historia se desarrolla a dos niveles: Dinah emprende un viaje de descubrimiento por la zona en la que más de setenta años atrás su familia tuvo que escaparse para sobrevivir. Macedonia, Kosovo y Albania son algunos de los escenarios de su peripecia. En paralelo la trama cuenta las vivencias de la familia Konforti entre 1940 y 1944. Cuando empiezan las persecuciones a los judíos y con lucidez se dan cuenta de que deben escaparse, empieza su periplo por una zona devastada. Este libro tiene la diferencia que nos cuenta que pasaba en los Balcanes, zona que no es protagonista de la mayoría de los relatos que nos contaron. Se rescata la buena relación que se tenía con los judíos con estas zonas, a diferencia de que lo sucedía en los pueblitos de Polonia.